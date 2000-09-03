Jørn Hoel: – Ingen jobber for meg.

I løpet av september vil popartistene i Norge få en ny organisasjon. «1.1A», oppkalt etter laveste kategori i TONOs fordelingssystem, skal være «interesseorganisasjon for profesjonelle utøvere og rettighetshavere (singers/songwriters) innen populærmusikk og – tekst», i følge en invitasjon til informasjonsmøte undertegnet Tor Endresen, Aslag Haugen, Aggie Frost Peterson, DDE, Jørn Hoel, Henning Kvitnes, Åge Aleksandersen, Stein Ove Berg og Tore Hansen.

I invitasjonen fra artistene heter det videre: « Hvor mange ganger har du fått nei på din stipendiesøknad? Hvor ble det av pengene? Gikk de til den store, lykkelige familien av kunstnere? Eller stjal staten dem? Når penger som kommer fra populærartisters plateinnspillinger og nattlig skrivearbeide og komponering skal fordeles i fonds og stipendier, vil vi være tilstede for bestemme om vi skal være økonomisk solidariske med andre kunstarter!! Vi skal prøve å passe på at det som skjedde i Gramart, med mulig utroskap og påfølgende offentlig mediekrig ikke skjer igjen!!»

Et supplement

Tore Hansen bedyrer overfor Ballade at dette ikke er ment som noen konkurrent til GramArt, NOPA eller ander organisasjoner, men et supplement:

Foreløpig er det en ide om å samle noen musikkarter som kommer inn under TONOs laveste kategori. Jazzmusikerne har sin sjangerorganisasjon, det trenger vi også.

Hoel henviser til striden internt i GramArt tidligere i år: – Mange skjønte ikke bæret av alle de motstridende meldingene som kom, og man bruker språk som ikke når gjennom til dem det skulle nådd gjennom til. Vi ønsker å forklare og informere på en enkel og grei måte. Jeg har bakgrunn både fra NOPA, TONO og GramArt, og jeg føler jeg har mye å bidra med. Det jeg vet nå skulle jeg svært gjerne visst første gang jeg var i studio.

Kontroll med medlemmene

Vedtektsutkastet Ballade har sett bærer preg av at man ønsker kontroll med hvem som slipper inn i organisasjonen gjennom et anbefalingssystem og en opptakskomite. Samtidig som det åpnes for eksklusjon av medlemmer som «medvirker til at organisasjonen eksponeres negativt». Tore Hansen presiserer at dette er et utkast som er under bearbeiding.

— Poenget er at en advokat som har spilt tamburin på en plate ikke skal kunne bli medlem, men faktiske populærartister, presiserer Jørn Hoel.

Myhrvold står ikke bak

Han henviser til at GramArt jobber med mye mer enn pop-musikk, og fortsetter: – Ingen jobber for meg. NOPA og GramArt jobber med mange sjangere. Vi skal ikke lage nok et byråkrati, men øve press på våre organisasjoner. Hvorfor kan ikke populærartistene ha sin egen organisasjon når jazzmusikerne har det?

— Jeg anbefalte dem ikke å sette i gang, sier Øyvind Myhrvold til Ballade på spørsmål om han kjenner til initiativet. Han bedyrer også at ryktene om at han skal stå bak initiativet er løgn, og han presisere at han ikke er aktuell i noen posisjon i foreningen.

I følge Tore Hansen har det allerede vært to informasjonsmøter, og konstituerende generalforsamling skal avholdes i september.