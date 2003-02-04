Mineur Sætre: – Gennialt, Egon!

– Det brennende spørsmålet gjenstår, mener Espen Mineur Sætre: – Ville du kjøpt Leif Ove Andsnes av en Turboneger-fan? Her er hans svar til «platepastor» Egon Holstad, som i mandagens utgave av Ballade hevdet at Mineur Sætre var et eksempel på «arrogante og kvasi-intellektuelle surpomper som anser klassisk musikk, folkemusikk og jazz som mer verdig enn populærmusikken».

Av Espen Mineur Sætre, musikkskribent bosatt i København

La meg aller først gratulere Turboneger med 75.000 statlige subsidie-kroner øremerket utenlandsturne. La meg dernest gratulere platepastoren i Tromsø med det betydelige utvalget av Andsnes innspillinger han har i butikkhyllene sine. For sikkerhets skyld gir jeg også Egon en applaus for feilsitat av min tekst og forvrengning av mine verbale intensjoner.

VGs musikkjournalist Kurt Bakkemoen hadde «en fartstid i et ekte norsk rockemagasin» i mitt innlegg, ikke «en lang fartstid» som Egon vrir det til.

Leif Ove Andsnes’ navn brakte Egon selv på banen i et av debattinnleggene. Det er betegnende for en slik platepastor å nå avfeie Andsnes som «trash forkledd som kultur», mens Turboneger etter hans mening er «kultur forkledd som trash», hvis jeg husker innlegget hans riktig. Andsnes spiller bare «coverlåter» som er flere hundre år gamle, påstår Egon.

Mon det.

Spørsmålet er fremdeles brennende: Ville du kjøpt Andsnes av en Turboneger-fan?

Et par tilfeldig valgte plateinnspillinger viser at Andsnes faktisk fremfører musikk signert Harald Sæverud, Geirr Tveitt, Benjamin Britten og Dmitri Sjostakovitsj. De to sistnevnte kan sikkert fremtone seg som eldgammel musikalsk søppel (kall det gjerne trash) for Egon, men de har det felles at de begge døde midt på 1970-tallet. Verken Brahms, Enesco, eller Rachmaninov oppfyller kravene til å levere «flere hundre år gamle coverlåter».

Ikke engang Grieg gjør det.

Men jeg skal ikke underslå at Egon har et poeng hva Haydn og Schubert angår, hvis det var dem han tenkte på. De er gamle nok.

Diskusjonen om Andsnes representerer «trash forkledd som kultur» må, så langt jeg forstår Egon, være påtrengende og kanskje til og med banebrytende for forståelsen av populærmusikkens egentlige budskap og Turbonegers eventuelle tilsvarende i særdeleshet.

Den debatten blir sannsynlig hengt til tørk på nærmeste nord-norske gjell til senere bruk, vil jeg anta. For, som enhver oppegående norsk plateforhandler vil vite, gjør Leif Ove Andsnes cover-låten «En annen sol» til Kolbein Falkeids tekst og Øyvind Stavelands melodi på Vamps plate av samme tittel, utgitt i Norge på norsk label så sent som i 2000. Andsnes viser improvisatoriske ferdigheter på det sporet, men duetten hans med Anne Grete Preuss er vel for sofistikert stoff for en platepastor av Egons støpning….