DSC 8458 Anakin jury og Lene3000

PENGER TIL ARBEIDS-LAPTOP: Stipendmottaker Lene 3000 (t.h.) med jurymedlemmene (f.v.) Symre Taugbøl Bang, Malin Isabell Disco Guleng og Edvard Smith Save.

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Nopastipend til Lene 3000 og Nasjonal Utgroving

Byline bilde av Thomas Kolbein Bjørk Olsen
Publisert
10.09.2026 19:21
Skrevet av
Thomas Kolbein Bjørk Olsen

Torsdag ettermiddag ble Nopa-stipendet delt ut på Bylarm under en kort seremoni på Ingensteds, ved Akerselva i Oslo.

Dette stipendet deles hvert år ut til unge låtskrivere og komponister som juryen mener kan få stor betydning for norsk musikkliv.

Først opp på scenen var Lene 3000, eller Lene Talgø som hun heter til vanlig, som fikk overrakt Nopa-diplomet av jurymedlem Malin Isabell Disco Guleng.

– Tusen takk for at dere tror på meg og musikken min, det betyr alt, fortalte en tydelig rørt mottaker.

Til Ballade forteller Talgø at pengene blant annet skal brukes på en ny laptop, hvor hun både komponerer og produserer all musikken sin selv. Debutalbumet kommer i oktober, og har allerede USA-distribusjon på plass.

Jurymedlem Symre Taugbøl Bang leste opp begrunnelsen for hvorfor de hadde valgt Lene 3000:
– Dei knippe utgjevingane me har fått høyre så langt viser stor variasjon og utforskartrong, utan å miste fotfeste i det juryen opplevde som eit modent og gjennomarbeida uttrykk. Dei særeigene verkemidla opplevast genuine, og tydeleg forankra i mottakaren som både er utøvar, komponist og teknikar i eige prosjekt.

Hennes drømmende musikk henter inspirasjon i både shoegaze og dark wave, og musikkvideoene er spilt inn både i Paris og på den norske landsbygda hvor hun kommer fra. Musikkvideoen «Body Language» har fått flest avspillinger så langt.

 

Den andre mottakeren er den anonyme gruppa Nasjonal Utgroving. Jurymedlem Edvard Smith Save leste opp juryens begrunnelse, som blant annet trekker fram gruppas flyt, rim og beats.

– Med en tidløs sound klarer prosjektet kunststykket å høres ut som 1992 og 2026 på én og samme tid. Selv om de holder kortene tett til brystet og knapt lar oss vite hva de heter, er gruppens identitet og særpreg udiskutabelt til stede gjennom hver eneste låt.

Juryen hadde også latt seg sjarmere av låta gruppa laget for å selge en t-skjorte, og mener musikken står trygt i seg selv. Se videoen til «Nasjonal T-skjorte (ft. Hekr)» her:

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– Det er veldig surrealistisk og gøy. Vi har holdt på ett år nå, og jobben vår har gitt resultater, sier Nux til Ballade når de kommer av scenen.

– Jeg er stolt på både egne og guttas vegne, og føler at dette er et av mange høydepunkter for oss, legger Max Lib til.

– Hva skal dere bruke pengene på?
– Vi skal stifte AS og fikse et nytt Nasjonal Utgroving-t-skjorte-dropp på hjemmesiden vår, sier Miggish.

T-skjortene har blitt god business for gruppa.

– De har blitt veldig populære og vi ser mange folk som har dem på seg. De er på en måte levende reklameplakater for oss. Det er nice, avslutter Miggish.

Juryen består i år av Malin Isabell Disco Guleng, Edvard Smith Save, Symre Taugbøl Bang og Anakin Justin. Juryen er ny hvert år og består gjerne av yngre og relativt ferske Nopa-medlemmer. Nopa er organisasjonen for komponister og teksforfattere, hovedsaklig i populærmusikksjangre.

Groving Thomas Bjørk

LITT ANONYME PRISVINNERE: Nasjonal Utgroving skal bruke stipendet på å etablere AS. Gruppas medlemmer har valgt å ikke oppgi sin identitet, men bruker kallenavn. Her med Miggish på mikrofonen. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen.)

Nopa-stipendet deles ut blant Bylarms demoartister. Tidligere mottakere inkluderer blant andre Aurora, Dagny, brenn. og Charlotte Dos Santos.

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Red.mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, Nopa og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade.

Lene 3000MusikkvideoNasjonal UtgrovingNOPAnopa-stipend

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

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07/10/2026
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