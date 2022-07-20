Sommer i Ballade: Et blikk på musikkvåren før høsten setter inn

Sommeren er over oss for fullt, så også i Ballade-redaksjonen. Her har vi samlet noen av artiklene, debattene og kritikkene fra vårsesongen, ypperlig både som langlesing og som oversikt over aktuelle temaer fra musikklivet før høstsesongen setter i gang.

Kanskje stod du med ettermiddagssola varmt i blikket og jagde blåfølelsen unna med allsang i en bakgård på Kongsberg med Bjørn Tomrens stillehavscountry-versjon av «I wanna dance with somebody». Eller sang med en overveldet Odd Nordstoga på Livestockfestivalen i Alvdal, der publikum kunne sangtekstene på låt etter låt. Eller kanskje opplevde du støykonsert i en bil eller hjemme hos-konsert hos Britta og Jan Egil under Risør Kammermusikkfestival.

Landets sommerfestivaler står i kø for både lokalt og tilreisende publikum. I en serie om konsertsommeren 2022 her på Ballade.no har mange arrangører beskrevet utfordringer med mangel på teknisk crew, mangel på frivillige og avventende publikummere. I tillegg har en del festivaler opplevd Covid- og streik-relaterte utfordringer, men meldinger som har nådd oss fra både deltaker- og arrangørsiden forteller at festivaler så langt i sommer har endt opp med godt besøk og vel gjennomførte arrangement.

Ballades redaksjon har tatt sommerferie, som betyr at vi har noen ukers publiseringsfri på Ballade.no. Under her har vi samlet noen av vårens artikler og saker til å inspirere – eventuelt sabotere – feriemodusen.

God fornøyelse, og fortsatt god musikksommer!

Debatten om Den kulturelle skolesekken fortsetter – både når det gjelder organisering og forholdet mellom kultur og skole.

Hos Ballade kan du lese en mengde ulikt anmelder- og kritikkstoff: fra afrobeat- og hiphop-konserter på Kadetten, til Landskappleiken på Rjukan, umettelig appetitt på Metteson, nyMusikks Only Connect-festival på Munchmuseet, Griegakademiets eksamenskonserter med bassen i fokus, Lasse Marhaug og sørøst-asiatiske FEN på Borealis, til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival.

Kritiker Torkjell Hovland lagde en guide til sommerens jazzfestivaler i tillegg til månedlige musikkformidlingssaker i Ballade assosierer-spalten; Ola Nordal har gått i dybden på en rekke utgivelser på klassisk- og samtidsfeltet i Ballade klassisk-spalten; og redaksjonsjournalist Siri Narverud Moen sveiper byen på jakt etter neste kick i Ballade elektronika.

Vi lager en rekke dybdeintervjuer og reportasjer med personer fra det brede og rike musikklivet vårt. Les for eksempel det relativt ferske, lange intervjuet med Rune Berg, musikeren som skrev romanen Nesten sanne historier om Rune Lisbeth Berg da musikken ikke ville ut, og det (minst like lange) intervjuet med Levi Henriksen, om samrøra mellom litteratur og musikk. Reportasjen med musiker, produsent og forfatter Jacob Holm-Lupo fra hjemstedet hans på Sandøya utenfor Porsgrunn er verdt å få med seg, intervjuet med komponist og fersk vinner av Arne Nordheims komponistpris Jan Martin Smørdal likeså. Intervjuet den prisvinnende journalisten Bodil Maroni Jensen gjorde med komponist Magnar Åm i anledning 70-årsdagen hans gir oss et innblikk i et sjeldent kunstnerliv, og er en tekstlig samtale vi anbefaler alle lesere å ta med seg som langlesning i sommerkvelden. I tillegg anbefaler vi de gode intervjuene i serien Inspirasjoner, der journalist Erik Valebrokk intervjuer utøvere og komponister om deres store inspirasjonskilder. De to seneste i serien er Harpreet Bansal og Jørn Hoel, ellers finner du dem alle på denne samlesiden.

Lyd, stillhet og mellomrom. En konsertforelesning om det urovekkende er tittelen på konsertforelesningen komponist og filosof Rebecka Sofia Ahvenniemi holdt på Troldhaugen i Bergen i juni. Her utforsker hun musikalsk stillhet og musikalske mellomrom i ord og lyd, og hos Ballade kan du lese foredraget og høre utdrag av musikken som ble presentert.

Forsking gjennom kunst og ikke på kunst, kaller pianist og forsker Ellen Ugelvik det kunstneriske utviklingsarbeidet som skjer ved blant annet Norges musikkhøgskole. Les mer om det norske forskningsprogrammet som er unikt i internasjonal sammenheng, der et historisk høyt antall kandidater disputerte gjennom våren.

Sommeren startet med et rystende angrep på Oslo Pride-feiringen i juni. Ballade fikk en prat med DJ, musikkjournalist i Blikk og aktivist Reidar «Deadswan» Engesbak om terroren, om musikken å lytte til og om å ta gata tilbake.

Ballade radio er podkasten vår, med både egenprodusert materiale og innslag produsert i samarbeid med ulike aktører i landets musikkliv. Denne våre har vi med etnolog og forfatter Thor Gotaas og musikkjournalist Arvid Skancke-Knutsen i samtale om skillingsviser, live-samtale med musiker og forsker Annbjørg Lien og vår helt nye studioproduksjon, Vi må snakke om musikk. På denne samlesiden finner du både de nyeste episodene og arkiv over tidligere.

Ballade video er vår faste fredagsspalte der norske musikkvideoer løftes som kunstform og formidlingskanal. Videospalten har gått i 147 (!) uker, og teller om lag 1000 musikkvideoer fra Norges musikk- og filmproduksjonsmiljøer ­– noe vi mener gjør Ballade video til landets mest rikholdige og mangfoldige musikkvideoarkiv. Her kan du bla i alle utgavene av spalten, med de nyeste først ­– og følg med for nye utgaver fra august!