God sommer fra Ballade – med tips til godt stoff for rolige sommerdager

Legg beina høyt og nyt rolige sommerdager med godt stoff for både øyne og ører.

Ballade – Norges musikkmagasin for og om landets musikkliv tar sommerferie og publiseringsfri noen uker. Vi er tilbake i starten av august.

Ballade har mye godt lesestoff for rolige sommeruker, hvor enn du er i verden, og hva enn du skulle ønske å lese om fra musikklivet i Norge.

Sjekk ut vår fyldige festivalguide, her kan du søke opp både sommerens og årets festivaler (også noen av neste års!) innen de fleste sjangre.

Redaksjonen i Ballade er stolte av og glade for å lage dette nettidsskriftet. Ballade er åpent og gratis, men det koster å lage musikkjournalistikk. Vil du bli med på å støtte Ballades arbeid? Se vår donasjonsside – vi setter stor pris på bidrag, enkeltbeløp såvel som faste. Les mer og trykk på knappene her.

Flere store debatter har løpt på Ballades sider dette halvåret. Januar startet med et smell der kunstig intelligens og musikk stod i sentrum med en lang rekke innlegg fra både musikere, opphavere, organisasjonsliv og publikum – innleggene i denne debatten finner dere her.

Godt utpå våren skrev regissør Robin Sletthagen et innlegg om «TikTok-ifiseringen av norsk musikkliv», et innlegg som vakte stort engasjement: «Om 50 år vil ingen kunne gå tilbake og studere hvordan et norsk orkester tolket vår tid gjennom en fragmentert TikTok-strøm preget av trender og emojier.» Både Oslo-filharmonien og NRKs musikksjef svarte, i tillegg kom kommentarer fra andre deler av musikklivet og skapere av audiovisuelle produksjoner. Her finner dere innleggene i «Tik-tokifiseringsdebatten».

I oppløpet til sommerferien har den store Tono-debatten preget spaltene hos Ballade, som også i en rekke andre medier. Etter noen intense dager i etterkant av Tonos årsmøte 9. juni ble det klart at Tono avholder et ekstraordinært årsmøte 1. september. Debatten tar for seg mange sider av både Tonos virke og av musikkens økosystem i Norge, og her finner du de mange innleggene og oppslagene i og rundt debatten.

Så har vi selvsagt også en rekke gode artikler om musikken og musikklivet rundt om i landet. Les om stumfilmen «Laila» fra 1929, som endelig ble fremført med komponist Ole Olsens musikk, 97 år etter. Nå er musikken hans del av planene til både Tromsø internasjonale Filmfestival (TIFF) og Arktisk Filharmonis 20-årsjubileum i 2029.

Vi var til stede på operapub på Grønland i Oslo i juni, og her kan du lese den fyldige og fine reportasjen derfra – og om hvordan operapub gir fingeren til det KI-genererte. Og her kan du se og lytte til den fulle konsertutgaven av Solveig Sørbøs opera «Heroin Chic», som hadde eksklusiv premiere hos Ballade.

Etter år med kommersialisering og stadig likere festivalprogrammer vokser det fram en ny bølge av uavhengige festivaler. Ballade har snakket med sommerfestivalene Bergtatt og Gras- og rotfest, som begge målbærer troen på at en festival kan være mer enn en konsertarena og at egenart er viktigere enn størrelse.

Ledige stillinger Kvinnherad kulturskule Pianopedagog – fast stilling Vestland | 16/08/2026 Asker kommune Kulturhusleder Akershus | 10/08/2026 Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani Tekniker med spesialisering i lys Vestland | 01/09/2026 Oslo Kammerakademi Daglig leder (30 %) Oslo | 01/09/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i komposisjon Oslo | 01/09/2026 Troms musikkråd Daglig leder Troms | 09/08/2026 Aalborg Symfoniorkester Tutti 1. violin 06/10/2026 Aalborg Symfoniorkester Violin, 3. Koncertmester 07/10/2026 Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival Festivalsjef Buskerud | 16/08/2026 Stavanger konserthus IKS Leder for program og produksjon Rogaland | 05/08/2026 Arktisk Filharmoni Cello, gruppeleder Troms | 01/09/2026 Ole Bull Scene AS og Forum Scene AS Bookingansvarlig Vestland | 08/08/2026 Festspillene i Nord-Norge Produksjonsleder Troms | 15/08/2026 Norsk musikkråd Rådgiver akustikk og musikklokaler Oslo | 07/08/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i sang Oslo | 31/08/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i fele Oslo | 01/09/2026 Se alle stillinger

En annen uavhengig festival er tonehimmel, samtidsmusikkfestivalen på Sunnmøre, som skjer både til fjells og i skogen, med vann og fjellknauser som naturlig forsterkning og medspillere. Vi har fått et godt gløtt inn i årets festival, med lukt av regnvåt natur fylt av musikk.

Da legger vi beina høyt og ønsker alle Ballade-lesere en riktig god musikksommer!