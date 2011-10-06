Barn i orkester
Politikk & debatt

Unge orkestre inn i varmen

Publisert
06.10.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

Innkjøpsordningen for musikkintrumenter utvides.

Innkjøpsordningen for kjøp av musikkinstrumenter skal fra og med 2012 også inkludere unge orkestre. Ordningen var på 10,5 millioner kroner i 2011.

– Unge orkestre kan søke om tilskudd til instrumenter på linje med korpsene, men den halve millionen som vi økte ordningen med fra i fjor til i år vil være øremerket orkestrene, sier Aps Arild Stokkan-Grande til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Inngangsbillett
— Ordningen kan være en inngangsbillett til det å bli med i et orkester, sier informasjonskonsulent Kari Saanum i De unges orkesterforubnd (UNOF) til Ballade.

UNOF representerer 133 orkester med til sammen 4100 barn.

– Instrumentstøtte kan bety noe for dem som har dårlig råd. En annen ting er at barn vokser veldig fort ut av instrumentene sine, og trenger oppgraderinger. Har en familie flere barn som spiller, er det ikke alle som har råd til å oppdatere når det trengs. Nå har de mulighet til å å få bedre instrumenter. Og de som øver på bedre instrumenter, blir bedre til å spille, det vet vi, sier Saanum.

Like viktig som korpsene
Hun mener det er gledelig at de unge orkesterne nå har blitt sett av politikerne.

— Det som skjer med dem, er like viktig som det som skjer i korpsene, og det er det fint at politikerne nå har anerkjent. Unge orkestre rekrutterer ofte flerkulturelle barn, fordi musikken vi spiller både er en del av den klassiske kulturarven, og filmmusikk, som man kan kalle en felles, global kulturarv.

HandelsvarerMusikkinstrument (akustisk/elektrisk)PolitikkStøtteordninger

Penger og rock

7,3 mill. til Musikerordningen

Ordningen sjangerutvides og skal prioritere mindre steder og turneer i Norge.

CD

Ut med CDer, inn med hva?

Innkjøpsordningen for CDer til bibliotek gjøres om til publiserings- og produksjonsstøtte. Det finnes per i dag ingen erstatning for distribusjon...

Stavanger Symfoniorkester

Ingen sure toner

De store orkestrene får en økning på totalt 33,2 millioner kroner i 2012-budsjettet. Det er de rimelig fornøyde med.

Illustrasjon publikum

Økning som ønsket

Arrangørstøtten økes og åpnes for flere søkere.

Carl Ninian Wika

Vil skifte departement

De Unges Orkesterforbund ønsker at barne- og ungdomsorganisasjonene på kulturfeltet blir flyttet fra Barne- og likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet.

Knut Olav Rygnestad, London. Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret

Knut Olav Rygnestad: Den usynlige arrangøren

Trønderen skriver arrangement for koret London Contemporary Voices som hyres inn av verdens største popartister både i studio og på...

Foto: Frida Kristine Røsand

Hvor ble det av musikken?

I en ny nasjonal bibliotekstrategi er det digitale visjoner for bøker, tidsskrifter, film og dataspill, men ikke musikk, skriver Frida...

Kari Heimen under slippkonserten for albumet «Historier – Vi hentes hjem» på Alta museum 13. november.

Vakker og vond identitetsreise

KONSERTANMELDELSE: Heimens plateslippkonsert på hjemmebane ble en nydelig og sterk opplevelse.