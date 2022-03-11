Sigmund Løvåsen

Sigmund Løvåsen er ny rådsleder i Norsk kulturråd for perioden 11. mars 2022 til 31. desember 2025.(Foto: Silje Rønneberg Hogstad)

Forfatter og dramatiker Sigmund Løvåsen ny rådsleder i Kulturrådet

Publisert
11.03.2022
Skrevet av
- Red.

– Kulturrådet må ha ein open og kontinuerleg dialog med dei vi er til for. Det håpar eg å kunne bidra til, sier den nye rådslederen.

– Norsk kulturråd spiller en svært viktig rolle i norsk kulturliv som forvalter av Norsk kulturfond og som rådgiver for staten i kulturspørsmål. Jeg kan ikke tenke meg noe mer riktig enn at en stødig forfatter og dramatiker fra Trysil tar den jobben! Da jeg ringte Sigmund Løvåsen på vei til slottet i stad satt han i Bittermarka i Trysil, mitt favorittsted, og skrev.

Det skrev kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i sosiale medier i dag, etter at forfatter og dramatiker Sigmund Løvåsen i statsråd i dag ble oppnevnt som ny rådsleder i Norsk kulturråd.

Sigmund Løvåsen er opptatt av at det skal være avstand mellom myndighetene og kunsten, og av at landets største tilskuddsyter til kulturfeltet skal ha en åpen og god dialog med feltet:
– Å leie arbeidet med å forvalte den største, statlege finansieringskjelda for det frie og prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet, er eit stort ansvar. Eg ser fram til å ta fatt på arbeidet i lag med eit godt samansett Kulturråd. Dette er eit lagarbeid basert på grunnleggande prinsipp om at kunsten ikkje skal bli styrt frå politisk hald, skriver han på sin egen Facebook-side.

– For å forvalte Kulturfondet på ein god måte, må vi sitte på mest mogleg kunnskap om kva som rører seg i heile det norske kunst- og kulturlivet. Eg ser fram til å møte enkeltkunstnarar, institusjonar, organisasjonar og andre aktørar for å lære meir. Kulturrådet må ha ein open og kontinuerleg dialog med dei vi er til for. Det håpar eg å kunne bidra til. No skal eg feire med kvikklunsj og skitur til Hærgjotåsen.

Løvåsen tar over vervet etter Lars Petter Hagen, som nylig fikk jobben som direktør for Festspillene i Bergen. Han har bred erfaring fra ulike verv i norsk kulturliv, blant annet som leder av Den Norske Forfatterforening. Norsk kulturråd har ti medlemmer og et antall varamedlemmer etter behov. Rådets medlemmer, inkludert leder, og varamedlemmer oppnevnes av Kongen etter tilråding fra departementet. Oppnevningen gjelder for fire år. Oppnevningene er rullerende slik at halvparten av medlemmene oppnevnes hvert annet år.

Rådets sammensetning fra 2022 (for perioden 2022–2025):
Leder: forfatter Sigmund Løvåsen, Nordre Follo
Medlem: dramatiker Camara Lundestad Joof, Oslo
Medlem: kulturhussjef Ivar Chelsom Vogt, Bergen
Medlem: forfatter Sigbjørn Skåden, Tromsø
Medlem: forfatter Bjørn Hatterud, Oslo
Medlem: direktør Rikke Glomnes Komissar, Oslo

Numeriske varamedlemmer:
1) leder Runa Norheim, Stavanger
2) artist Nosizwe Baqwa, Oslo
3) direktør Lars Magne Andreassen, Hamarøy

Oppnevnt for perioden 2020–2023:
Medlem: direktør Maria Utsi, Harstad
Medlem: dr. philos Jorunn Veiteberg, København
Medlem: daglig leder Peder Horgen, Arendal
Medlem: komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi, Bergen

Numeriske varamedlemmer:
1) produsent Rami Maktabi, Fredrikstad
2) forfatter Marit Eikemo, Bergen

KulturrådetrådslederSigmund Løvåsen

BALLADE bilderamme seks portr med Noziswe

Oppretter tankesmie for kunst og kultur

En rekke kunstnere og kulturarbeidere har gått sammen om initiativet KRAFT, en tankesmie for kunstens og kulturens funksjon i samfunnet....

Kulturminister Abid Raja koronahilser Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på en samling om koronaens effekter på kulturøkonomi sommeren

Norsk kulturråds administrasjon blir Kultur Norge

Navnendringen skal bidra til å tydeliggjøre hva som er administrasjon og hva som er råd i den statlige institusjonen. –...

FiB LP Hagen og Widwey

Festspillene i Bergen: Lars Petter Hagen ny direktør

Komponist, kurator og kulturleder Lars Petter Hagen (46) blir direktør for Festspillene i Bergen. – Festspillene i Bergen er et...

Thomas Ryjord, daglig leder i Trondheim Calling

Virkelighetsfjerne og privilegerte beslutningstakere diskriminerer kulturnæringen

KRONIKK: Måtte aldri mer en millionær i en statlig stilling eller en stortingsrepresentant mene noe som helst om hva jeg...

Sigrid Røyseng, her innleder hun en scene for Kulturytring i 2021.

Slaget om Kulturrådet

Debatten om Kulturrådet splitter – men samler kulturbransjen og de fleste kulturpolitikerne om at forvirringa er stor. Noen av dem...

Flere saker

Kulturminister Abid Raja koronahilser Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på en samling om koronaens effekter på kulturøkonomi sommeren

1, 4 mrd kompensasjonskroner får klarsignal

Kultur- og likestillingsministeren skal ha fått grønt lys fra EØS-kontrollorganet ESA for å utbetale statsstøtten.

Et særdeles utvidet Bergen Filharmoniske Orkester, med avtroppende dirigent Edward Gardner i spissen, fremførte Mahlers åttende symfoni under festspillene i 2024.

Bergen Filharmoniske Orkester nominert til prestisjefylt internasjonal pris

Seks ensembler er nominert til den anerkjente prisen Orchestra of the Year 2025, utdelt av det britiske magasinet Gramophone.

Ragnhild og forelsker seg lett, faller hardt, dikter opp scenarioer og plasserer menneskene hun møter på kongestoler i hodet sitt. Nå gir hun ut album som nettopp handler om en forelskelse.

– Det er skummelt å dele. Men enda skumlere å la være

Ragnhild og graver dypt i de rå og ærlige følelsene som driver oss alle. Med sitt kommende album «Might as...