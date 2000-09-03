Bransjen

Jørn Hoel: – Ingen jobber for meg.

Publisert
03.09.2000
Skrevet av
Jan Lothe Eriksen

I løpet av september vil popartistene i Norge få en ny organisasjon. «1.1A», oppkalt etter laveste kategori i TONOs fordelingssystem, skal være «interesseorganisasjon for profesjonelle utøvere og rettighetshavere (singers/songwriters) innen populærmusikk og – tekst», i følge en invitasjon til informasjonsmøte undertegnet Tor Endresen, Aslag Haugen, Aggie Frost Peterson, DDE, Jørn Hoel, Henning Kvitnes, Åge Aleksandersen, Stein Ove Berg og Tore Hansen.

I invitasjonen fra artistene heter det videre: «Hvor mange ganger har du fått nei på din stipendiesøknad? Hvor ble det av pengene? Gikk de til den store, lykkelige familien av kunstnere? Eller stjal staten dem? Når penger som kommer fra populærartisters plateinnspillinger og nattlig skrivearbeide og komponering skal fordeles i fonds og stipendier, vil vi være tilstede for bestemme om vi skal være økonomisk solidariske med andre kunstarter!! Vi skal prøve å passe på at det som skjedde i Gramart, med mulig utroskap og påfølgende offentlig mediekrig ikke skjer igjen!!»

Et supplement
Tore Hansen bedyrer overfor Ballade at dette ikke er ment som noen konkurrent til GramArt, NOPA eller ander organisasjoner, men et supplement:

Foreløpig er det en ide om å samle noen musikkarter som kommer inn under TONOs laveste kategori. Jazzmusikerne har sin sjangerorganisasjon, det trenger vi også.

Hoel henviser til striden internt i GramArt tidligere i år: – Mange skjønte ikke bæret av alle de motstridende meldingene som kom, og man bruker språk som ikke når gjennom til dem det skulle nådd gjennom til. Vi ønsker å forklare og informere på en enkel og grei måte. Jeg har bakgrunn både fra NOPA, TONO og GramArt, og jeg føler jeg har mye å bidra med. Det jeg vet nå skulle jeg svært gjerne visst første gang jeg var i studio.

Kontroll med medlemmene
Vedtektsutkastet Ballade har sett bærer preg av at man ønsker kontroll med hvem som slipper inn i organisasjonen gjennom et anbefalingssystem og en opptakskomite. Samtidig som det åpnes for eksklusjon av medlemmer som «medvirker til at organisasjonen eksponeres negativt». Tore Hansen presiserer at dette er et utkast som er under bearbeiding.

— Poenget er at en advokat som har spilt tamburin på en plate ikke skal kunne bli medlem, men faktiske populærartister, presiserer Jørn Hoel.

Myhrvold står ikke bak
Han henviser til at GramArt jobber med mye mer enn pop-musikk, og fortsetter: – Ingen jobber for meg. NOPA og GramArt jobber med mange sjangere. Vi skal ikke lage nok et byråkrati, men øve press på våre organisasjoner. Hvorfor kan ikke populærartistene ha sin egen organisasjon når jazzmusikerne har det?

— Jeg anbefalte dem ikke å sette i gang, sier Øyvind Myhrvold til Ballade på spørsmål om han kjenner til initiativet. Han bedyrer også at ryktene om at han skal stå bak initiativet er løgn, og han presisere at han ikke er aktuell i noen posisjon i foreningen.

I følge Tore Hansen har det allerede vært to informasjonsmøter, og konstituerende generalforsamling skal avholdes i september.

Relaterte saker

Norsk Artistforbund stiftet i går

Klokken seks i går kveld hadde Norsk Artistforbund stiftelsesmøte i Frigghuset i Oslo. Tore Hansen forteller her Ballade.no om hensikten...

GramArt skeptiske til Norsk Artistforbund

GramArt-jurist Jan Erik Haglund stiller seg skeptisk til hva som er hensikten med den nye organisasjonen for populærartister. Han mistenker...

Norsk Artistforbund søker om medlemsskap i GRAMO i dag

Norsk Artistforbund har søkt om opptak i vederlagsorganisasjonen GRAMO. Dette vil etter det Ballade kjenner til være et av temaene...

Krigersk GramArt før GRAMO-møtet

Styreleder Philip Kruse i GramArt uttrykker forundring over at Norsk Artistforbund nå har søkt medlemsskap i GRAMO. Han mener at...

Tore Hansen sjokkert over Norsk Komponistforening

I et intervju i det kommende nummeret av FaroJournalen sier Tore Hansen i Norsk Artistforbund at han er lamslått over...

Øyvind Myhrvold

Steel og Myhrvold dømt i GramArt-saken

Både Stein Groven og Øivind Myhrvold ble fredag dømt til ubetinget fengsel for grovt økonomisk utroskap i GramArt-saken. Stein Groven,...

Flere saker

Philip Weiss Hagen overtaler Marianne Folkestad Jahren i operaen «Upon This Handful of Earth»

Eneste barn blant proffene

Barna har begynt å ta grep for å redde verden. Også i den nye kirkeoperaen «Upon This Handful of Earth»...

Illustrasjonsbilde

Koronasituasjonen: Brutale ringvirkninger i kulissene til artistene som ikke kan ha hjemmekontor

– Limet i det norske samfunnet rakner, skriver styreleder i foreningen NEMAA, Joël Schwalenstöcker i dette innlegget.

Annsofi and Me

Oslo Pride leter etter låta si

Leiter etter festivallåt som kan feire 50 års kamp og seire siden Norge løfta forbudet mot homofil sex.