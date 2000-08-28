EDNA – den komplette norske platebutikken

Nå finnes butikken der du bl.a. kan velge mellom nærmere 3000 norske CD-plater – deriblant 6-700 ulike CD-titler bare innen norsk folkemusikk! Og om ditt ønske ikke finnes på lager, er butikksjefen svært ivrig etter å skaffe deg det du vil ha – så lenge platen faktisk finnes.

Endelig finnes adressen hvor man kan ringe, fakse eller sende e-post og bestille norsk folke- og samtidsmusikk på CD – og hvor utvalget består av det som faktisk er tilgjengelig! Om man er i Oslo kan man endog stikke innom, ta og se på varene og la seg overraske over hvor mye som faktisk finnes av spennende folkemusikkutgivelser. Og her er ingen VG-liste på veggen, eller Britney Spears og Spice Girls i vinduet. Her er det rett og slett Norsk Musikk! – og en betjening som kan svare på spørsmål. Intet mindre.

For dem som i lang tid har vært på jakt etter spesielle innspillinger uten å lykkes høres dette neste ut som en dårlig spøk, men butikken finnes. I Musikkens Hus i Tollbugata, midt i Oslo sentrum. Og bor du i Norheimsund eller på Finnsnes uten penger til flybillett, er det ingen grunn til å fortvile. Butikksjef Tom Ivar Wister i Edna svarer like gjerne på telefon, faks eller e-post for å få selge plater.

— Vi har et svært stort utvalg – med en spennvidde som går fra dansebandmusikk til elektronisk samtidsmusikk. Edna har for tiden en heltidsansatt, men håper å kunne ekspandere innen nær fremtid. Norsk Musikkinformasjon er for øvrig hovedeier av driftsselskapet Editio Norvegica A/S, sammen med Norsk Komponistforening, Musikkforleggerforeningen og NOPA.

Til Ballade forteller Wister at det går mest i folkemusikk og klassisk/samtidsmusikk. Og 30 prosent av det han selger går til utlandet. Og om ikke for lenge vil Edna også tilby nettsalg gjennom egen internettbutikk.

— Det later til å være spesielt norsk folkemusikk, samtidsmusikk og jazz som utlendingene interesserer seg for. Den mest eksotiske bestillingen så langt kom fra Japan, fra en kar som sendte oss trehundre dollar i en konvolutt. Han hadde lagt ved en liste over norske jazzutgivelser som han ønsket seg, men skrev at vi gjerne måtte bytte titlene mot ting vi selv syntes var bedre. Litt senere fikk vi en ny bestilling fra den samme personen, så han må vel ha vært fornøyd med utvalget vårt.