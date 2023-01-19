Almir Meskovic på konsert Riksscenen feb 2022 Fyrispel Daniel Lazar og Almir Meskovic

Illustrasjonsbilde. Trekkspiller Almir Mešković på konserten "Fyrispel" med Daniel Lazar på Riksscenen i Oslo, februar 2022. (Foto: Thomas Fredriksen)

Kulturrådet vil ha større musikalsk mangfold i turné- og virksomhetstilskudd

19.01.2023
- Red.

Kulturrådets musikkutvalg for turné- og virksomhetstilskudd setter av inntil to millioner kroner til en satsing på større musikalsk og kulturelt mangfold blant musikere, artister, ensembler og band.

– Ikke alle er klar over mulighetene som ligger i denne ordningen. Flere sjangere og subsjangere er ikke så sterkt representert blant søkerne som vi skulle ønske. Vi ønsker med satsingen å nå bredere ut med ordningens midler, sier leder av utvalget, Rebecka Ahvenniemi.

Satsingen kalles «Nye stemmer», og gjennom den vil Kulturrådet satse ekstra på turnéprosjekter med mangfold og bredde innen utøvermiljøer, ku

nstneriske og musikalske uttrykks- og tenkemåter, programkonsepter og kjønn. Det er særlig musikere, artister, ensembler og band innen folkemusikk/tradisjonsmusikk, minoritets- og innvandrerkulturer og ulike musikalske subsjangere de ønsker å nå, melder Kulturrådet. Satsingen er en del av den ordinære tilskuddsordningen for turné- og virksomhetstilskudd.

– Vi ønsker å gi et mangfold av utøvermiljøer turnémuligheter gjennom ordningen, samt at folk i hele landet skal få et konserttilbud med stort musikalsk og kulturelt mangfold, sier Ahvenniemi.

Tilskuddsordningen har fire søknadsfrister i året. Den første er 2. mars 2023, så følger 2. juni, 5. september og 5. desember (kl. 13.00 alle fristdager).

Kristin Danielsen

Nå har Kulturrådet blitt Kulturdirektoratet

Kulturrådet har nå endret navn til Kulturdirektoratet, mens rådskollegiet som forvalter Norsk kulturfond beholder navnet Kulturrådet.

Rebecka Sofia Ahvenniemi

Lyd, stillhet og mellomrom. En konsertforelesning om det urovekkende

Komponist og filosof Rebecka Sofia Ahvenniemi er huskomponist for KODE kunstmuseer og komponisthjem i Bergen. Som del av oppdraget holdt...

Dansegulv i kjelleren på Jaeger med internasjonal DJ

Kulturrådet: – Vi må se på hvordan vi kan nå miljøene

Blir elektronisk musikk regnet som like støtteverdig som annen musikk? Debatten er i gang. Rådsleder i Kulturrådet ville svare, men...

Direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen (til venstre) og prosjektleder Silje Eikemo Sande

Kulturrådet og konsertarrangører: Mangfold i norsk musikkliv må bli bedre (del 1)

Mangfold kan bety så mangt, og både definisjon og gjennomføring varierer fra sted til sted. Arrangørene etterlyser mer oppfølging fra...

Sigmund Løvåsen

Forfatter og dramatiker Sigmund Løvåsen ny rådsleder i Kulturrådet

– Kulturrådet må ha ein open og kontinuerleg dialog med dei vi er til for. Det håpar eg å kunne...

Synnøve Brøndbo Plassen

Synnøve Brøndbo Plassen og Per Anders Buen Garnås utløste gjeve ord fra Folkelarmjuryene

Gjeve folkemusikkpriser ble delt ut på Folkelarm.

Stillbilde fra Sylvaines musikkvideo Nowhere, Still Somewhere

Ballade video: Ingen steder er også et sted

Møt Bjørn Riis, Erlend Viken, Jo Berger Myhre og Thomas Strønen, Wunderkammer, Tomas Drefvelin, Jez_Ebel, Malene Markussen og Sylvaine.

Ginge Anvik

Ginge Anvik fikk pris i Cannes

Komponisten vant for musikken til NRK-serie som kommer til høsten under Cannesseries onsdag.