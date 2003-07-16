– Hvorfor så mye oppstyr?

Daglig leder i Førde Internasjonale Folkemusikkfestival forstår ikke hvorfor utspillet om å etablere et produksjonsmiljø i Førde støter på så mye motbør. – Det er da plass til flere aktører innen folkemusikken, og det ville vært rart hvis ikke et slik initiativ kan komme fra distriktet også, det er tross alt her folkemusikken står sterkest, sier Bjørkum til Ballade.

Av Kyrre Tromm Lindvig

Hun påpeker imidlertid at hun ikke på noen måte er negativ til planene om å skape en scene for folkemusikk og folkedans i Oslo. – Men jeg undrer meg litt over at det jeg anser som et godt og konstruktivt forslag fra oss, Sogn og Fjordane teater og fylkeskommunen skal dømmes så nord og ned, uttaler Bjørkum. – Det er nedslående at man er så kritisk, her er det snakk om aktører som er villige til å legge penger på bordet for å få et produksjonsmiljø som kan være operativt fra 2004 allerede. Hvorfor skal man være negativ til det, undrer hun.

På spørsmålet om hvorvidt et senter i Førde vil gå på bekostning av en scene i Oslo svarer hun avkreftende – Vi ble forespeilet et stort løft for folkemusikken av Kulturdepartementet, blant annet da statssekretæren besøkte Førde Internasjonale Folkemusikkfestival nå i år. Dessuten ble vårt prosjekt til nettopp fordi det var aktører, og da særlig teateret, som ville legge penger på bordet for å få dette her opp og gå, forklarer Bjørkum. – Og selv om vi også vil trenge statlig støtte så vil det være plass til oss her oppe i Førde og en scene i Oslo. Og mye mer!

Ballade: Men siden deres forslag støtte på så mye undring og påfølgende avvisning, er dette et tegn på at samarbeidet mellom aktørene innen folkemusikkmiljøet i Norge er for dårlig?

— Vi skal innrømme at vår søknad ble til på kort tid, men det var fordi det var nå vi så at forholdene lå til rett for å få til en ordning. Jeg vil særlig berømme Sogn og Fjordane teater for at de har vært så aktive i denne prosessen, og mye av grunnen til at vår søknad ble levert nå var at teateret i et møte med Kulturdepartementet ble bedt om å sende en separat søknad om dansestillingene. Da klarte vi på kort tid å stable et tverrinstitusjonelt samarbeid på benene, og det er det ikke mye av i dette landet, særli gikke i denne genren! Hvorfor skal dette ikke kunne bli regnet som en god idé, det ene skal på ingen måte gå på bekostning av det andre. Vi må ikke slå hverandre i hodet, det må være plass til gode idéer og nytenkning når folkemusikken skal løftes, avslutter Bjørkum.

Søknaden om etablering av en scene for folkemusikk og folkedans i Oslo er fra Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk- og Danselag, Noregs Ungdomslag og Rådet for folkemusikk og folkedans, mens Initiativet til nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for folkedans og folkemusikk i Førde er tatt av Førdefestivalen, fylkeskommunen og Sogn og Fjordane teater. For mer informasjon og tidligere artikler, se lenkene nedenfor.