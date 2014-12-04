Bransjen

Jobber for å tette hull

Publisert
04.12.2014
Skrevet av
Tellef Øgrim

Nasjonalbiblioteket er ikke part i striden om arkivet etter kassett-selskapet Likvider, men er fortsatt interessert å overta arkivet, hvis partene blir enige.

På første halvdel av 80-tallet ga kassettselskapet Likvider ut en rekke undergrunnsband. Et arkiv fra virksomheten ble i 2012 overlatt til samleren Anders Moe, etter først å ha blitt tilbudt Nasjonalbiblioteket. Moe nekter nå å utlevere arkivet til Rozo Music, som vurderer reutgivelse av Likvider-katalogen.

Richard Gjems, bibliotekets seksjonsleder for musikk, bekrefter at han ble tilbudt arkivet etter Likvider i februar 2012

– Vi var i utgangspunktet positive til dette, men videre avtalefesting av en eventuell overdragelse fant aldri sted. Dette fordi Trygve Mathiesen i en epost datert 15. februar 2012 meddelte at han hadde nå ombestemt seg og «overlatt» samlingen til Anders Moe, sier Gjems til Ballade.

Etter dette har NB flere ganger blitt kontaktet av både Trygve Mathiesen, som drev Likvider på 1980-tallet, og av Anders Moe, samleren som overtok arkivet i 2012.

– Vi har svart begge to at eventuelle uenigheter rundt eiendomsretten til arkivet må avklares, før det i det hele tatt blir aktuelt for Nasjonalbiblioteket å gå inn i noen videre dialog om mulig overdragelse med den som måtte eie arkivet. Derfor er ikke Nasjonalbiblioteket å oppfatte som noen form for part i en eventuell pågående tvist. Nasjonalbiblioteket kan selvsagt ikke forlange overlevering av noen form for privatarkivmateriale, sier Gjems.

Gjems mener at arkiver fra denne perioden generelt sett er dårlig fanget opp av pliktavleveringsordningen fra 1990 og tidligere frivillige avleveringsavtaler. Foto: Nasjonalbiblioteket

Gjems mener at arkiver fra denne perioden generelt sett er dårlig fanget opp av pliktavleveringsordningen fra 1990 og tidligere frivillige avleveringsavtaler. Foto: Nasjonalbiblioteket (Foto: )

Hull i samlingen
–  Ut fra det dere vet om dette arkivet, hvor viktig er det for dere at partene blir enige så dere kan få sett på det og katalogisert det?

– Vi har ikke gjort noen adekvat faglig vurdering av arkivet, så vi kan ikke uttale oss sikkert om dette.

– Er fenomenet norske kassettutgivelser fra 80-tallet, det vil si musikk som kun ble utgitt på kassetter, allerede dokumentert hos dere, eller er det store mangler i samlingen?

– Dette er et fenomen som generelt sett har blitt fanget opp dårlig av pliktavleveringsordningen fra 1990 og foregående frivillige avleveringsavtaler. Vi jobber aktivt med å tette hull i samlingen på dette området, svarer Gjems.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

