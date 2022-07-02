En vill blomst på dansegulvet

DJ Øyvind Morken er halvparten av Wild Flowers. Her er Ballade elektronisk på godkjent overtid med Morkens favoritter.

Godkjent: redaksjonen er ute på festival og danser – til for eksempel MC Yallah – og derfor i sin egen tidssone om dagen. Men like før alt tar ferie, lar vi en av årets platedebutanter innen skrudd og dansbart får hovedplassen i Ballade elektronisk.

Jeg skal bare ile til å si at ved inngangen til sommeren lytter jeg en del på André Brattens nyeste plate fra tidlig i juni: Den er ganske sløy og litt rar, men som mye annet Bratten har laget, er det flere spor som forandrer seg for meg ved nye gjennomlyttinger.

Men så til Wild Flowers, to menn mange av hovedstadens dansende kjenner hver for seg fra DJ-jobbene deres på klubben Jæger. De ga ut et dansbart album tidligere i år, og det er på tide å gjøre flere oppmerksomme på den originale, litt skrudde innfallsvinkelen deres til beats. Passende til sommerkvelder, men med særeget mørke, lar vi halvparten sette tonen med ei liste favorittlåter.

– Kaman hører på helt andre ting som ikke er elektronisk og det var jeg som produserte, arrangerte og mikset albumet selv om musikken ble laget og spilt inn av oss begge, beskriver Øyvind.

Så, ta en lytt på Wild Flowers’ Reactivate, den ligger lenka nederst her – og bla deg bakover i musikkhistorien med:

Section 25: «Looking From A Hilltop»

– Jeg spiller denne veldig pitchet ned sånn at den går mye saktere, og gjerne tidlig på kvelden. Jeg har et stort hjerte for britisk industriell elektronisk musikk fra slutten av 70- og starten av 80-tallet. Jeg liker å tro at man kan høre mye av det i produksjonen til Reactivate.



Real By Real: «Surkit»

– Ingen hemmelighet at tidlig Detroit techno har betydd mye for både meg og Wild Flowers. Denne har jeg spilt mye i gjennom årene som DJ og er fra 1990, en tid da technomusikk virkelig var innovativt. Ikke for å høres ut som en grinete gammel gubbe, men det er trist at techno har gått fra det her til hva det det er i dag. Snakk om regresjon.



Anne Clark: «Homecoming»

– Det er ikke noen vokaler på Reactivate, men vi har en drøm om å lage en synthpop eller Italo-Disco hit. Det er alt for lite ekte sanger som blir laget i moderne elektronisk musikk. Denne treffer virkelig på dansegulvet hvis den blir spilt til riktig tid. Anne Clark var boss.

Severed Heads – We Have Come To Bless The House

– En låt som fortsatt gir meg gåsehud etter å ha spilt den hundrevis av ganger. Det kom ikke med noen skikkelige slow burners på Reactivate, men det gjør helt klart det på neste skive.



Glenn Underground «C.V.O. Trance»

– Super funky og dyp Chicago house som låter helt fantastisk på et bra anlegg. Ingen står stille når denne blir spilt:

Øyvind Morken spiller hver fredag på Jæger i Oslo i sommer.

Her kan du høre fra plata Reactivate, som han altså laget sammen med Kaman Leung:

Reactivate by Wild Flowers