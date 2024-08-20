Hardanger Musikkfest: – Vi må øve oss i kunsten å lytte

Den siste helgen i august fylles Hardanger igjen av «helt ny musikk, veldig gammel musikk – og bare veldig, veldig fin musikk». – Hardanger Musikkfest har blitt planlagt i en urolig verden hvor mye står på spill, forteller kunstnerisk leder, Therese Birkelund Ulvo.

«Ein dag på Hardanger Musikkfest er som ei veke på ein meir urban festival,» skrev Ballades utsendte til musikkfestivalen som skjer hver sensommer, eller kanskje rettere tidlig høst, midt i et landskap av fjell, fosser, breer og bugnende epletrær.

I år er det den 29. utgaven av festivalen som arrangeres, fra onsdag 28. august til og med søndag 1. september. Som flere andre festivaler setter også Hardanger Musikkfest et overordnet tema for året, og denne gangen er det samhald i fokus, forteller kunstnerisk leder Therese Birkelund Ulvo.

– Årets Musikkfest har blitt planlagt i en urolig verden hvor mye står på spill. Jeg velger å tro at musikk, kunst og kultur er ekstra viktig i en slik periode, og derfor ble årets tema samhald. Kunst har evnen til å skape tilhørighet og samhold, og kan være noe positivt og friskt i en skremmende tid. Kunst og kultur kan bidra til bearbeidelse av inntrykk og følelser, forsoning og åpne ytringsrom. I et samfunn der fakta stadig utfordres og vi lever i hver vår virkelighet, er det viktigere enn noen gang at vi øver oss i kunsten å lytte.

LES OGSÅ kronikken «Kunsten å lytte» av pianist og lyttelos Annabel Guaita

Og det er nettopp det å lytte de ønsker å legge til rette for på årets festival.

– Vi fokuserer på samspill. På vennskap og samhold – i gode tider og vanskelige tider. Det å spille sammen er mye av drivkraften for de musikerne vi har invitert.

– Og det er litt av et stjernelag vi får på besøk, fortsetter Birkelund Ulvo, som utdyper om både navn, verk og ulike uttrykk publikum vil få oppleve på årets festival:

– Det Norske Kammerorkester med sin kunstneriske leder Pekka Kuusisto er endelig tilbake i Hardanger. Både Amalie Tvilde, Olve Haugen og Ragnhild Aarvik har sine barndomsår i Ullensvang – og lever profesjonelle liv med kunst og musikk andre steder. Det gleder oss at de kommer “heim” og deler scenen med internasjonale størrelser som Halvor Melien, Milla Viljamaa, Sanae Yoshida, Annabel Guaita og Julie Kleive.

– Årets festival byr på alt fra Vivaldis mesterverk De fire årstidene”, via tango og visesang – til drinker, vandring og poesi. Helt ny musikk, veldig gammel musikk – og bare veldig, veldig fin musikk.

LES OGSÅ Ballades reportasje fra fjorårets Hardanger Musikkfest, «Haustetid for Hardanger Musikkfest» av journalist Magne Fonn Hafskor

Under den offisielle åpningen av festivalen blir det urfremføring av Julie Kleives verk Må alt som lyser bli størst, der komponisten selv er med på å fremføre verket. Åpningskonserten inkluderer også verkene «Suite» av Agnes Ida Pettersen og «Divertimento» av Béla Bartók, fremført av Pekka Kuusisto og Det Norske Kammerorkester.

– Programmet består ellers av musikk av Øyvind Mæland, Lisa Streich, Andrea Tarrodi, Silvan Loher, Marcus Paus, Caroline Shaw, Synne Skouen, Kjell Habbestad, Arvo Pärt – for å nevne noen flere fra vår egen tid, sier Birkelund Ulvo, og fortsetter:

– Grieg, Vivaldi, Mozart, Schuman og Bach er blant de mange andre som også er med, ispedd sterke bidrag fra folkemusikksiden. I år skal våre utøvere med røtter i den norske folkemusikktradisjonen få selskap fra det finske landskapet. Disse møtene ser vi frem til, sier festivalens kunstneriske leder, og avslutter:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Billettsalget er sterkere enn på samme tidspunkt i fjor, men vi håper likevel på et trøkk nå når sommerferien ebber ut. Vi har plass til flere!