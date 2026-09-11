Bylarm hyllet de som står i bakgrunnen

Mona Olsen mottok årets hederspris under Bransjeprisen.

Fredag ettermiddag feiret bransjen seg selv med prisutdeling til de som står bak artistene, og som selv sjelden står i spotlighten.

I en lynrask utdeling på Ingensteds ble 11 kategorier delt ut, i tillegg til «Årets Bylarmer».

Først ut var Årets initiativ.

– Kategorien kan romme nesten hva som helst: en, festival, kampanje, tekst, podcast, rapport, arrangement, show eller utgivelse. Det handler om noe uvanlig som har gjort seg bemerket og vært viktig for bransjen. Noen initiativer skaper oppmerksomhet, mens andre skaper rom, kunnskap, fellesskap eller handling, leste jurymedlem Fredrik Sveen Forssman opp fra jurybegrunnelsen.

Prisen gikk til Oslo Solidarity.

– Vi deler prisen og æren med Artistenes Blandakor og alle de fantastiske folkene som vi jobber med hele tiden, sa Charlotte Qvale i takketalen.

– Musikk kan være en motmakt mot urett, mot undertrykking og okkupasjon. Initiativene våre har alle ett og samme mål, å bruke musikkens samlende motkraft til å utvide rommet for aktiv solidaritet med det palestinske folkets rettferdige kamp mot undertrykking. Initiativene våre hadde ikke vært mulige uten en svær dugnadsinnsats fra dere i bransjen, fortsatte Qvale.

Fjorårets vinner Lasse Kinden delte ut prisen for årets bookingagent til Thomas Olavsen, som takket for tilliten fra artister og arrangører.

Prisen for årets A&R gikk til Houssam Zamour, som ikke var til stede. Heller ikke vinnerne av årets produksjonskoordinator og årets promoter var til stede. Prisene gikk til henholdsvis Maja Eline Larsen og Martin Nielsen.

I kategorien årets label gikk prisen til Jansen Records. Juryen trakk frem at selskapet har klart å beholde sin identitet som indie-label i et kommersielt marked.

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– Det er utrolig stas å bli sett av kolleger. Og så er det utrolig heldig som får jobbe med så mye fantastiske artister, sa de to representantene som tok imot prisen.

Årets musikkforlegger gikk til to av de fire nominerte, Tobias Teigen og Fredrik Børstad. Juryen beskrev vinnerne som en kreativ kraft bak en lang rekke hits det siste året.

Blant navnene og prosjektene som ble nevnt var Ari Bajgora, Tobias Sten, Streetboys, The Bausa, Dagny, med topplisteplasseringer i Sverige, Danmark, Belgia, Tyskland og Korea.

– Vi har jobbet med sykt flinke folk og med musikk vi digger. Så tusen takk, sier Børstad.

– Jeg er bare glad at vi ikke var nominert mot hverandre. Det trodde jeg da vi fikk se nominasjonene, lo Teigen.

Årets PR-kampanje gikk til Little Big Sister for Karpe World.

Kampanjen engasjerte publikum, satte i gang samtaler og fikk hele bransjen til å følge med, skriver juryen i sin begrunnelse.

– Å skape oppmerksomhet er jo på en måte hovedjobben vår, i tillegg til å passe på artistene. Så når vi får det til blir vi jævlig stolte, sa Silje Larsen Borgan som kom på scenen for andre gang, etter å også ha vunnet Årets manager.

– Og dette er det største vi har gjort. Så langt, la hun til før hun gikk av scenen.

For årets tekniker gikk prisen til Jan Martin Svensson Vågen. Juryen trakk frem en vinner som kombinerer teknologisk innovasjon med kreativ kraft og sørger for at artister og band viser seg fra sin beste side.

– Tusen takk alle sammen. Jeg står jo vanligvis bak og synes ikke så godt, men det er veldig hyggelig å få anerkjennelsen og bli sett. Jeg har gjort mye, er veldig glad i å jobbe i denne bransjen, og skal fortsette i lang tid til.

Årets venue ble Rockefeller.

I 40 år har scenen i hjertet av Oslo løftet frem nye navn, samlet store artister og gitt generasjoner uforglemmelige konsertopplevelser, mente juryen.

– Det er ganske interessant at for over 40 år siden var det en mann som hadde en idé om å starte et konsertsted i Oslo. Han så mulighetene etter at Club 7 ble nedlagt, og tenkte at jeg skal lage et konsertsted og tjene penger, og det har han klart i 40 år, sa daglig leder Knut Harald Pleym.

– Vi har et mål om å være best i alle ledd, og det er vi, alle de som jobber her hver eneste dag, står på for å gi artistene de beste mulighetene for å skinne, og for å komme ut til et publikum med de magiske øyeblikkene. Uten de menneskene som jobber i Auditorium AS hadde vi aldri vært der vi er i dag, fortsatte Pleym.

Den siste prisen var «Årets Bylarmer», hedersprisen til en person som gjennom langvarig innsats har satt dype spor i norsk musikkbransje, åpnet dører og skapt varige endringer.

– Prisen går til en person, en aktør, som over tid har vist en helt spesiell evne til å løfte andre, bygge fellesskap og styrke bransjen som helhet. En inspirasjon, en pådriver og en bauta hvis arbeid fortsatt merkes og vil merkes i lang tid fremover. Årets Bylarmer går til en person som er høyt respektert, likt og verdsatt på tvers av hele musikkbransjen, lød juryens begrunnelse.

Prisen gikk til Mona Olsen.

– Jeg sa i går til mine kollegaer når vi snakket om at de var veldig, veldig stolte over å få alle de nominasjonene de har fått, at jeg er veldig glad for at jeg var involvert i noen av de prosjektene, spøkte Olsen fra scenen.

– Jeg er ikke så glad i oppmerksomhet eller å stå på en scene. Så det her var litt voldsomt. Men ja, jeg elsker jobben min. Jeg elsker kollegaene mine, og jeg elsker artistene mine, sa en tydelig rørt hederprisvinner fra scenen.

Til Ballade bekrefter Olsen at hun ble tatt på senga.

– Jeg er veldig, veldig overrasket. Dette så jeg ikke komme i det hele tatt. Men jeg ser jo at noen her har tydeligvis visst noe, sier hun og skuler bort på Warner-kollegene sine som står å smiler rundt henne.

– Hvor skal du sette statuetten?

– Den må jo få en plass i stua mi, sier Olsen til Ballades utsendte før vi blir avbrutt av en oppglødd Terje Pedersen.

– 16 år etter at jeg fikk prisen var det din tur, sa han og gratulerte.

Pedersen, som tidligere var artist- og repertoaransvarlig i Warner Norge, mottok selv Årets Bylarmer i 2010.