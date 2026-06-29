Å gå på operapub er å gi fingeren til det KI-genererte

Vi sendte vår klassiskkunnige gullpenn på pub. Han fylte på med lydopplevelse båret av u-plugga mennesker.

Hojotoho! Hojotoho! Oslos egen operamamma Gjøril Songvoll baner seg gjennom folkemengden og bringer Grønland Boulebar til taushet med Brünnhildes kamprop fra Valkyrien. Folk skravler og spiser, og drikker øl og vin. På bakrommet spilles det boule – petanque eller boccia, kjært spill med mange navn der man kaster kuler på en bane. I nærheten av inngangen står det et piano.

Det er klart for operapub. Det er rett før klokka 19 en lørdag kveld i juni, og det er stappfullt i det ellers ganske romslige publokalet borte i Grønlandsleiret.

Hele seks sangere står klare til å synge, for i kveld er det «åpen scene». De står og tripper smånervøst borte ved baren, mens de nipper til hver sin øl. Pianisten Olga Jørgensen trykker seg frenetisk gjennom notene på iPaden. Hun fikk beskjed om hva som skulle framføres fem minutter tidligere. For dette er spontant og upretensiøst. Ikke en gang Songvoll vet hva de har tenkt å framføre.

Og så kaster de seg ut i det. Den første sangeren er Frida Augusta Gudim, som går siste året på operastudiet på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har valgt «Quando m’en vo» fra La bohème, og synger med en ung, spenstig og presis sopranstemme. Et par minutter senere kommer den litt mer erfarne barytonen Mattis H. M. Austrheim. Han hadde kost seg i sola hele dagen, og valgte seg et nummer inspirert av den fine sommerdagen: Tom Lehrers «Poisoning Pigeons in the Park».

Neste sanger ut er tenoren Simon Grønås, som også går på operastudiet. Og så er det allerede pause. Settet varte i bare femten minutter, og det er godt med tid til å fylle på fra baren før neste. Fire slike sett er det gjort plass til denne kvelden.

Her er mennesker i alle ledd. Det er ikke en gang mikrofoner eller forsterkere, bare lyd rett fra den akustiske kilden: menneskekroppen og pianoet. Og: Operapub viser fingeren til KI-generert musikk.

Stykkene veksler mellom svisker fra operalitteraturen og mer seriøse numre som sangerne jobber med til en audition, forestilling eller eksamen. Violetta Peschanskayas framføring av en av Violettas arier fra La traviata var kanskje av de teknisk mest fullkomne denne kvelden, men det er kanskje ikke så rart, gitt at hun skulle synge denne arien på eksamen på operastudiet et par dager senere.

Mennesker i alle ledd

Med andre ord så treffer de fint på balansen mellom folkelig, tilgjengelig og høyt kunstnerisk nivå. Hos publikum veksler reaksjonene mellom fotballstemning og andakt. Den ukrainske mezzosopranen Anastasia Andrukhiv fikk hele rommet med seg da hun sang «Habanera» fra Carmen, med sin kraftfulle, elegante og ganske spicy stemme. Men når Simen Aadland synger «O du, mein holder Abendstern», den vakre og komplekse sangen til Aftenstjernen fra Tannhäuser, falt hele puben til ro.

Det hviler også en følelse av samhørighet rundt arrangementet. Mange av gjestene rundt bordene er faste. Selv har jeg vært på operapuben fem-seks ganger bare det siste året. Noen ganger har det vært sånn passe bra. Andre ganger – som denne junikvelden – er det helt fantastisk.

Om det blir det første eller det siste – bare passe, eller fantastisk – er ikke så farlig. Det er en del av sjarmen. For dette er ikke forestillinger, det er musikk som fellesskap.

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Rundt det hele sirkler Gjøril Songvoll, leder for frikompaniet Opera til folket! De arrangerer både operapuben, lørdagsopera og Oslo operafestival. Etter kampropet som innledet det hele, proklamerte hun stolt at hun nettopp har skrevet årsrapport og har sett at Opera til folket stod bak rundt 200 arrangementer i fjor, det meste med base i Gamle Raadhus Scene i Kvadraturen.

Operapub har en ganske lang historie i Norge. I 1985 åpnet Piccadilly Pub i Bodø, og året etter startet de sin månedlige operapub, som hadde 40-årsjubileum i desember. I 1993 startet Olav Aamodt på Underwater Pub på St. Hanshaugen opp den legendariske operapuben der, som måtte legge ned i 2018 etter 25 år med aktivitet.

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Gjøril Songvoll plukket opp disse ideene og har gjort det til en sentral del av kulturlivet i Oslo. Opera til folket startet sin første operapub på Dockside på Aker Brygge i 2002, og har siden vært flere steder; Café Frölich, Café Amsterdam, Røverstaden og Teaterkjeller’n. Samarbeidet med Grønland Boulebar startet i august 2023, og går i høst inn i sitt fjerde år.

I Oslo er det slik at «alle» har historier om den legendariske operapuben på Underwater. Men jeg synes det som skjer på Grønland er bedre – fordi det er noe som skjer nå.

Ideen har spredt seg til andre steder også. Det arrangeres ofte operapub i forbindelse med festivaler. I Bergen og Trondheim har fenomenet kommet inn i mer faste former. Trondheim kammeropera arrangerer operapub på Krambua hver måned, mens Bergen nasjonale opera arrangerer operapub på Kulturhuset i Bergen sentrum den første onsdagen i måneden. I Oslo synges det også mellom bordene på Pilestredet og Collett Parkservering.

Operaen lever godt og sunt

Dette viser at opera i høyeste grad er en levende kunstform – og at norsk opera er i utvikling. På utøversiden henger dette blant annet sammen med aktiviteten på operastudiet på Kunsthøgskolen i Oslo og med talentprogrammet WOYS (The Wilhelmsen Opera Studio for Young Singers, red.mrk.) ved Den Norske Opera & Ballett. På produksjonssiden kan vi nevne de to oppsetningene på Parkteateret i vår, og den livlige aktiviteten rundt regions- og distriktsoperaene.

Det skrives også mye nytt: Knut Vaages barneopera Nattfolket hadde nylig premiere under Festspillene i Bergen. Helge Iberg holder på med kammeroperaen De små forventningers forunderlige tyngde og Solveig Sørbø med Vilanden som en oppfølger til Heroin Chic.

Jeg har kanskje ekstra store forventninger til Marcus Paus og Oda Fiskum, som arbeider med en opera om norsk black metal med den talende arbeidstittelen SATAN.

I kultursamtalen blir man gjerne opptatt av sykdomstegnene i kulturen. Rundt norsk opera vises det mange sunnhetstegn.

Sesongen på Grønland Boulebar er over for i år, men i august starter det opp igjen, hver lørdag.

Ola Nordal er skribent og musikkritiker – og skriver fast om kunstmusikk i Ballade.