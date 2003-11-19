Bransjen

Takk for det – eller kunst henger sammen med alt!

Publisert
19.11.2003
Skrevet av
Jan Lothe Eriksen

– Noen har bråvåknet! Kuttet på 9 mill fra Fond for lyd og bilde i tilknytning budsjettforliket på Stortinget ble for sterkt, og blir i følge Kulturnytt og Dagsavisen ikke noe av. Takk for det – til dem på Stortinget som sørget for at dette ble rettet opp! Disse ordene kommer fra daglig leder for Norsk Folkemusikk- og Danselag, Jan Lothe Eriksen, som i dette innlegget også foreslår at tiltakspenger øremerkes kulturrelaterte tiltak.

Dette fondet har dessverre vært utsatt for kutt før. Når Stortinget nå har sørget for at det ikke blir angrepet i denne omgang, er det et signal om at disse midlene er viktige. Neste skritt blir å få innført en tilfredsstillende kompensasjonsordning for lovlig privatkopiering av audio- og audiovisuelle verk!

I det samme budsjettforliket er det lagt inn 349 millioner ekstra til tiltaksplasser (i følge Aftenposten), – samtidig som man altså la opp til å kutte 9 millioner i et av de viktigste virkemidlene for å holde kunstnere i arbeid. I en tid med økende ledighet burde ordninger der småpenger avstedkommer stor kunstnerisk aktivitet heller bygges ut. Heller aktive kunstnere, som kan opprettholde en norsk fonogrambransje som sørger for at NRK og andre kringkastere har norsk musikk å fylle sendeskjemaene med, enn inaktive musikere og artister på irrelevante tiltak.

Gjennom å legge tilrette for kunstener som skaper eget arbeid, settes også kolleger i arbeid, kunst utvikles og spres til folket, og det avstedkommer næringsnmessige og kvalitetsmessige ringvirkninger i hele samfunnet.

Dette er et perspektiv som burde vært langt mer fremme i Kulturmeldingen: Hva genererer norsk kunstliv av økonomiske ringvirkninger i samfunnet? Hva utgjør f.eks musikklivets aktiviteter i forhold til BNP – sett i forhold til hva fellesskapet faktisk legger inn av ulike viremidler for denne bransjen? Disse tallene har vi ikke sett, men vi vet hva kulturindustrien betyr for USA.

Mitt forslag er som følger:

— 19 milioner av de 349 millionene som nå legges ekstra på tiltaksplasser øremerkes kunstnerrelaterte tiltak, samtidig som ringvirkningene av disse tiltakene kartlegges. Vellykkede nye tiltak videreføres.

— Før vi på nyåret skal legge frem våre syn på Kulturmeldingen overfor Stortinget, legges det frem tall på hva norsk kulturindustri betyr for den samlede økonomiske og næringsmessige aktiviteten i kongeriket.

«Alt henger sammen med alt», var det en som sa.

Sagt på en annen måte: Kunst for kunstens egen del henger sammen med alt – som henger sammen med alt!

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
DebattOrganisasjonerPolitikkStøtteordninger

Relaterte saker

Cikada Quartet

Politisk kuvending redder Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde kommer allikevel ikke til å kuttes med 9 millioner, slik som det ble fremlagt i...

Bertine Zetlitz,

Disse fikk støtte fra Fond For Lyd og Bilde

Fond for lyd og bilde støtter hvert år et stort utvalg artister, kunstnere og turnéer. Nå har regjeringen og Arbeiderpartiet...

Maria Mena – Another Phase cover

– Typisk feige politikere

Etter en kulturmelding som ordfestet viktigheten av norsk musikk og scenekunst, kuttet allikevel regjeringen, i samarbeid med Arbeiderpartiet, ni millioner...

Trond Giske (Foto: Stortinget)

– Mer til kultur i forlik med AP

– Budsjettforliket med Arbeiderpartiet gir mer penger til kulturområdet, sier Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann Trond Giske. Den største økningen går til...

Torger Ødegaard 2003 (3)

Kommunikasjon, børs og katedral: – Ja takk!

Kulturbyråd Torger Ødegaard vil ut til musikkenmiljøene, og legger press på organisasjonene for at de skal gjøre byens kulturliv tilgjengelig...

Torger Ødegaard 2003 (3)

Kulturlobbyisme – visjonært eller vederstyggelig?

Trond Giske vil lage lobbyeringskurs for kulturlivet, der organisasjoner som er avhengige av politisk støtte kan lære om «hvem som...

Flere saker

Skjermpdump fra Karpe Diems Den islamske elefanten

Musikkvideo i limbo

Det finnes gode musikkvideoer, men de fleste er preget av at sjangeren ikke vet hva den skal være, hvilken rolle...

Erik Egenes i Bylarm og Simen Korneliussen i Vill Vill Vest krangler om kalenderen

Bylarm provoserer «lillebror»: – At de med viten og vilje prøver å skyve oss bort fra denne helgen reagerer vi sterkt på

Bylarm flytter til samme helg som den regionale bransjefestivalen Vill Vill Vest: – Ukollegialt.

Marius Neset

Marius Neset vinner av tysk jazz-pris

Neset mottok ECHO Jazz-prisen for albumet Snowmelt, som han har gjort sammen med London Sinfonietta.