Forfatter og dramatiker Sigmund Løvåsen ny rådsleder i Kulturrådet

– Norsk kulturråd spiller en svært viktig rolle i norsk kulturliv som forvalter av Norsk kulturfond og som rådgiver for staten i kulturspørsmål. Jeg kan ikke tenke meg noe mer riktig enn at en stødig forfatter og dramatiker fra Trysil tar den jobben! Da jeg ringte Sigmund Løvåsen på vei til slottet i stad satt han i Bittermarka i Trysil, mitt favorittsted, og skrev.

Det skrev kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i sosiale medier i dag, etter at forfatter og dramatiker Sigmund Løvåsen i statsråd i dag ble oppnevnt som ny rådsleder i Norsk kulturråd.

Sigmund Løvåsen er opptatt av at det skal være avstand mellom myndighetene og kunsten, og av at landets største tilskuddsyter til kulturfeltet skal ha en åpen og god dialog med feltet:

– Å leie arbeidet med å forvalte den største, statlege finansieringskjelda for det frie og prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet, er eit stort ansvar. Eg ser fram til å ta fatt på arbeidet i lag med eit godt samansett Kulturråd. Dette er eit lagarbeid basert på grunnleggande prinsipp om at kunsten ikkje skal bli styrt frå politisk hald, skriver han på sin egen Facebook-side.

– For å forvalte Kulturfondet på ein god måte, må vi sitte på mest mogleg kunnskap om kva som rører seg i heile det norske kunst- og kulturlivet. Eg ser fram til å møte enkeltkunstnarar, institusjonar, organisasjonar og andre aktørar for å lære meir. Kulturrådet må ha ein open og kontinuerleg dialog med dei vi er til for. Det håpar eg å kunne bidra til. No skal eg feire med kvikklunsj og skitur til Hærgjotåsen.

Løvåsen tar over vervet etter Lars Petter Hagen, som nylig fikk jobben som direktør for Festspillene i Bergen. Han har bred erfaring fra ulike verv i norsk kulturliv, blant annet som leder av Den Norske Forfatterforening. Norsk kulturråd har ti medlemmer og et antall varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder, og varamedlemmer oppnevnes av Kongen etter tilråding fra departementet. Oppnevningen gjelder for fire år. Oppnevningene er rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år.

Rådets sammensetning fra 2022 (for perioden 2022–2025):

Leder: forfatter Sigmund Løvåsen, Nordre Follo

Medlem: dramatiker Camara Lundestad Joof, Oslo

Medlem: kulturhussjef Ivar Chelsom Vogt, Bergen

Medlem: forfatter Sigbjørn Skåden, Tromsø

Medlem: forfatter Bjørn Hatterud, Oslo

Medlem: direktør Rikke Glomnes Komissar, Oslo

Numeriske varamedlemmer:

1) leder Runa Norheim, Stavanger

2) artist Nosizwe Baqwa, Oslo

3) direktør Lars Magne Andreassen, Hamarøy

Oppnevnt for perioden 2020–2023:

Medlem: direktør Maria Utsi, Harstad

Medlem: dr. philos Jorunn Veiteberg, København

Medlem: daglig leder Peder Horgen, Arendal

Medlem: komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi, Bergen

Numeriske varamedlemmer:

1) produsent Rami Maktabi, Fredrikstad

2) forfatter Marit Eikemo, Bergen