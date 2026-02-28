Forfatter: Jan Lothe Eriksen
Politikk, sjanger og etnisitet – musikk som naudsyn
Om du ikkje engasjerer deg i andre menneske sin situasjon, så kan det same skje med deg.
Regjeringens handlingsplan for kultur og næring: Satser 50 millioner på nye tiltak
I går la regjeringen frem Handlingsplan for kultur og næring som et tverrdepartementalt samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal og...
Viktig del av Kulturløftet: – Historisk kulturlov
– En historisk lov, sa Trond Giske om Kulturloven som han selv la frem på Vulkan Scene fredag. Statsråden la...
– NRK marginaliserer bredden i norsk musikk
– NRKs innsnevrende generelle musikkprogrammering og bruk av formatering ”beskytter” lytterne mot uventede opplevelser, og parkerer folkemusikk og andre såkalt...
NFD: – TONO har et problem
Det er et problem at komponistrettigheter tilknyttet en tradisjonell ballade kan godskrives nye opphavsmenn. Når det i tillegg er slik...
TONO og folkemusikken: – Tungen rett i munnen
I kjølvannet av en diskusjon på ballade.no vedrørende Giskes uttalelser om ”stor sjangersjåvinisme i Norge” eller ei – har vi...
Riksscene for folkemusikk og folkedans til Schouskvartalet i Oslo?
Utgreiinga om drift og lokalisering av ei riksscene for folkemusikk og folkedans i Oslo-området er no i sluttfasa, og utvalet...
NFD: – Behov for talentskoleordning i folkemusikk
På vegne av Norsk Folkemusikk- og Danselag kommenterer Jan Lothe Eriksen her det omdiskuterte forslaget om å legge ned ordningen...
NFD: – Kulturministerens krav om mer enn 35% norsk musikk i NRK – et langt skritt i riktig retning!
Norsk Folkemusikk- og Danselag er godt fornøyd med kulturministerens redegjørelse om NRK overfor Stortinget i går. For svak norskandel og...
– P2 og P2, herr Heldal…
Daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag, Jan Lothe Eriksen, er ikke imponert over radiosjef Nils Heldals forsikring om at...
P2 på lytterjakt
NRK radio er på lytterjakt om dagen. Dette fremkommer klart av musikksjef i NRK P2, Jorunn Hope, sitt svar til...
Takk for det – eller kunst henger sammen med alt!
– Noen har bråvåknet! Kuttet på 9 mill fra Fond for lyd og bilde i tilknytning budsjettforliket på Stortinget ble...
NFD: Vekslepenger til folkemusikk og folkedans – om departementets langtidsplan for sektoren
Norsk Folkemusikk- og Danselag synes at forslaget til kulturbudsjett for 2004 er skuffende lesning, til tross for at Kultur- og...
Folkemusikktimen med halvert sendetid
– Kulturkanalen P2 er snart lik alle andre skvaldrekanalar, seier Jan Lothe Eriksen i Norsk Folkemusikk- og Danselag. No er...
Norsk Folkemusikk- og Danselag kritiserer Førdefestivalen
Norsk Folkemusikk- og Danselag reagerer sterkt på fredagens melding om at Førde Internasjonale Folkemusikkfestival har søkt om midler til et...
EYFO med avslutningskonsert på Osafestivalen
European Youth Folk Orchestra er samansett av 11 unge folkemusikkutøvarar i alderen 20-28 år frå 9 ulike europeiske land. Hardingfeleutøvaren...
Om løgn og Hansens solidariske motiver
– Min munn er ren og trenger hverken grønnsåpe eller annen vask, skriver Jan Lothe Eriksen fra Norsk Folkemusikk- og...
Krav om hovedstadsscene for folkemusikk og folkedans
Tirsdag 29. januar samles representanter for norsk folkemusikk- og dansemiljø for å diskutere fremtiden for folkemusikken og dansen i Norge....
Styresammensetningen i Fond for utøvende kunstnere
Den for tiden lett omstridte Trond Giske har i dag varslet spørsmål i Stortingets spørretime i saken vedrørende styresammensetningen i...
Stortingets merknad må etterfølges
Det skriver daglig leder i Norsk Folkemusikk.- og danselag i denne kommentaren vedrørende reduksjon eller avvikling av landslinjene for folkemusikk....
«Den norske staten har aldri tatt folkemusikken på alvor»
I sin jakt på formuleringer om ansvar for folkemusikk og dans i statlige dokumenter har kulturforsker Georg Arnestad lett forgjeves...
Jørn Hoel: – Ingen jobber for meg.
I løpet av september vil popartistene i Norge få en ny organisasjon. «1.1A», oppkalt etter laveste kategori i TONOs fordelingssystem,...
En stund til det blir fred og ro i GRAMO?
Et flertall i GRAMOs styre avskjediget direktør Tom Hovde sist uke. Parallelt med dette har et flertall av rettighetshaverorganisasjonene i...
GRAMO – GramArt: Pengestrømmen stoppet
Et av spørsmålene i saken Økokrim har under etterforskning angående Casino Steel og Øyvind Myhrvolds økonomiske disposisjoner, gjelder bruk av...
Folkemusikk i Oslo
Den Norske Folkemusikkscena inviterer til utvidet FolkemusikkPØBB med dans på Cosmopolite i Oslo 27. oktober. Kvarts og Honndalstausene spiller, mens...
Underbetalt i kommunal musikkskole?
I midten av august hadde Nationen oppslag om at folkemusikere underbetales i kommunale musikkskoler. IdaLou Larsen kunne melde at spelemannen...
Politikk kan De bedrive i fritiden…
Det følgende er et eksempel på et lett satirisk leserinnlegg – og kan kanskje tjene som inspirasjon for andre. Det...