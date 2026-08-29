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Båren med Kong Harald ankommer Slottet fredag kveld, 28. august. (Foto: Øivind Möller Bakken / Det kongelige hoff)

KommentarMusikken og livet

Sail on, Deres Majestet Kong Harald V

Guro Kleveland
Publisert
29.08.2026 16:18
Skrevet av
Guro Kleveland

«Når vi synger ‘Ja, vi elsker dette landet’, skal vi huske på at vi også synger om hverandre. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk.»

Denne kommentaren ble først skrevet som del av redaktørens hilsen i Ballades ukentlige nyhetsbrev lørdag 29. august. Hold deg oppdatert på musikklivet i Norge – meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Norge er i offisiell landesorg etter Hans Majestet Kong Harald Vs bortgang på morgenen fredag 28. august. De siste par dagene har også Ballades redaksjon vært preget av denne historiske hendelsen; av vemod over vissheten om at et liv, en historie og en æra har tatt slutt; av at nasjonen har mistet en folkekonge, en konge for folket, en moderne monark som evnet å samle Norge gjennom ord, tårer, tilstedeværelse – og sang:

«Når vi synger ‘Ja, vi elsker dette landet’, skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk,» sa kong Harald i den internasjonalt kjente og anerkjente talen fra slottshagefesten i 2016.

Musikk var naturlig nok en stor del av kong Haralds liv, særskilt gjennom Musikktroppen i Hans Majestet Kongens Garde. Men korps, kor og fellessang var viktige musikalske møteplasser og begivenheter for kongen, på nasjonaldagen som på fotballkamper og arrangement som Skolenes sangdag.

Som ung kronprins møtte Harald sitt livs kjærlighet på fest. I siste dagers minnesendinger har det kommet fram at de to også møttes i musikken, og jazz i særdeleshet.

Kronprins Harald og Sonja Haraldsen i sine unge år

Daværende kronprins Harald og Sonja Haraldsen ved forlovelsen i 1968. (Foto: Still fra NRKs minneprogram "Eit liv for Noreg")

For en rekke konsert- og festivalarrangører har kong Haralds bortgang betydd at program er avlyst eller endret.

Hardanger musikkfest startet denne uken, med et særskilt jubileumsprogram i forbindelse med festivalens 30-årsjubileum. På programmet har de blant annet Benedicte Maurseths verk Mirra, stor jubileumskonsert, Gabriels Novgorod, «Atterklang» i Kraftkatedralen i Tyssedal søndag og ikke minst KORK i Hardangerhallen med fiolinist Ragnhild Hemsing og dirigent Holly Choe lørdag kveld.

Fredag formiddag la Hardanger musikkfest ut denne hilsenen og informasjonen på nettsidene:
Me har motteke den triste beskjeden om at Hans Majestet Kong Harald V har gått bort. I den forbindelse sender me våre kondolansar og djupaste medkjensle til hans familie. Hardanger Musikkfest sitt program går som planlagt, med enkelte mindre justeringar. Me vel å samlast, tross omstenda, rundt musikken, slik me gjer både i glede og i sorg.

Festivalkunstner på Hardanger Musikkfest, den kjente og anerkjente fotografen Knut Utler, beskrev i sosiale medier fredag kveld hvordan en programendring ble en vakker og verdig kveld:
Det skulle egentlig være diskokveld på Krossvoll med sangeren Ingunn Dalland og medlemmer i KORK. Kong Haralds død gjorde at man måtte gjøre om på programmet. Så Dalland og KORK-musikerne kastet seg rundt og presenterte i stedet en vakker kveld med kjente og kjære sanger, verdig dagens spesielle omstendighet.

Også den klassiske festivalen Fjord Cadenza «i hjartet av Sunnmøre» endret i sitt program for helgen med både utsettelse og avlysning, men gjennomførte konserten «Ode til gleda – Beethovens 9. i Sykkylven kyrkje» fredag kveld, som «samlingspunkt til minne om kong Harald». Her samlet festivalen 150 utøvere; solistene Jacquelyn Wagner, Marianne Beate Kielland, Markus Bjørlykke og Magne Fremmerlid, Ensemble Allegria, Sjøforsvarets musikkorps, Ålesund vidaregåande skules musikklinjekor og Ålesund kammerkor.

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Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

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Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
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Direktør

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Ansvarlig redaktør/daglig leder – 60 %

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Tekniker med spesialisering i lys

Vestland | 01/09/2026
Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

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Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

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07/10/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i sang

Oslo | 31/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i fele

Oslo | 01/09/2026
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Flere organisasjoner, aktører og institusjoner har skrevet minneord over Hans Majestet Kong Harald V, blant dem Musikkhøgskolen i Oslo, der studenter og ansatte sang nasjonalsangen etterfulgt av ett minutts stillhet (se video til sangen i lenke).

Artist Maria Mena skrev spontant en sanghyllest til kong Harald, en sang som har truffet sterkt.
– Det ble så mye følelser. Jeg skrev en tekst som ble en sang. Jeg håper sangen kan trøste, skriver Mena på Instagram, der hun delte sangen fredag ettermiddag.

Vi avslutter slik sametingspresident Silje Karine Muotkas avrundet sin minnetale om kong Harald, der hun siterte diktverket Solen, min far (Beaivi, áhcážan) av den samiske artisten, forfatteren og kunstneren Nils-Aslak Valkeapää:

Og når alt er forbi
Høres ingenting lenger
Ingenting
Og det høres

Ballade-redaksjonen ønsker alle en god og fredfylt uke. Syng med, syng for hverandre, syng i kjærlighet.

Sail on, Deres Majestet Kong Harald V.

Det Kongelige Hoff Presse bilder Kong Harald

Portrett av Kong Harald ved Savjord stavkirke i Beiarn kommune 9. juni 2026 (Foto: Ola Vatn / Det kongelige hoff)

Ballade-redaktørfellessangGuro KlevelandHans Majestet Kong Harald VKongehusetMusikktroppen i Hans Majestet Kongens GardesangSkolenes Sangdag

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Scenekunst.no AS

Ansvarlig redaktør/daglig leder – 60 %

Oslo | 01/09/2026
Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

Vestland | 01/09/2026
Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

Oslo | 01/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i sang

Oslo | 31/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i fele

Oslo | 01/09/2026
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