Lindemanprisen til Alf Richard Kraggerud

Av

Pedagogen og fiolinisten Alf Richard Kraggerud (f. 1969) får årets Lindemanpris. Han får den for sin mangeeårige og betydningsfulle innsats for talentutvikling og undervisning av barn og unge. Prisen er på 150.000 kroner, og prispengene vil Kraggerud gi videre til unge talenter.

-For meg er det anerkjennelse nok å få prisen. Pengene som følger med skal unge, lovende talenter få nyte godt av, sier Kraggerud i en pressemelding.

I samråd med Lindemans Legat vil det bli opprettet et juniorstipend på 10.000 kroner hver. Det skal deles ut til utøvere under 18 år, og det vil skje i forbindelse med Valdres sommersymfoni. Kriteriene for å få stipend vil være mye av de samme som for Lindemanprisen.

Kraggerud er i dag ansatt i en 50 prosent stilling som prorektor ved Barrat Due musikkinsitutt, i tillegg til en 50 prosents undervisningsstilling samme sted.

Styreleder Einar Solbu i Lindemans Legat mener ifølge meldingen at Kraggerud har utmerket seg i en årrekke med en betydningsfull innsats med talentutvikling og undervisning av barn og unge.

I tillegg har han utviklet Valdres sommersymfoni til å bli et kurs- og møtested for klassisk interesserte musikere i alle aldre, for såvel unge talenter som for profesjonelle musikere.

-Vi mener at at han gjennom denne virksomheten har ytt en spesiell betydningsfull innsats i norsk musikkopplæring og utdanning, sier styreleder Einar Solbu i Lindemans

Prisen vil bli delt ut under et arrangement i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole 20. oktober. Før den tid vil det også bli kjent hvem som får De Unges Lindemanpris. Den er det mottakeren av Lindemanprisen som utpeker.

Lindemanprisen er en av Norges mest prestisjefylte musikkpriser. Den deles ut i år for 40. gang.