Iron Maiden på Tons of Rock guro k

God sommer fra Ballade-redaksjonen. Bildet er fra Iron Maidens konsert på Tons of Rock i Oslo torsdag 25. juni. (Foto: Guro Kleveland/Ballade)

KommentarMusikken og livet

God sommer fra Ballade – med tips til godt stoff for rolige sommerdager

Guro Kleveland
Publisert
10.07.2026 16:29
Skrevet av
Guro Kleveland

Legg beina høyt og nyt rolige sommerdager med godt stoff for både øyne og ører.

Ballade – Norges musikkmagasin for og om landets musikkliv tar sommerferie og publiseringsfri noen uker. Vi er tilbake i starten av august.

Ballade har mye godt lesestoff for rolige sommeruker, hvor enn du er i verden, og hva enn du skulle ønske å lese om fra musikklivet i Norge.

Sjekk ut vår fyldige festivalguide, her kan du søke opp både sommerens og årets festivaler (også noen av neste års!) innen de fleste sjangre.

Redaksjonen i Ballade er stolte av og glade for å lage dette nettidsskriftet. Ballade er åpent og gratis, men det koster å lage musikkjournalistikk. Vil du bli med på å støtte Ballades arbeid? Se vår donasjonsside – vi setter stor pris på bidrag, enkeltbeløp såvel som faste. Les mer og trykk på knappene her.

Flere store debatter har løpt på Ballades sider dette halvåret. Januar startet med et smell der kunstig intelligens og musikk stod i sentrum med en lang rekke innlegg fra både musikere, opphavere, organisasjonsliv og publikum – innleggene i denne debatten finner dere her.

Godt utpå våren skrev regissør Robin Sletthagen et innlegg om «TikTok-ifiseringen av norsk musikkliv», et innlegg som vakte stort engasjement: «Om 50 år vil ingen kunne gå tilbake og studere hvordan et norsk orkester tolket vår tid gjennom en fragmentert TikTok-strøm preget av trender og emojier.» Både Oslo-filharmonien og NRKs musikksjef svarte, i tillegg kom kommentarer fra andre deler av musikklivet og skapere av audiovisuelle produksjoner. Her finner dere innleggene i «Tik-tokifiseringsdebatten».

I oppløpet til sommerferien har den store Tono-debatten preget spaltene hos Ballade, som også i en rekke andre medier. Etter noen intense dager i etterkant av Tonos årsmøte 9. juni ble det klart at Tono avholder et ekstraordinært årsmøte 1. september. Debatten tar for seg mange sider av både Tonos virke og av musikkens økosystem i Norge, og her finner du de mange innleggene og oppslagene i og rundt debatten.

Så har vi selvsagt også en rekke gode artikler om musikken og musikklivet rundt om i landet. Les om stumfilmen «Laila» fra 1929, som endelig ble fremført med komponist Ole Olsens musikk, 97 år etter. Nå er musikken hans del av planene til både Tromsø internasjonale Filmfestival (TIFF) og Arktisk Filharmonis 20-årsjubileum i 2029.

Vi var til stede på operapub på Grønland i Oslo i juni, og her kan du lese den fyldige og fine reportasjen derfra – og om hvordan operapub gir fingeren til det KI-genererte. Og her kan du se og lytte til den fulle konsertutgaven av Solveig Sørbøs opera «Heroin Chic», som hadde eksklusiv premiere hos Ballade.

Etter år med kommersialisering og stadig likere festivalprogrammer vokser det fram en ny bølge av uavhengige festivaler. Ballade har snakket med sommerfestivalene Bergtatt og Gras- og rotfest, som begge målbærer troen på at en festival kan være mer enn en konsertarena og at egenart er viktigere enn størrelse.

Ledige stillinger

Kvinnherad kulturskule

Pianopedagog – fast stilling

Vestland | 16/08/2026
Asker kommune

Kulturhusleder

Akershus | 10/08/2026
Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

Vestland | 01/09/2026
Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

Oslo | 01/09/2026
Troms musikkråd

Daglig leder

Troms | 09/08/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Festivalsjef

Buskerud | 16/08/2026
Stavanger konserthus IKS

Leder for program og produksjon

Rogaland | 05/08/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Ole Bull Scene AS og Forum Scene AS

Bookingansvarlig

Vestland | 08/08/2026
Festspillene i Nord-Norge

Produksjonsleder

Troms | 15/08/2026
Norsk musikkråd

Rådgiver akustikk og musikklokaler

Oslo | 07/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i sang

Oslo | 31/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i fele

Oslo | 01/09/2026
Se alle stillinger

En annen uavhengig festival er tonehimmel, samtidsmusikkfestivalen på Sunnmøre, som skjer både til fjells og i skogen, med vann og fjellknauser som naturlig forsterkning og medspillere. Vi har fått et godt gløtt inn i årets festival, med lukt av regnvåt natur fylt av musikk.

Da legger vi beina høyt og ønsker alle Ballade-lesere en riktig god musikksommer!

Legger beina høyt i sommernatta

Legger beina høyt i sommernatta. God sommer! (Foto: Guro Kleveland/Ballade)

Ballades festivalguidegod sommerstøtt BalladeTons of Rock

Ledige stillinger

Kvinnherad kulturskule

Pianopedagog – fast stilling

Vestland | 16/08/2026
Asker kommune

Kulturhusleder

Akershus | 10/08/2026
Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

Vestland | 01/09/2026
Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

Oslo | 01/09/2026
Troms musikkråd

Daglig leder

Troms | 09/08/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Festivalsjef

Buskerud | 16/08/2026
Stavanger konserthus IKS

Leder for program og produksjon

Rogaland | 05/08/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Ole Bull Scene AS og Forum Scene AS

Bookingansvarlig

Vestland | 08/08/2026
Festspillene i Nord-Norge

Produksjonsleder

Troms | 15/08/2026
Norsk musikkråd

Rådgiver akustikk og musikklokaler

Oslo | 07/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i sang

Oslo | 31/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i fele

Oslo | 01/09/2026
Se alle stillinger

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