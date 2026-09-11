Ballade video: Ute å kjøre

Ta en biltur med Sondre Lerche, Angelo Reira, Kalandra, Gåte, John Stenersen, Emil Karlsen, Asbjørn Ribe og Kåre Indrehus.

Her er en forhåpentlig god blanding av nye og litt eldre videoer. Denne gangen med ekstra mye påfyll fra By Norse Music, som har sluppet ferske musikkfilmer med Emil Karlsen, Gåte og John Stenersen.

By Norse Music startet opp i 2016, og fokuserer spesielt på folkemusikk, verdensmusikk og metal. Gjerne med inspirasjon fra norsk, samisk og nordisk kulturhistorie.

Ellers drar vi på en fargerik biltur med Sondre Lerche og Petronella Barker. Og avslutter med to nokså særegne låtskrivere og sangere: Asbjørn Ribe og Kåre Indrehus. Begge er omtalt som sentrale stemmer innen norsk alternativ visepop.

Kort sagt: God fornøyelse!

SONDRE LERCHE: Drive Me Away From You

Sist uke slapp Sondre Lerche videoen til «Drive Me Away From You». Den er regissert av Lea Meyer, som også gjorde «Little Kids» i våres. Begge er hentet fra det nye og svært kritikerroste albumet Acrobats.

– Lea har en egen evne til å løfte enkle ideer til et opphøyd plan, sier Lerche.

– Hun tør å tenke cinematisk. Med denne videoen lot vi oss inspirere litt av både David Lynch og Jonathan Demme, henholdsvis Wild at Heart og Something Wild.

– Og så var vi også så heldige å få med Petronella Barker foran kamera, som min med-renegade på rømmen fra samtiden. Jeg har lenge beundret henne, fra filmer og musikkvideoen til «Velvet» av Savoy.

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– Og på scenen, senest i både «Dyrene i Hakkebakkeskogen» og Dag Johan Haugeruds «Sykdom & sosial nød» nå i vinter. Den siste mottok Petronella Hedda-prisen for. Vi er utrolig stolte over at hun ble med i vår musikkvideo også.

Sondre Lerche retter også en stor takk til co-produsent Samuel Kendall Kirby, fotograf Christoffer Bya og teamet som gjorde det hele mulig. Klippingen har Karl Dalum gjort. Vi ser også Kjell Olav Naley i en mindre rolle.

ANGELO REIRA: Sånn som meg

Angelo Reira vendte for en stund siden tilbake med «Sånn som meg», hans første solosingel på over to år. Med det som beskrives som nedstrippet instrumentering og nær vokal, utforsker Angelo Reira kjærlighetssorg, selvransakelse og det å finne sin egen stemme.

«Sånn som meg» er første smakebit fra et nytt EP-prosjekt, og sies å markere starten på et nytt kapittel for artisten. Musikkvideoen er ved Olve Austefjord og Benjamin Fabio Matthiesen. Låten er produsert av Vetle Junker, og er mikset av Eirik Hella. Den er mastret av George Tanderø.

Artisten heter egentlig Trond Angelo Eriksen. Han ble adoptert fra São Paulo i Brasil, og har vokst opp i Bergen. Der har han vært en del av det aktive musikkmiljøet i Loddefjord.

– Jeg kom til en fantastisk familie, har han fortalt til Bergenavisen. I 2024 kom debutalbumet Endelig ute. Det ble gitt ut på Full Effekt/NMG/G-Huset, som både er et bergensk hiphop-kollektiv, et booking-selskap og et platemerke. I fjor fulgte albumet 0,3 tonn, der også Jonas V og Hkon medvirker.

NMG/G-Huset startet opp rundt 2007, og ble grunnlagt av medlemmer i rap-gruppen A-Laget, samt Leo Ajkic og Lars Vaular. Full Effekt har blant annet jobbet med artister som Store P, Jonas V, Kamelen, Myra og Martin Hazy.

KALANDRA: Let Me Be Open

«Let Me Be Open» er den første singelen fra det tredje studioalbumet til Kalandra, kalt The Other Side. Det utgis på By Norse Music og skal lanseres på verdensbasis 13. november. The Other Side vil være tilgjengelig på svart vinyl, farget vinyl i begrenset opplag, digibook og alle digitale plattformer.

Ifølge By Norse Music tar Kalandra denne gangen lytterne med på «en storslått reise gjennom drømmer og mareritt». Den første singelen oppfordrer til frihet og et åpent sinn – egenskaper vi gradvis mister mer og mer etter hvert som vi blir eldre.

– Det kommer et øyeblikk der du innser hvor mye av deg selv du har lært å holde tilbake, kommenterer vokalist Katrine Stenbekk.

– «Let Me Be Open» sprang ut av den følelsen – lengselen etter å løsne grepet, gi slipp på noe av frykten og gjenoppdage undringen man hadde som barn.

– Det er en sang om å gi rom for at noe mykere kan få komme til overflaten, og om å stole på at man ikke trenger å kjempe mot hver eneste skygge.

Kalandra skal ellers gjøre sin hittil største turné i Europa. Den starter 26. februar 2027 i Köln, og avsluttes 27. mars i Amsterdam. I løpet av den omfattende turneen skal bandet besøke alle de store byene i Europa – inkludert i Storbritannia og Skandinavia.

Det er VJUS som står bak videoen – med regi av Mathias Fottland og Mathias Lien.

GÅTE: Oskorsreia

I juli slapp Gåte den nye låten «Oskorsreia», som har fått denne videoen. Den er produsert av Herstory. Både regi, filming, redigering og post-produksjon er ved Maja Holand.

Gåte har nå kontrakt med det internasjonale plateselskapet Season of Mist. Her skal det nye albumet Sigil komme ut 25. september – med «Oskorsreia» som et av sporene. Det er produsert av Kristian Fanavoll Tvedt og Magnus Børmark, og er mikset og mastret av Jacob Hanseni Hansen Studios.

Gåte anno 2026 består av Gunnhild Sundli på vokal – samt Magnus Børmark på gitarer, nøkkelharpe, programmering og perkusjon. Jon Even Schärer står for trommer, perkusjon, programmering og munnharpe. Arent Todal spiller hardingfele, nyckelharpa og fele, mens Mats Paulsen tar seg av bassen.

Alle de mannlige medlemmene bidrar med koring. I tillegg gjester Olav Mjelva på fele. Gåte skal ellers spille konserter rundt om i landet i oktober og november. Det starter på Havet i Trondheim.

I august kom nok en smakebit på det nye materialet: den helt ferske sangen «Strandvaskar».

JOHN STENERSEN: Tronsgårdhallingen

John Stenersen har spilt både med Gåte og Kalandra. Han var med i Gåte i to år, der han spilte nøkkelharpe. Med Kalandra trakterte han både nøkkelharpe, moraharpe og dreielire, noe du kan høre på albumet Norse Lands fra 2022.

Stenersen er opprinnelig fra Risør, der han var med på å starte folkrock-bandet Bergtatt. De ga ut albumene Røtter i 2009 og Lagnardsoger i 2013, begge på MTG Music.

I nyere tid er Stenersen kanskje mest kjent for sitt samarbeid med Wardruna, der han spiller moraharpe. Det har bragt ham til arenaer som Royal Albert Hall i London og Beacon Theatre i New York, samt amfiteatrene i Pompeii, Akropolis og Red Rocks.

Han har også vært i The Third Circle, der han samarbeider med gitarist Anders Odden og perkusjonist Birger Mistereggen. Odden er kjent fra band som Satyricon, Cadaver, Mistra og Celtic Frost, mens Mistereggen har spilt med blant andre KORK, Øystein Sunde, Vamp og Trio Mediæval.

Men her er han altså solo, med et spor med røtter i både Hedmark og Nord-Østerdalen. Det ble opprinnelig fremført av Thorvald Tronsgård, en felespiller fra Folldal.

– Dette er en av mine absolutte favoritter! Det er en gammel halling som har sitt opphav i de tåkefylte fjellene i Rondane, midt i hjertet av Norge. Jeg tror ikke denne spesifikke slåtten noen gang har blitt spilt inn på nyckelharpe tidligere.

Videoen er ved Harald Egestad.

ASBJØRN RIBE: Aske

– De fleste ting brenner. Her er musikkvideo til «Aske».

Det sier Asbjørn Ribe, som selv er heller beskjeden på egne vegne. – Jeg synger sangene mine og spiller piano til.

Han ble i sommer likevel trukket frem av Christer Falck, som like godt kalte Ribe «en juvel» og «Norges mest undervurderte låtskriver».

Det var i forbindelse med Klassekampens store kåring av beste norske eller samiske låt etter år 2000. Falch trakk særlig frem sangen «Må vi gå så fort?» fra albumet En glad mann (2015), men nevnte i tillegg låter som «Sinna galning» og «Aske».

Ribe var på slutten av 1990-tallet med i bandet Number Seven Deli, og var også med på å starte Jim Stärk. Som solartist debuterte han med Ornand vet hvordan (Frode records, 2009), som han senere har fulgt opp med fire utgivelser på SkiPop Records/Altenburg Skivbolag.

Her er titlene 1400 Ski (2013), En glad mann (2015), Blått & grønt & gult (2019) og Hund, katt, gnager (2021). Albumet fra 2019 ble nominert til Spellemannprisen i vise-kategorien. Også Number Seven Deli og Jim Stärk ble i sin tid løftet frem av Spellemann-juryen.

I oktober skal Ribe spille i alt åtte konserter rundt om i sør-Norge. Det inkluderer såpass velrenommerte steder som Oslo Konserthus, Litteraturhuet i Fredrikstad og Kilden Kulturhus i Kristiansand.

Den stilsikre videoen til «Aske» er laget av Nikolai Grasaasen.

KÅRE INDREHUS: En grusom sang

Fredag den 28. august slapp den sunnmørske artisten og låtskriveren Kåre Indrehus albumet Endelig svar avgitt på Apollon Records. Dette er hans niende soloalbum, og han sier selv at det består av «åtte ettertenksomme og livsnære låter».

I arbeidet med sangene tok Kåre Indrehus sikte på å videreutvikle sitt særegne uttrykk. Bak tittelen Endelig svar avgitt ligger det en idé om at albumet skulle være godt nok til å kunne bli hans siste.

Musikken er komponert, arrangert, spilt og produsert av Indrehus selv i eget studio på Nøtterøy i Vestfold. Kona hans, Maria Ingrid Vosgraff Moro, bidrar med sang på to av låtene.

Kåre Indrehus spiller ellers følgende konserter den nærmeste tiden: Hølen 18. september, Oslo 11. oktober og Larvik 6. november. Opptredener i Stavanger og Bergen ble unnagjort sist helg.

Rett før sommeren ga artisten også ut låta «Mitt gamle kompass» som den tredje smakebiten fra det nye albumet.

– Den sangen kan tolkes som en tematisk oppfølger til roadtrip-låta «Lån meg en bil», utgitt i 2024. Ispedd litt vemodige Father & Son-vibber.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 316 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.