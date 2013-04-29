Kunstmusikk

Vil skifte departement

Publisert
29.04.2013
Skrevet av
Ida Habbestad

De Unges Orkesterforbund ønsker at barne- og ungdomsorganisasjonene på kulturfeltet blir flyttet fra Barne- og likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet.

Denne våren vil en rekke aktører komme med innspill til Kulturutredningen, og vi presenterer noen av synspunktene her på Ballade.  

De Unges Orkesterforbund (UNOF) organiserer barne- og ungdomsorkestre i hele landet. På spørsmål om hvordan de har lest Kulturutredningen 2014 svarer styreleder Carl Ninian Wika at de liker utredningens definisjon av kultur som ytring, og dermed byggestein i demokratiet.

Forbundet stiller seg bak flere av utvalgets anbefalinger, som opprettelsen av en dirigentlønnsordning og tilrettelegging av gode øvingslokaler. Videre er de opptatt av at en forenkling av søknadsbyråkratiet er viktig for aktivitetene i det lokale kulturlivet.

Og ikke minst støtter de forslaget om at barne- og ungdomsorganisasjonene på kulturfeltet blir flyttet fra Barne- og likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet.

— Det åpner opp for at vi at vi kan få gehør for de faglige sidene ved aktivitetene våre, sier Wika.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Følg Ballade på Twitter

For viljen til å legge vekt på innhold og kvalitet i kulturtilbudet for barn og unge er et positivt trekk ved Kulturutredningen, som også innbyr til en annen organisering, mener styrelederen.

— Samtidig vil vi understreke at kvalitet ikke bare bør handle om tilbudet til barn som publikum, men like mye om barn som utøvere. Medlemmene i våre orkestre ytrer seg gjennom å spille et instrument. For at de skal bli gode til det de holder på med, trengs dyktige, høyt utdannede pedagoger, sier han.

Kor, korps — og orkester
Wika påpeker at medlemsorkestrene i De Unges Orkesterforbund fungerer som rekrutteringsarena for musikere til utdanningsinstitusjoner og profesjonelle orkestre, men også for et fremtidig orkesterpublikum.

Derfor støtter de utvalgets forslag til forbedring både for Kulturskolen og de profesjonelle orkestrene. Samtidig etterlyser de at utvalgets omtale av orkestervirksomhet også på det frivillige feltet.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— I utredningen snakker man mye om de profesjonelle symfoniorkestrene, men når det gjelder aktiviteter for barn og ungdom på musikkfeltet, snakker man først og fremst om kor og korps, og glemmer barne- og ungdomsorkestrene, sier Wika.

— UNOF er en organisasjon i vekst, med 4400 medlemmer fordelt på 140 orkestre over hele landet. Dette arbeidet blir dessverre usynliggjort ved at orkesterfeltet ikke blir nevnt sammen med kor og korps. Gjennom vårt arbeid for å bli for musikkinstrumenter, har vi hatt god kontakt med Kulturdepartementet. At vi blir utelatt i meldingen, er ikke bra.

— Hvordan vil dere følge opp det utvalget nå har levert?

Vi møter opp på de åpne høringsmøtene over hele landet, skriver høringssvar, og deltar i debatten i media. Meldingen blir også diskutert innad i organisasjonen, og vi vil komme med konkrete innspill til minister og departement med forslag om tiltak som kan styrke hele orkesterfeltet, og særlig arbeidet blant barn og unge som spiller i orkester, svarer Wika.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

