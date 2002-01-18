Jazz

Djangofestival på Cosmopolite

Publisert
18.01.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Djangofestivalen 2002 starter på Cosmopolite, fredag 18. januar kl 20.00 med Angelo Debarre Trio med Ola Kvernberg, og Didier Lokcwood Trio med Romane. – To av verdens beste fiolinister og to av verdens beste gitarister møtes, sier fornøyde arrangører. Men også Django Reinhardt selv kommer til å dukke opp – i det minste på film.

Verdens eldste Django Reinhardt-festival, som i år arrangeres for 23. gang, kan igjen by på et spennende program.

Angelo Debarre Trio med Ola Kvernberg, og Didier Lockwood Trio med Romane er allerede nevnt. Men både fredag og lørdag blir det også mulighet for å se mesteren selv i aksjon – i form av en hittil nærmest ukjent film med Django Reinhardt, som skal stamme fra midten av 30-tallet.

Didier Lockwood Trio skal i kveld spille en «Tribute to Stéphane Grappelli», og har for anledningen fått med seg Romane (gitar) og Marc-Michel Le Bévillon (kontrabass). Ola Kvernberg skal dessuten opptre sammen med sigøynerartisten Angelo DeBarre og hans trio.

Lørdag 19. Januar klokken 19.30 blir det nok en gang konsert med Kvernberg og Angelo Debarre, men også med det jiddiske orkesteret Les Yeux Noirs. Det blir dessuten plass til «Nuage» av Laurent Berger & Laurent Courtois, som skal være et erindringssbilde om Django Reinhardt. Også norske Northern Europe Jazz Quartet har meldt sin ankomst i løpet av festivalen.

Samtidig lanserer Hot Club de Norvège sin nye CD «Angelo Is Back In Town» – med innslag av både Ola Kvernberg og Angelo Debarre. Uken etter plateinnspillingen hadde de for øvrig tre utsolgte hus på legendariske Birdland i New York.

Alt torsdag 10 januar var det en forsmak på festivalen i form av et foredrag på Det franske kultursenteret, der fiolinisten Stig Roar Wigestrand fra Northern Europe Jazz Quartet fortalte om nettopp Didier Lockwood. Wigestrand jobber for tiden med et doktorgradsprosjekt om Lockwoods spillestil.

Medarrangør for konsertene er Centre Culturel Francaise.

FestivalerFilmGenreJazz

