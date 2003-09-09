Folkemusikk

Folkemusikktimen med halvert sendetid

09.09.2003
Jan Lothe Eriksen

– Kulturkanalen P2 er snart lik alle andre skvaldrekanalar, seier Jan Lothe Eriksen i Norsk Folkemusikk- og Danselag. No er han med på å starte «Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal». Bakgrunnen for protestaksjonen er at Folkemusikktimen har mista reprisesendinga på fredagar. – Me er mange radiolydarar som held ut som radiolydarar eine og aleine på grunn av P2 sin profil. Kanalen har – trass i alt – vore den einaste interessante og intelligente radiokanalen for kunst- og kulturinteresserte lydarar i Steinrøysa. Men nå ser det ut til å gå mot slutten – skritt for skritt, skriv Eriksen, som no ber alle kulturinteresserte om å protestere til kringkastingssjef John G. Bernander og kultursjef Turid Birkeland.

Av Jan Lothe Eriksen, Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal

Etter at NRK nå har endra sendeskjema i haust har Folkemusikktimen mista reprisesendinga på fredagar. Som erstatning sender P2 ein reprise på ein halvtime om måndagen. Dette står i kontrast til kva NRK P2 sin programredaktør for musikk, Jorunn Hope, sa i vår: «Som du veit har NRK P2 for lengst utvida sendetida med 100%, slik at folkemusikkinteresserte har ein time tradisjonsstoff å lytte til, bli nyfiken av, lære av – og iblant ergre seg over?» (Kvinten nr. 3/03)

I staden for å sjå breidda og kvalitetane innan alle greiner i norsk musikk- og kunstliv som ein unik ressurs for programskapinga si, ser NRK-leiinga ut til å vere totalt forblinda i eit kjør etter flest mogleg lydarar. Denne blindskapen gjer seg uttrykk i at ein ofrar kvalitet og innhald, djuptpløyande journalistikk, analyserande spesialprogram og breidde i musikkutval, og i staden serverer småprat og lett tilgjengeleg musikk i sjangeren «adult contemporary» – i alle kanalar.

Dersom denne halve reprisetimen berre var ei einskild hending så hadde det ikkje vore noko å skrike opp om. Men når det ser ut til at heile kanalen no vert «reformatert» i retning av allmenne magasinprogram i eitt format der det stadig blir vanskelegare å skilje program frå program og kanal frå kanal, så er det stor grunn til å rope.

P2 har vore lisensfinansierte NRK sitt kulturalibi. Om NRK ynskjer å behalde lisensfinansieringa så må NRK rettferdiggjere dette gjennom å sende noko meir enn skvaldreprogram og lettfatteleg popmusikk, som like gjerne kunne sendast av ein reklamefinansiert kanal: Mellom anna FolkemusikkTIMEN – også som TIME i reprisen.

Dersom du seier deg einig i denne vurderinga, og heller ynskjer meir djuptpløyande spesialprogram for spesielt interesserte på P2 – innan alle sjangrar, så skriv dette i ein e-post til:

Kringkastingssjef John G. Bernander: john.g.bernander@nrk.no
Kringkastersjef Kari Werner Øfsti: kari.werner.ofsti@nrk.no
Kultursjef Turid Birkeland: turid.birkeland@nrk.no

Ballade støtter «Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal», og mottar i den forbindelse svært gjerne både innlegg og innhugg. Vi mottar gjerne også en kopi av e-postene som sendes til de overnevnte ansvarlige personer i NRK, og vil i den forbindelse samle disse, og legge dem ut på våre hjemmesider. Alle innspill i saken kan som vanlig sendes til ballade@mic.no.

Relaterte saker

Nils Økland

Folkemusikkhalvtimen feirer 70 år

Søndag feirer NRK 70-årsjubileet til Folkemusikkhalvtimen. Nils Økland har skrevet bestillingsverket til jubileumskonserten.

Nei til ødeleggelsen av NRK P2 som kulturkanal

Protesten mot raseringen av kulturtilbudet til NRK P2 har nå fått sin endelige form. Om du ønsker å støtte oppropet,...

Håkon Moslet (bilde: Dagbladet)

– NRK mangler kontinuitet

Ballade fortsetter her publiseringen av Aage Wolff og Øyvind Stavseths kritiske søkelys på NRK TV og musikkdekningen. I dette avsnittet...

Lene Marlin

– Bygg ut NRKs distriktskontorer!

Det finnes gode musikkpolitiske argumenter for å bevare og styrke NRKs distriktskontorer, mener Erling Andersen i FONO – Foreningen Norske...

Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

– NRK har eit særleg ansvar

– NRK har ein særskilt samfunnsmessig verdi som det er eit politisk mål å ivareta, og ei viktig samfunnsoppgåve i...

Nils Heldal (foto: Øyvind Holen)

Nils Heldal ny radiosjef for NRK

Onsdag ettermiddag kunne Ballade gjøre kjent at tidligere NRK Petre-sjef og EMI-platedirektør Nils Heldals tid uten fast ansettelse er slutt....

Flere saker

Kurt Ove Mæland

Ballade er første musikkmagasin i punktskrift: – En drøm som går i oppfyllelse

Sist Kurt Ove Mæland kunne lese om musikk i et blad handlet det om Glenn Medeiros. Nå har han Ballade...

Eigil Berg

Inspirasjoner: Eigil Berg velger Erik Bye

Ballade har spurt den levende legenden Eigil Berg om hans fremste norske inspirasjonskilde. Valget falt på en ekte bauta, Erik...

Årets verk 2022 – Natasha Barret, Jon Øivind Bylund Ness, Ingfrid Breie Nyhus

Årets verk-prisen til Ingfrid Breie Nyhus, Natasha Barrett og Jon Øivind Bylund Ness

Tre komponister, tre verk, tre priser. Gjennom Årets verk-prisen vil Komponistforeningen løfte fram tre fremragende verk med særskilte kvaliteter.