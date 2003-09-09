Folkemusikktimen med halvert sendetid

– Kulturkanalen P2 er snart lik alle andre skvaldrekanalar, seier Jan Lothe Eriksen i Norsk Folkemusikk- og Danselag. No er han med på å starte «Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal». Bakgrunnen for protestaksjonen er at Folkemusikktimen har mista reprisesendinga på fredagar.

Av Jan Lothe Eriksen, Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal

Etter at NRK nå har endra sendeskjema i haust har Folkemusikktimen mista reprisesendinga på fredagar. Som erstatning sender P2 ein reprise på ein halvtime om måndagen. Dette står i kontrast til kva NRK P2 sin programredaktør for musikk, Jorunn Hope, sa i vår: «Som du veit har NRK P2 for lengst utvida sendetida med 100%, slik at folkemusikkinteresserte har ein time tradisjonsstoff å lytte til, bli nyfiken av, lære av – og iblant ergre seg over?» (Kvinten nr. 3/03)

Me er mange radiolydarar som held ut som radiolydarar eine og aleine på grunn av P2 sin profil. Kanalen har – trass i alt – vore den einaste interessante og intelligente radiokanalen for kunst- og kulturinteresserte lydarar i Steinrøysa. Men nå ser det ut til å gå mot slutten – skritt for skritt.

I staden for å sjå breidda og kvalitetane innan alle greiner i norsk musikk- og kunstliv som ein unik ressurs for programskapinga si, ser NRK-leiinga ut til å vere totalt forblinda i eit kjør etter flest mogleg lydarar. Denne blindskapen gjer seg uttrykk i at ein ofrar kvalitet og innhald, djuptpløyande journalistikk, analyserande spesialprogram og breidde i musikkutval, og i staden serverer småprat og lett tilgjengeleg musikk i sjangeren «adult contemporary» – i alle kanalar.

Dersom denne halve reprisetimen berre var ei einskild hending så hadde det ikkje vore noko å skrike opp om. Men når det ser ut til at heile kanalen no vert «reformatert» i retning av allmenne magasinprogram i eitt format der det stadig blir vanskelegare å skilje program frå program og kanal frå kanal, så er det stor grunn til å rope.

P2 har vore lisensfinansierte NRK sitt kulturalibi. Om NRK ynskjer å behalde lisensfinansieringa så må NRK rettferdiggjere dette gjennom å sende noko meir enn skvaldreprogram og lettfatteleg popmusikk, som like gjerne kunne sendast av ein reklamefinansiert kanal: Mellom anna FolkemusikkTIMEN – også som TIME i reprisen.

Dersom du seier deg einig i denne vurderinga, og heller ynskjer meir djuptpløyande spesialprogram for spesielt interesserte på P2 – innan alle sjangrar, så skriv dette i ein e-post til:

Kringkastingssjef John G. Bernander: john.g.bernander@nrk.no

Kringkastersjef Kari Werner Øfsti: kari.werner.ofsti@nrk.no

Kultursjef Turid Birkeland: turid.birkeland@nrk.no

Ballade støtter «Aksjonen for NRK P2 som kulturkanal», og mottar i den forbindelse svært gjerne både innlegg og innhugg. Vi mottar gjerne også en kopi av e-postene som sendes til de overnevnte ansvarlige personer i NRK, og vil i den forbindelse samle disse, og legge dem ut på våre hjemmesider. Alle innspill i saken kan som vanlig sendes til ballade@mic.no.