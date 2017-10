– Korsatsing med bismak

Av

Det er Norges Korforbund som påpeker dette i sin kommentar til fremleggingen av statsbudsjettet i dag.

Her skriver de:

«Regjeringen foreslår en økt satsing på amatørkor i sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Økningen på 5 millioner kroner er forslått brukt til aktivitetsmidler for kor og styrking av Koralliansens kompetansesatsing for kordirigenter. Dette er i utgangspunktet gledelig.

Men regjeringen slår dessverre beina under satsingen ved å foreslå et kraftig kutt i støtten til voksenopplæring. Dette vil ha en negativ effekt for norske kor på ca. 3,5 millioner kroner.

Med dette undergraver regjeringens sin egen satsing på det frivillige kulturlivet. Norges Korforbund vil arbeide for at dette kuttforslaget ikke blir vedtatt i Stortinget.