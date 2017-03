Slutt for GAFFA i Norge

Musikkmagasinet GAFFA.no legger ned knappe to år etter at papirutgaven gikk inn.

Av

Det danske musikkmagasinet GAFFA etablerte seg med egen norsk utgave i 2011. Norske GAFFA kom ut som månedlig gratismagasin frem til papirutgaven ble lagt ned sommeren 2015. Nå er det også slutt for nettutgaven.

Driftselskapet bak GAFFA.no, GAFFA Norge AS ble tirsdag slått konkurs av Oslo Tingrett. Konkursen påvirker etter det Ballade erfarer kun det norske nettmagasinet, og vil sannsynligvis ikke påvirke GAFFAs videre drift i Danmark og Sverige.

Da papirutgaven ble lagt ned, uttalte direktør Robert Borges til Journalisten.no at bakgrunnen for nedleggelsen var dyr distribusjon, svakt annonsesalg og at «det ikke har vært tradisjon for et musikkmagasin i Norge på mange år, har det vært vanskelig å få folk til å bruke kanalen».

Annonsesalget for den norske utgaven ble også flyttet til Danmark i forbindelse med nedleggelsen av papirutgaven. GAFFA Danmark gikk for øvrig konkurs i desember 2015, men fortsatte driften i nytt eierselskap.

Stabile lesertall

Ansvarlig redaktør Tord Litleskare i GAFFA.no har ikke vært involvert i den økonomiske driften av magasinet. Han kan derfor ikke fortelle noe mer om årsakene til konkursen. Han vet heller ikke noe om eventuelle planer om videre drift etter at den siste saken ble lagt ut onsdag morgen.

Lesertallene for GAFFA.no har i følge Litleskare fra 2015 vært stabile rundt 40-50 000 unike brukere i måneden.

– Jeg føler vi har blitt tatt mer og mer på alvor i det norske medielandskapet de siste årene. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle skribenter og fotografer som har jobbet beinhardt de siste årene. Jeg føler vi har bidratt til å sette fokus på norsk musikk og dekket bredden på en unik måte. Det har vært en fantastisk innsats fra alle de involverte og jeg ville ikke vært denne erfaringen foruten, sier Litleskare til Ballade.

Han har vært tilknyttet magasinet som frilansskribent og -fotograf siden oppstarten, og tiltrådte stillingen som redaktør og eneste faste ansatte sommeren 2015. De kommende ukene skal han bruke til en tenkepause og jobbsøking.

Det har foreløpig ikke lykkes Ballade å få kommentar fra Robert Borges i Danmark.

Ballade gjør oppmerksom på at journalist Aslaug Olette Klausen har frilanset for GAFFA fra 2012 til i dag.