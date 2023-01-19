Kulturrådet vil ha større musikalsk mangfold i turné- og virksomhetstilskudd

Kulturrådets musikkutvalg for turné- og virksomhetstilskudd setter av inntil to millioner kroner til en satsing på større musikalsk og kulturelt mangfold blant musikere, artister, ensembler og band.

– Ikke alle er klar over mulighetene som ligger i denne ordningen. Flere sjangere og subsjangere er ikke så sterkt representert blant søkerne som vi skulle ønske. Vi ønsker med satsingen å nå bredere ut med ordningens midler, sier leder av utvalget, Rebecka Ahvenniemi.

Satsingen kalles «Nye stemmer», og gjennom den vil Kulturrådet satse ekstra på turnéprosjekter med mangfold og bredde innen utøvermiljøer, ku

nstneriske og musikalske uttrykks- og tenkemåter, programkonsepter og kjønn. Det er særlig musikere, artister, ensembler og band innen folkemusikk/tradisjonsmusikk, minoritets- og innvandrerkulturer og ulike musikalske subsjangere de ønsker å nå, melder Kulturrådet. Satsingen er en del av den ordinære tilskuddsordningen for turné- og virksomhetstilskudd.

– Vi ønsker å gi et mangfold av utøvermiljøer turnémuligheter gjennom ordningen, samt at folk i hele landet skal få et konserttilbud med stort musikalsk og kulturelt mangfold, sier Ahvenniemi.

Tilskuddsordningen har fire søknadsfrister i året. Den første er 2. mars 2023, så følger 2. juni, 5. september og 5. desember (kl. 13.00 alle fristdager).