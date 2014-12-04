Krangel om postpunk-arkiv

Platesamler Anders Moe nekter å utlevere et arkiv fra Likvider, en av 80-tallets norske kassettlabler, fordi han tror arkivet vil bli brukt til gjenutgivelse av musikken uten artistenes samtykke. Dag Krogsvold i Rozo Music avviser mistanker om rettighetsbrudd og krever materialet ulevert.

Om musikkmarkedet i Norge er lite i dag, var det enda mindre på 1980-tallet. Ikke desto mindre gjorde postpunk/nyveiv-bølgen seg bemerket nok til at noen navn fortsatt blir husket. Siste Dagers Hellige, A Technicolor Dream, Ym:Stammen og E-Man (Geir Jenssens første alter ego) er bare noen få representanter for tiårets hardere rockuttrykk. Og disse fire nevnte har det til felles at de fikk musikk utgitt på Likvider, et selskap som publiserte musikk i kassettformat.

Likvider, som ble drevet av Trygve Mathiesen, var en sentral aktør innen den norske kassettbevegelsen fram til den dabbet av ved midten av 80-tallet. Likvider sto for 21 utgivelser fra 1982-85. Repertoaret omfattet både støy-, synth og pønkband. De mest vellykkede utgivelsene solgte rundt 1000 eksemplarer.

Selv om Rockipedia dokumenterer at Mathiesen har vært aktiv på musikkfronten siden 80-tallet, er det hans senere bokprosjekter som har gitt ham mest oppmerksomhet i musikkoffentligheten. Han har skrevet Tre grep og sannheten – norsk punk 1977-1980, Banned in the UK – Sex Pistols exiled to Oslo 1977 og Fra hardcore til a-ha – Norsk Postpunk 1980-1985. Sistnevnte skapte betydelig kontrovers, på kanten til det hatefulle, for eksempel fra Morten Jørgensen, selv var aktiv som bandleder på åttitallet.

Den 14. februar 2012 stilte platesamler Anders Moe med trillebår utenfor Mathiesens leilighet på Carl Berner i Oslo. Mathiesen skulle overlate et arkiv fra Likviders virksomhet til Moe. Veien opp til Moes leilighet var kort nok, og trillebåren stor nok til at arkivet lett kunne trilles opp til Moes bopel på Rosenhof.

Nekter utlevering

For et par uker siden mottok Ballade et leserinnlegg fra Moe der han anklager Trygve Mathiesen for urettmessig å overlate retten til å gjenutgi Likvider-innspillinger på Dag Krogsvolds musikkforlag Rozo Music. I følge Moe eier ikke Likvider master-rettigheter i utgivelsene. Følgen er at Rozo Music heller ikke har rett til å utgi materialet uten først å gjøre avtaler med bandene.

Ballade unnlot å trykke innlegget, for i stedet å slippe til partene samtidig i denne artikkelen.

Til tross for at Krogsvold i en sms til Moe (i følge Moe) ber om å få “snakke om dette med Likvider utgivelsene” og at Krogsvold “trenger så gode som mulig eksemplarer av kassettene for digitalisering og utgivelse”, sier Krogsvold til Ballade at han selvsagt ikke vil gi ut noe i strid med opphavsretten.

– Sammen med Trygve Mathiesen kartlegger jeg mulighetene for utgivelse av hele eller deler av Likvider-katalogen, sier han til Ballade.

Krogsvold driver musikkforlaget Rozo Music AS. Selskapets formål er å arbeide med norsk undergrunnsmusikk fra -70, -80 og -90-tallet.

Han får hjelp av Trygve Mathiesen med kartleggingsarbeidet, eventuelle utgivelser er det Rozo Music som vil stå for.

– Det er selvsagt uaktuelt å gi ut noe uten samtykke fra artistene. Jeg har 25 års erfaring fra platebransjen og sitter dessuten i Platebransjens Etiske Råd, sier Krogsvold.

Moe er imidlertid overbevist om at den opprinnelige planen var utgivelse, selv uten samtykke fra artistene, og sier at det er “veldig bra” hvis planen nå er forandret.

Krogsvold sier han ikke vil “spekulere i hvor Anders Moes overbevisning og forestillinger om mine planer kommer fra, men siden han aldri har snakket med meg, så er den i beste fall fantasi”.

I følge Krogsvold er det dessuten lett å tilbakevise Moes påstander. Han viser til avtalen Rozo Music AS inngikk med Mathiesen i august i år.

– Der står det eksplisitt at det kan være andre rettighetshavere til innspillingene og at det er lisenstakers ansvar å innhente tillatelse fra disse Det er sikkert også interessant å være klar over at både jeg og Trygve Mathiesen er opphavsmenn og utøvende kunstnere til mange av utgivelsene på Likvider sier Krogsvold.

Moe velger likevel å sitte på arkivet fra Likvider, selv om Rozo, ved advokat Harald Sommerstad, krever det utlevert, alternativt donert til Nasjonalbiblioteket.

I følge Krogsvold ga Trygve Mathisen fra seg Likvider-arkivet for at Moe skulle passe på det mens Mathiesen i en periode skulle være bortreist.

Kopier av e-poster mellom Mathiesen og NB, som Moe har gitt Ballade tilgang til, viser at NB ble tilbudt arkivet 14. februar 2012. Da seksjonsleder for musikk Richard Gjems meldte sin interesse for arkivet dagen etter, svarte Mathiesen at han allerede hadde donert (han bruker også ordet ”overlatt”) fanziner og kassetter til Anders Moe.

Moe avviser derfor at hans overtakelse av Mathiesens arkiv skulle være midlertidig.

– Mathiesen skulle slutte med musikkjournalistikk. Da Nasjonalbiblioteket ikke svarte donerte han alt til meg, sier Moe.

– Jeg vil helst ikke uttale meg om dette i en offentlig debatt, ettersom Anders Moe og jeg var gode venner, og derfor blir dette fort veldig personlig. Men jeg synes det er trist at verken de store kassett- eller fanzinearkivene mine nå er tilgjengelig for offentligheten, er Trygve Mathiesens korte kommentar til saken.

– Min eiendom

Moe betrakter nå materialet som sin eiendom. På spørsmål om hvorfor han ikke leverer det videre til NB er svaret at han av hensyn til artistene ikke ønsker å bidra til at Mathiesen får befatning med materialet igjen. Når Ballade spør om ikke Nasjonalbiblioteket er det beste stedet for kassene han overtok i 2012, ikke minst fordi innholdet da kunne vært tilgjengelig for forskere, svarer Moe at “jeg kunne tenke meg å se på dette selv med tanke på å skrive historien om igjen”.

Moe er sterkt kritisk til den fremstillingen Mathiesen har gitt av norsk post-punk i bokform, og mener at forfatteren avslører at han hverken er interessert i musikken eller bandene.

– Innbilning

I tillegg hevder Moe at forventningene til hva arkivet inneholder er sterkt urealistiske.

– Forestillingene om hva som finnes i arkivet er preget av innbilning. En kasse inneholdt tomme kassetter, noe var avisutklipp om burkaer og muslimsk vold. Dette har jeg kastet for lengst, sier han.

Moe hevder han blir krevd for “gjenstander som ikke eksisterer”. I trillebåren han trillet hjem den februardagen for snart tre år siden var det i følge Moe ingen masterbånd.

– Det fantes et Likvider-arkiv i en annen kasse som jeg ikke fikk. Jeg kom hjem med fem kasser med totalt kaos.

Blant de få gjenstandene platesamleren fant noen glede i var en fin live-kassett med Babij Jar (stiftet i -79). En kassett med Oslo Børs (stiftet i -78) viste seg i følge Moe å være uspillbar.

– Jeg var ikke forberedt på at det skulle bli brudulje om disse kassene tre år etterpå, sier Moe.

Kassettjakt

Krogsvold gir uttrykk for at hans interesse for Likvider-arkivet, og en mulig fremtidig re-utgivelse av katalogen, hadde utgangspunkt i jakten på en innspilling han selv var med på som medlem av bandet A Technicolor Dream. Bandet ga ut et album på Likvider i 1984.

– Min egen kopi av denne kassetten er ødelagt, og jeg har i lengre tid spurt Trygve Mathiesen om han har et uspilt eksemplar som kan egne seg til digitalisering. Trygve har da sagt at han ikke lenger har tilgang til sine arkiver da det ikke er mulig å oppnå kontakt med samleren Anders Moe som fikk arkivene til oppbevaring. Trygve har følgelig heller ikke tilgang til sine egne utgivelser, solo-albumet «el», samt de første utgivelser med Nekropolis og Ym:stammen.

Krogsvold var senere en av grunnleggerne av Voices of Wonder Records (som senere ble Voices Music & Entertainment) i 1988, og trakk seg tilbake fra selskapet i fjor.

Ingen kontakt

Anders Moe gir uttrykk for at tonen i henvendelsene fra Rozo ikke har bidratt positivt til dialog mellom partene. Krogsvold sier på sin side at den første henvendelsen han gjorde til Anders Moe ble “aggressivt avslått”.

– Etter dette var det ikke mulig å oppnå kontakt med Anders Moe. Da det er Trygve Mathiesens oppfatning at samleren Anders Moe har tatt et urettmessig beslag i hans arkiver har vi i samråd med vår advokat funnet det nødvendig å rette et formelt krav om å få arkivene tilbakelevert, alternativt donert til Nasjonalbiblioteket, sier Krogsvold.

Omtalen av Mathiesens bokprosjekter er justert etter publisering.