Folkemusikk

Norsk Folkemusikk- og Danselag kritiserer Førdefestivalen

14.07.2003
Jan Lothe Eriksen

Norsk Folkemusikk- og Danselag reagerer sterkt på fredagens melding om at Førde Internasjonale Folkemusikkfestival har søkt om midler til et nasjonalt kompetansesenter for folkemusikk og folkedans i Førde. – Dette er svært overraskende, skriver leder i NFD Jan Lothe Eriksen i denne pressemeldingen som Ballade bringer videre. Norsk Folkemusikk- og Danselag har lenge stått i spissen for et bredt samarbeid i miljøet for å få etablert et frittstående nasjonalt produksjonsmiljø for folkemusikk og folkedans. De mener Førdes forslag er så likt det som allerede foreligger at det vil forkludre den videre prosessen overfor myndighetene. Hilde Bjørkum i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival forstår ikke kritikken og vil ikke høre snakk om å trekke søknaden. – Hvorfor må et slikt senter ligge i Oslo? På folkemusikkfronten ligger kompetansen først og fremst i distriktene, sier hun til NRK.

Innholdet i dagens pressemelding fra Førde Internasjonale Folkemusikkfestival var meget overraskende. Som daglig leder Hilde Bjørkum og programrådsmedlem Asbjørn Tyssen i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival vil være kjent med, arbeider vi med å få etablert et frittstående nasjonalt produksjonsmiljø for folkemusikk og folkedans tilknyttet et Folkemusikkens Hus i Oslo. Forarbeidet til dette har pågått en stund, og vi har lagt stor vekt på å inkludere dette i den felles oppfølgingen som har skjedd i etterkant av «Arnestad-utredningen» mellom Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk-og Danselag, Noregs Ungdomslag og Rådet for folkemusikk og folkedans.

Når et slikt forslag fremkommer, som er så likt noe som allerede foreligger, i oppløpet før den bebudede kulturmeldingen, vil det forvirre og forkludre den videre prosessen både internt i folkemusikkmiljøet, og ikke minst overfor sentrale myndigheter. Og med tanke på at daglig leder Hilde Bjørkum tidligere i flere sammenhenger har uttalt seg svært negativt til en slik nasjonal institusjon, kommer disse planene også overaskende. Det er også skuffende at ikke prossessen vi har lagt opp til har ført til at Førdefestivalen har tatt kontakt med oss for å se om det kunne være grunnlag for en evt. samordning av de to initiativene.

Vi vil med dette be dere revurdere dette initiativet, og se på om ikke etableringen kan gjøres som en regional satsing i tråd med forslaget fra Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk-og Danselag, Noregs Ungdomslag og Rådet for folkemusikk og folkedans om etablering av regionale scener. Forslaget om slike scener fremkommer i den tiltakspakken som er omtalt i fellesnotat fra disse partene, og som ble lagt frem for kulturministeren 28.05.02, og kulturkomiteen på Stortinget 15.11.02, og som representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans gav sin enstemmige støtte til i en uttalelse 19.10.02.

Med de lokale/ regionale ressursene som er antydet i pressemeldingen fra Førde vi dette være et viktig tilskudd til arbeidet med folkemusikk og folkedans i Norge. Om andre fylker kan få frem tilsvarende ressurser i samarbeid med lokalt eller regionalt fagmiljø, ligger det godt til rette for utvikling på dette området i årene som kommer.

Dans og Toner (Fra www.dansogtoner.no)

Planar om etablering av Nasjonalt Utviklingssenter for Scenisk Folkedans og Folkemusikkformidling i Førde

Sogn og Fjordane Teater, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival og Sogn og Fjordane fylkeskommune går nye vegar. Saman vil dei utvikle eit...

Hardingfele stående

Stor EBU-suksess for Førde festivalen

20 europeiske radiostasjoner tilknyttet EBU (European Broadcasting Union) vil sende alle opptak som ble gjort på Førde. – Dette er...

Majorstuen

Kan initiativet fra Førde bli en regional satsning?

Norsk folkemusikk- og danselag ber initiativtakerne til det nasjonale formidlingssenteret for folkemusikk og folkedans i Førde om å se på...

Majorstuen Spelemannslag (Anne Lise Flavik / Fotofabriken).

– Hvorfor så mye oppstyr?

Daglig leder i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival forstår ikke hvorfor utspillet om å etablere et produksjonsmiljø i Førde støter på så...

ORIENTAL WINDS OF THE BAROQUE

Risør Kammermusikkfest setter maktstrukturer i spill: – Det lages ikke nok kunst som kritiserer makten det etablerte kunstfeltet har fått tildelt

Kammermusikkfesten i Risør vil vise frem bredden i den klassiske musikken, der sjangre møtes og musikere settes på nye prøver....

Øivind Bergh i spissen av sitt orkester – med påskriften «Til Arvid». Musikerne spilte for hotellgjester på Hotell Bristol.

Når hotellmusikerne spiller for fienden

Hva så de, Øivind Berghs orkester, da de sto på podiet i hotellsalen og spilte tidsriktig dansemusikk? Hva farer igjennom...

Traktor

Ny musikk i den stille uke

Ahhh, Innlandet! Ikke bare påskelandskap, men nå også musikalsk landskap. Nye innspillinger med klassisk musikk, her er Ballade klassisk med...