Ballade video: Impro, villskudd og Hulken

Toppet utgave med Lars Vaular, Åge Aleksandersen med Jørgen Nordeng, Aurora, RÛ, Stain Monsters, Pink Nun, Vibeke Saugestad Band, Thom Hell, Rule Of Two, Honningbarna og Enslaved med Jo Quail.

Velkommen til utgave 223 av Ballade video. Vi byr på hele ti videoer i denne runden, med godt etablerte navn som Åge Aleksandersen, Aurora og Thom Hell.

Stain monsters fra Bergen gjør et hyggelig comeback, samtidig som vi noterer at både Anette Gill og Vibeke Saugestad er tilbake i band-format. R´n´b-artisten RÛ får representere en litt yngre stil, mens Honningbarna og Enslaved viser forskjellige sider av hardrocken.

Vi må ellers gratulere Lars Vaular og regissør Erik Treimann for å ha vunnet Årets musikkvideo under utdelingen av Spellemannprisen i går.



LARS VAULAR: Impro på Økern (Scene 3: Highlights)

«Impro på Økern» består av fem separate kortfilmer med en samlet spilletid på under en halvtime. Dette er en litt annerledes måte å lage videoer på, der musikken ikke nødvendigvis spiller hovedrollen. I dette klippet ser vi Torbjørn Harr, Amanda Delara, Amanda Tenfjord, Jonas Benyoub og Raymond T. Hauger.

Den sistnevnte spiller også i «Making The Flamingo directed by Fahil Anweri» med Gouldian Finch. Også dette er en lek med selve musikkvideo-sjangeren, der regissør Lasse Gretland bryter med de fleste parameterne innen feltet.

«Impro på Økern» vant ellers Gullstolen for beste musikkvideo under Kortfilmfestivalen i Grimstad i fjor.

– «Impro på Økern» utfordrer formatet, fremmer musikken og får oss til å ville ha mer, samtidig som den setter i gang tankeprosesser som fortsetter langt etter visningen er over. Ideen i årets video er tydelig, original og godt gjennomført, het det den gang i begrunnelsen til juryen.

Under Spellemannpris-utdelingen torsdag kveld vant altså Vaular Årets musikkvideo-prisen med denne videoen, som er knyttet til albumet Vintage Velour fra 2023.

Vaular fortalte til Ballade at han er veldig glad for å ha fått pris for å ha laget en musikkvideo – «uten egentlig å ha laget en musikkvideo»:

– Vi har bare prøvd å lage noe gøyt visuelt, og 95 prosent av æren må gå til regissør Erik Treimann, som kan dele de resterende fem prosentene til hele gjengen som har vært med på å lage denne. Det har vært utrolig gøy å være med på.

ÅGE ALEKSANDERSEN & SAMBANDET med JØRGEN NORDENG: Ugress og villskudd

Åge Aleksandersen er i ferd med å si farvel som artist. De aller siste konsertene blir bokstavelig talt på hjemmebane – der veteranen skal sette punktum med tre utsolgte hus på Lerkendal stadion i september 2025.

Men også i år er Aleksandersen ute på veien. Fra 24. mai og utover skal Åge & Sambandet spille hele 20 konserter rundt om i landet, med foreløpig punktum på Rockefeller i Oslo 6. og 7. september 2024. Hans siste album het Ingen nåde, og ble utgitt i oktober 2021. Her var tittelkuttet skrevet i samarbeid med Erlend Ropstad.

Her ser vi videoen til den nye låten «Ugress og villskudd». Den er regissert av Carl Christian Størmer, med Line-Sofie Aleksandersen som produsent. Også denne er et samarbeid med en yngre artist, der Jørgen Nordeng bidrar med tekst og vokal.

Blant musikerne finner vi ellers Skjalg Raaen (gitarer og sang), Gunnar Pedersen (gitar), Morten Skaget (bass), Steinar Krokstad (perkusjon), Terje Tranaas (keyboards) og Bjørn Røstad (saxofon). Blåsearrangementet er ved Kåre Kolve, som også spiller sax, og har med seg Even Skatrud på trombone og Jens Petter Antonsen på trompet.

«Ugress og villskudd» er produsert av Åge Aleksandersen og Skjalg Raaen. Sangen er mikset av Hans Olav Strand og Skjalg Raaen, med mastering av Karl Klaseie ved Øra Mastering.



AURORA: Some Type Of Skin

Også Aurora er ute med en ny single og video. Videoen har fått tittelen «Some Type Of Skin», og er regissert og filmet av Kaveh Nabatian. Hun slipper også det nye albumet What Happened To The Heart? 7. juni.

I september og oktober legger Aurora ut på en elleve konserters Europa-turné, som nesten har samme tittel som albumet. What Happened To The Earth? Part One starter i Milano i Italia, og avsluttes i Manchester i England.

– Jeg har alltid blitt fortalt at jeg burde bygge en slags hud, sier Aurora i en kommentar til sangen.

– Jeg har alltid latt meg smelte sammen for mye med verden, uten å vite hvor verden slutter og jeg begynner. Denne sangen skriker ut at det kan bli mye. Og det er deilig. Å være menneske er vidunderlig, selv om det er mer enn noen av oss kan håndtere. Herregud – det er mye!

Om tittelen på det kommende albumet, der «Some Type Of Skin» er en av låtene, sier den nå 27 år gamle artisten:

– Selv om hjertets nøyaktige funksjon og anatomi ikke ble klart forstått, antok man at det var sentrum av sjelen. Sentrum for intuisjon, følelser og intensjon. Inntil vi bestemte oss for at dette var sinnets kvalifikasjoner. Slik ble følelser overmannet av logikk. I en verden som er så ødelagt av penger, makt og egoisme at du ikke kan la være å spørre deg selv – what happened to the heart?

Ane Brun, Magnus Skylstad, Matias Tellez og Aurora selv er blant de i alt syv produsentene på albumet.



RÜ: Yeehaw

I’ll go to Paris and I’ll lick the art in the Louvre …

Den 22 år gamle R&B-artisten og låtskriveren RÜ er ute med ny single og video. Hun heter egentlig Ruth Victoria Rømyhr, og er fra Sveio på Vestlandet. I fjor ga hun ut sitt debutalbum, med den franske tittelen La Petite Princesse.

Da passer det antagelig godt at den nye videoen er spilt inn i Paris. «Yeehaw» har vært del av hennes live-sett siden nyttår, og er blant annet fremført under Trondheim Calling i februar og på Havstrøm-festivalen på Salt i Oslo. RÜ sier selv dette om sangen:

– Ikke glem å gi faen, fordi man kan dø anytime. Føler meg befridd fra fordommer, normer og tøyler, som en fri hest. Jeg vil gjerne bøye det som bøyes kan – som kunsten i Louvre.

RÜ henter inspirasjon fra eldre jazz, new age R&B og hip-hop. Siden september 2022 har hun jobbet intensivt i studio i Oslo. Flere singler, inkludert «Clone Wars» med den amerikanske bassisten MonoNeon samt EP-en «A Feminist March», ble sluppet i løpet av fjoråret, før albumet kom i oktober.

«Yeehaw» er skrevet av Ruth Victoria Rømyhr og Kim Ofstad. Videoen er regissert av RÜ og Ina Gräfe, og er klippet sammen av Jørn Dalchow i daWorks Entertainment.



STAIN MONSTERS: Tropical Wind

Hey! Dette var et hyggelig gjenhør og gjensyn!

Stain Monsters ble grunnlagt i 1988 av Stein Monstad og HP Gundersen. Deres første album ble gitt ut i 1991, og har en viss kultstatus i dag.

– Jeg var interessert i tidlig synthesizermusikk, som Gary Numan og John Foxx. HP var mer for pop à la Steely Dan, sier Stein Monstad.

Det de to i hvert fall hadde til felles var kjærligheten til noen acts fra seksti- og tidlig syttitall, som Electric Light Orchestra, Tyrannosaurus Rex, The Beatles og Flying Burrito Brothers.

2024-versjonen av Stain Monsters kan med rette kalles et All star-band – frontet av Stein Monstad aka Stain Monster, med Stein-Inge Brækhus, HP Gundersen, Kjartan Kristiansen og Cecilie Leganger.

«Tropical Wind» er den andre singelen fra albumet Still In Love, som er duket for utgivelse 3. mai 2024.

– Videoen er laget i Studio Mangrove med After effects og Premier pro, samt en Galaxy 13. Jeg jobber veldig intuitivt, og har som regel ingen dreiebok å gå etter, forteller Monstad til Ballade video.

– Studio Mangrove er hjemmestudioet mitt, situert i idylliske omgivelser på Martinique, hvor jeg har bodd de siste 20 årene. Denne låten er vel en av de beste vi har gjort – og jeg må si at det er en fryd å jobbe sammen med en så profesjonell gjeng som Stain Monsters.



PINK NUN: Quirky Time

Pink Nun omtaler seg selv som en «unholy triad of nuns & harlots». Bandet består av Annette Gil (vokal), Mattias Hellberg (gitarer, bass og sang) og Ole Tom Torjussen (trommer). De kaller musikken sin new pink wave rock – og debuterer i dag med låten og videoen «Quirky Time».

Annette Gil var vokalist, låtskriver og keyboardist i bandet Seven fra 1999 til 2009. Hun opptrer fast med The Goon Squad – et hyllestband til David Bowie. Hun medvirker også på det kommende albumet til Gothminister, og har gitt ut tre album under eget navn: Desert Disco! (2013), Comfortably Young (2016) og Teenage Rage (2021).

Mattias Hellberg har gitt ut fem soloalbum, samt fire album med Hederos/Hellberg. Han har spilt i rockeband som The Hellacopters og The Soundtrack of Our Lives, og har ellers samarbeidet med musikere som Håkan Hellström, Stefan Sundström, Janove og Erlend Ropstad.

Ole Tom Torjussen spiller trommer i band som Aunt Mary, Queen-hyllesten The Show Must Go On og Easy Riders med Michael Krohn. Han var også med på å skrive låter for Seven, og jobber ellers som produsent og mikser for forskjellige utøvere.

– Det er med stor spenning og gledes-ærefrykt at jeg nå starter helt på nytt i denne fantastiske og absurd vanskelige musikk-verdenen, sier Annette Gil. – Vi begynte å jobbe sammen i studio for ca. 1,5 år siden, og ja – det ble 10 låter som etter hvert skal komme ut på et album.

Videoen er laget av Torgeir Kaasa i det bandet kaller «the Pink Nun Quirky Lounge» i påsken vi nettopp har avrundet.



VIBEKE SAUGESTAD BAND: Promo

Vi legger vanligvis ikke ut promo-videoer, men her gjør vi et unntak. Vibeke Saugestad er nemlig tilbake med band. Hun har vært bosatt i USA de siste årene, der hun blant annet har jobbet som oversetter av skjønnlitteratur. Norske musikkfans vil nok kjenne 47-åringen fra band som Weld, The Yium Yums, Twistaroos, Thelyblast og Thinkerbell.

– Jeg har nå satt sammen et flott band med Ken Fox, Josh Stark, Adam Napell og Mark Westin, forteller hun til Ballade video. – Det er for å spille sanger som ligger meg veldig nært på hjertet – og for å booke jobber her borte i statene. Det er jo ikke så mange som vet hvem jeg er her.

– Det har vært veldig gøy å børste støvet av disse låtene, som jeg ikke har spilt live på mer enn ti år. Det har inspirert meg til å begynne å skrive så smått igjen også, så jeg håper å gi ut noe nytt innen ikke så altfor lang tid. Og spille noen konserter.

– Jeg har dessuten laget en nettside, med litt historie, bilder, lyder og videoer, hvor folk kan holde seg oppdatert på alt som kan skje.

Vibeke Saugestad Band spiller låter fra hennes tre soloalbum: Into The Shimmering (2001), Overdrive (2003) og The World Famous Hat Trick (2008). Live-videoen er filmet av Jon Slackman, og klippet sammen av Mark Westin.



THOM HELL: Stay With Me

Thom Hell fra Kristiansand har gitt ut tolv studioalbum siden 2004, og mottatt tre Spellemannpriser. Nå er 48-åringen godt i gang med sitt trettende studioalbum.

Thom Hell ga ut to album i 2022, og et dobbeltalbum i 2023 – alle til gode kritikker. På det nye albumet henter han som alltid mye inspirasjon fra 60- og 70-tallet, samtidig som «Stay With Me» kanskje viser litt nye sider ved ham.

Dobbeltalbumet A Pleasant Life var produsert av Thom Hell og Even Ormestad. Den første platen besto av det artisten selv kalte klassisk pop, mens plate nr. 2 kanskje var litt mer utfordrende.

– Jeg hadde lyst til å lage sanger som reflekterte hele min musikalske karriere over 20 år, har artisten sagt om albumet. – Sånn sett føles dette som en slags best of-plate, selv om det var nye, egenkomponerte låter.

Single nummer to fra det kommende albumet slippes 19. april. Det er en låt om artist-kollegaen Frank Hammersland, som gikk bort i fjor vinter. Videoen til «Stay With Me» er satt sammen av klipp fra filmen Steamboat Bill, Jr med Buster Keaton, en film fra 1928 som er falt i det fri.



RULE OF TWO: The Hulk

– Noen helter er skurker. Noen skurker er helter. Folk flest er nok litt av begge deler, og nettopp denne psykologien bak de motstridende personlighetene i oss, som kan få frem monsteret i oss når vi trenger det minst, er bakgrunnen for Rule Of Twos «The Hulk»-tematikk.

Det sier Ronny Flissundet til oss. Han er et av to medlemmer i ferske Rule Of Two, som vi tidligere har vist to videoer med: «Bygones» og «Elusive Infinity». Begge var laget av Kristian Liljan, som utgjør den andre halvdelen av duoen.

– Som barn av 80-tallet er vi jo tegneserie- og filmnerder som er sterkt påvirket av superheltuniverset også, så det har nok farget tittelen, mener Ronny Flissundet.

– Denne elektroniske-post-punk-møter-shoegaze-indie-rock-låta er både melankolsk og mørk, men skifter over til mer durbaserte, oppløftende korder i refrenget, som igjen understreker den schizofrene vibben fra teksten.

Teksten til «The Hulk» er ved Ronny Flissundet, mens begge to har stått for musikken.



HONNINGBARNA: Avanti

– Jeg tror ikke det gikk så bra i dag egentlig, men kanskje jeg bare er for streng mot meg selv.

«Avanti» var åpningskuttet på side 2 på vinylutgaven av Animorphs. Det kom ut i 2022, og var det første nye Honningbarna-albumet på fem år. Animorphs høstet svært bra anmeldelser rundt omkring og fikk Edvard-prisen som årets beste pop-plate.

Undertegnede anmeldte det i Musikkmagasinet i Klassekampen, og skrev i den forbindelse: – Honningbarna har ikke bare lagd sitt beste album til nå. De har skapt en av de beste punk-platene i Norge noen gang, om punk blant annet handler om energi, økonomi og raseri.

Nå er plutselig videoen til «Avanti» her – med English subtitles for the international job market. Steinar spilles av Steinar Klouman Hallert, mens Fanny Vaager opptrer som Stine. Honningbarna-vokalist Edvard Valberg dukker på sin side opp som Edvart.

Det er Sander Dahl som har produsert og regissert den ferske og morsomme videoen, med Beate Tangre og Gry Sætre som ansvarlige produsenter. Marius Aaserud har filmet, mens Edward Raison står for klipp.



ENSLAVED: Congelia (Alternate Version)

Vi avslutter med Enslaved, som her gjør en alternativ versjon av «Congelia». Sporet er opprinnelig å høre på de luxe-utgaven av Heimdal, bandets sekstende studioalbum. Enslaved ble dannet i Haugesund av Ivar Peersen (aka Ivar Bjørnson) og Kjetil Grutle (aka Grutle Kjellson) i juni 1991, og fikk senere base i Bergen.

Enslaved har vunnet hele fem Spellemannpriser, og har vært nominert like mange ganger. Siden Riitiir i 2012 har platene deres kommet ut på tyske Nuclear Blast, etter at de tidligere var tilknyttet Osmose Productions, Candlelight Records og Indie Recordings. Debutalbumet Vikingligr Veldi kom i 1994. Det ble sluppet på Deathlike Silence Productions, plateselskapet til Øystein Aarseth fra Mayhem.

Enslaved har nylig vært på turné i England, Irland og Europa, samtidig som bandet også markerer 30-årsjubileet for Vikingligr Veldi. En ny utgave kommer ut på Record Store Day den 20. april – men bare i Tyskland, USA og Canada.

På denne lyric video-versjonen av «Congelia» hører vi den engelske cellisten og komponisten Jo Quail. Hun opptrådte i påsken på Infernofestivalen i Oslo, og sier følgende om det:

– Thank you, Inferno Festival, for such a warm welcome. It was a privilege to travel to Oslo to play for you, and to be part of such a thrilling, hugely impressive line up.



Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 223 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤