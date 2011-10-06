Unge orkestre inn i varmen

Innkjøpsordningen for musikkintrumenter utvides.

Innkjøpsordningen for kjøp av musikkinstrumenter skal fra og med 2012 også inkludere unge orkestre. Ordningen var på 10,5 millioner kroner i 2011.

– Unge orkestre kan søke om tilskudd til instrumenter på linje med korpsene, men den halve millionen som vi økte ordningen med fra i fjor til i år vil være øremerket orkestrene, sier Aps Arild Stokkan-Grande til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Inngangsbillett

— Ordningen kan være en inngangsbillett til det å bli med i et orkester, sier informasjonskonsulent Kari Saanum i De unges orkesterforubnd (UNOF) til Ballade.

UNOF representerer 133 orkester med til sammen 4100 barn.

– Instrumentstøtte kan bety noe for dem som har dårlig råd. En annen ting er at barn vokser veldig fort ut av instrumentene sine, og trenger oppgraderinger. Har en familie flere barn som spiller, er det ikke alle som har råd til å oppdatere når det trengs. Nå har de mulighet til å å få bedre instrumenter. Og de som øver på bedre instrumenter, blir bedre til å spille, det vet vi, sier Saanum.

Like viktig som korpsene

Hun mener det er gledelig at de unge orkesterne nå har blitt sett av politikerne.

— Det som skjer med dem, er like viktig som det som skjer i korpsene, og det er det fint at politikerne nå har anerkjent. Unge orkestre rekrutterer ofte flerkulturelle barn, fordi musikken vi spiller både er en del av den klassiske kulturarven, og filmmusikk, som man kan kalle en felles, global kulturarv.