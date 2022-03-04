Ballade video: Ingen steder er også et sted

Møt Bjørn Riis, Erlend Viken, Jo Berger Myhre og Thomas Strønen, Wunderkammer, Tomas Drefvelin, Jez_Ebel, Malene Markussen og Sylvaine.

«Musikkvideo er kortfilm som visualiserer musikk. Musikkvideoer lages for å markedsføre en låt eller et album, men kan også ha kunstneriske mål. Videoene bruker ofte et eksperimenterende filmspråk.»

Dette kan vi lese i en interessant artikkel hos Store Norske Leksikon, som våre faste lesere gjerne må sjekke ut. Og beskrivelsen stemmer nok på de fleste av de norske videoene vi presenterer denne uken også.

Vi noterer oss at de fire første videoene denne gangen er mellom fem og åtte minutter lange, og dermed nærmer seg musikalske kortfilmer i uttrykket.

Ellers er det som vanlig en bred og mangslungen meny, med innslag fra både jazz, folkemusikk, viser, elektronika og metal. Vi ønsker god fornøyelse.

BJØRN RIIS: The Siren

Premiere! Og for en myk og vakker start!

Mange kjenner nok Bjørn Riis som låtskriver, gitarist, bassist og keyboardist i det internasjonalt anerkjente Airbag. Men han har også gitt ut flere album på egenhånd, sist med A Storm Is Coming fra 2019. Nå er hans fjerde soloalbum, Everything To Everyone, snart ute på Karisma Records i Bergen.

– Musikalsk henter «The Siren» sin inspirasjon fra de mykere sidene til Roger Waters, Richard Hawley og Tim Bowness, og blir fortalt fra perspektivet til noen som observerer en danser. Tekstlig skildrer den hvordan man lett kan bli villedet av fristelser, og såret i behovet for godkjenning.

Bjørn Riis forteller at «The Siren» stammer fra A Day at the Beach-innspillingene med Airbag. Dette albumet kom ut på Karisma Records i 2020.

– Det var en av mange demoer jeg presenterte for bandet under innspillingsøktene, men som ikke passet helt inn med resten av materialet.

– Mens jeg skrev Everything To Everyone gjorde jeg om de fleste arrangementer og tekster. «The Siren» endte opp med å bli et av mine favorittspor på albumet. Jeg vil også rette en oppriktig takk til Simen Valldal Johannessen fra Oak for det vakre pianoet, Henrik Fossum fra Airbag for den delikate trommingen, og Vegard Sleipnes for miksen.

Andre gjester på den kommende platen, som vi virkelig gleder oss til å høre, er Kristian Hultgren fra Wobbler, Ole Michael Bjørndal fra Caligonaut, Mimmi Tamba, Per Øydir, Vegard Kleftås Sleipnes og Anders Møller. Everything To Everyone slippes 8. april.

Den stemningsfulle videoen er ved Anne-Marie Forker.



VIKEN, MYHRE, STRØNEN: Gråura

Premiere! Og for en kul låt og video!

«Djupet» var opprinnelig et bestillingsverk Erlend Viken og Jo Berger Myhre komponerte sammen til Ultimafestivalen og Riksscenen i 2020. Sammen med danserne Ida Wigdel, Ådne Kolbjørnhus og Katja Schia utforsket de det de kaller «det felles ekstatiske potensialet i, og koblingene mellom, folkemusikk, improvisasjonsmusikk og elektronisk dansemusikk.»

– Thomas Pohlitz Strønen var med som produsent, forteller Jo Berger Myhre til Ballade video. – Og da vi spilte inn musikken uka etter premieren, ble duoen vår til en trio med Thomas på trommer.

– “Gråura” er et av temaene jeg skrev til forestillingen. Her jobbes det med parallelle lag av rytmikk som driver hverandre framover som tannhjul i et ikke helt friksjonsfritt maskineri.

Viken, Myhre og Strønen spilte inn platen over tre høstdager i studioet til Tor Magne Hallibakken i Hallingdal.

– Fotograf Knut Bry bor ikke så langt unna, og er en god venn av Thomas, sier Myhre. – Han stakk innom for å si hei, men hadde med kamera og filma litt. Denne videoen er rett og slett versjonen vi endte med å bruke på plata, og viser hvordan plata ble spilt inn – live med alle tre i samme rom uten headphones.

Myhre sier at videoen også er representativ for hvordan trioen kommer til å fremstå på scenen under slippturnéen i mars, der de spiller følgende steder: Oppdal Kulturhus (10. mars), Utpost, Røros (11. mars), Dokkhuset, Trondheim (12. mars) og Riksscenen, Oslo (17. mars).

Albumet Djupet utgis på Ok World / Jazzland Recordings 11. mars 2022. Forestillingen «Djupet» fikk en begeistret omtale i Ballade i september 2020, som du kan lese på denne lenken.



WUNDERKAMMER: Lyden av et skuldertrekk

Wunderkammer har denne uken sluppet denne videoen til deres siste singel: «Lyden av et skuldertrekk». Selv sier de at de her «skrur ned tempoet, åpner opp lydbildet og maler frem en sval og lyrisk ballade som strekker seg over seks minutter.»

Lyden av et skuldertrekk

Et agn stirrer på en fisk og dele sinnet i to

i det begge prøve på no

å få den andre te å tro

at nåden e styrt av ein idiot

«Lyden av et skuldertrekk» skal sees som «et innadvendt, utoverskuende blikk på det meningsløse». Musikkvideoen er skutt av Jackman selv og hans familiemedlemmer, og er et lite innblikk i hans og Wunderkammers verden.

I Wunderkammer har Jackman med seg Børge Fjordheim (Cloroform), Per Zanussi (Zanussi 5) og Dag Sindre Vagle (Helldorado). Siden starten i 1999 har de gitt ut tre kritikerroste album, der det nyeste er Gi meg noe sterkt å drikka verden med fra 2015.

Låten gis ut på Tukan Records. Det er et uavhengig plateselskap med base i Stavanger, som drives av Sigbjørn Håland. Selskapet springer ut av fellesskapet på Tou-huset, hvor musikere, musikkprodusenter, filmskapere og visuelle kunstnere holder til.

Videoen er klippet av Jon Garcia de Presno.



TOMAS DREFVELIN: Moseløs

Nok en video på nærmere seks minutter! Denne presenteres som «en lett og ledig godværsvise fra en morgenfrisk huleboer i underbuksa, det hele servert på en seng av vårt beste granbar og sesongens skogsdyr.»

«Moseløs» er hentet fra albumet Kunsten å skinne i regn, som var Tomas Drefvelins første rendyrkede visealbum. Det er beskrevet som små allmenn-menneskelige fortellinger i form av stemningsfulle viser, der tekstene er i fokus, båret frem av enkel og leken instrumentering.

– Hver låt på albumet gis tid til å formidle det den skal, til å glitre litt, til å lyse opp i lyd og tekst mens det høljer ned fra all verdens mørke skyer. Det er dét som er kunsten å skinne i regn, sier Drefvelin.

Alle tekster og melodier er av Tomas Drefvelin, som først slo gjennom som tegneserieskaper og frontfigur i bandet Rex Rudi. I 2013 debuterte han som soloartist under eget navn med singelen «Helt ny mann». Tre år senere kom det første albumet i trilogien om De Gjennomførte Menns Hotell – en plate-trilogi som ble avsluttet i 2019.

Kunsten å skinne i regn ble utgitt på RockTalk i april ifjor. Videoen er filmet av Erik Berg-Johansen, med Ole Ingvald Toftemoe som assistent.

– Og så er den klippet og ferdigstilt av meg selv, under mye banning og trusler mot teknologien, sier Drefvelin.



JEZ_EBEL: ADHD

Sist vi presenterte Jez_Ebel var i desember 2020, da vi viste videoen til sangen «In Her Eyes». Både den og «You’ll Get Over It» har i skrivende stund nærmere en halv million avspillinger på Spotify. Begge er å finne på debut-EP-en «Blossom».

Nå er Bergensartisten tilbake med et prosjekt kalt «The Humbling Chronicles of Jez». Det består av fem nye sanger med egne musikkvideoer som starter med «ADHD» i dag. Vi kommer helt sikkert tilbake til flere av videoene.

– «ADHD» er en sang om å ikke føle at jeg kan følge med i verden, sier Jez_Ebel, aka Isabell Aimee Johannesen. – Og om den tumultartede, følelsesmessige berg-og-dal-banen som er livet mitt – med alle dets impulsiviteter. Sangen er kaotisk fra start til slutt. Det var gøy å slippe løs og eksperimentere i sangen med produsenten min, Martin.

– I musikkvideoen tok vi samme tilnærming, sammen med Samuel Feste og Elise Ommundsen Granli, aka GLOOP. Jeg ønsket å gå utenfor komfortsonen min, samtidig som jeg jobbet ekstremt intuitivt, mest fordi jeg har en tendens til å bli grepet av ideer som tar for lang tid å realisere. Vi tilbrakte to dager inne i et fotostudio, med nesten hele skapet mitt spredt utover gulvet.

– Jeg jobber hovedsakelig med venner. Det er ekstremt viktig for meg å hjelpe andre QUEER/POC-kreative rundt meg med å få spillejobber og jobber. Ikke bare på grunn av marginalisering, men fordi de alle er dyktige og bringer unike og viktige perspektiver inn i prosjektet mitt.

– Ellers må jeg nærme meg prosjektene mine med en barnslig tankegang. Det er ingen tvil om at barn lager den beste kunsten. De har en mangel på ego i den kreative prosessen som jeg virkelig misunner.



MALENE MARKUSSEN: Numb

Malene Markussen er en artist og låtskriver bosatt i Oslo. Hun begynte å synge og spille gitar hjemme i Vestby i en alder av 14. Etter mange år som vokalist i rockebandet Acelsia, bestemte hun seg for å gå solo. I 2016 gav hun ut debutalbumet Aldri i ro.

– Det var et svevende og melankolsk popalbum om å alltid bevege seg fremover, sier artisten. Oppfølgeren Under vann ble sluppet i mai 2019. Den inkluderte singlene «Dypere dypere» og «Det brenner», som begge ble listet på New Music Friday Norge.

Hennes nyeste single «Numb» omtales som et satsningsprosjekt i samarbeid med den amerikanske produsenten og artistutvikleren Adam Clark. Sangen er skrevet sammen over Facetime fra Oslo til New Jersey.

– «Numb» handler om å ha nådd bunnen som et par, men også personlig, forteller Malene Markussen.

– Det kommer et punkt hvor en bare føler seg nummen og ferdig. Det er da en er klar for en endring – og kanskje innser at det er bedre å være alene enn å ha det vondt sammen.

Singelen beskriver hun selv som en stemningsfull og synth wave-inspirert poplåt med fokus på stemme og formidling. Sangen er mastret av Grammy-vinneren Hans Dekline.



SYLVAINE: Nowhere, Still Somewhere

I 2019 ble Sylvaine den første kvinnelige soloartisten som ble nominert til Spellemannprisen innen metal-kategorien. Det tok mer enn 20 år, etter at kategorien hardrock første gang dukket opp i 1997. Sylvaine, aka Kathrine Shepard, spiller så godt som alle instrumentene selv, bortsett fra slagverk. Hun står også bak all tekst og musikk, samt produksjon.

I dag slipper hun sitt nye album, Nova, som gis ut på den internasjonale etiketten Seasons Of Mist. Tidligere album inkluderer Silent Chamber, Noisy Heart (2014), Wistful (2016) og Atoms Aligned, Coming Undone (2018).

Musikken til Sylvaine har vært forsøkt beskrevet som omgivende wall of sound-landskap, med fokus på vakre melodier, dvelende gitarriff og atmosfærer. Hun har norsk mor, og er også vokst opp i Norge.

– Nova er mitt mest personlige verk hittil, fylt til randen med emosjoner som melankoli, sorg, lengsel og frustrasjon over livets flyktighet. Det er et album som markerer et stor tap, men også de første skrittene til gjenoppbyggingen som kommer i etterkant, sier Sylvaine til Ballade video.

– Videoen til «Nowhere, Still Somewhere» var inspirert av denne overgangen, og fungerer som en invitasjon inn til det aller mest sårbare.

Videoen er laget av Linnea Syversen, som vi tidligere har presentert flere ganger i denne spalten. Da i forbindelse med videoer med blant andre Ava Freddy og Synne Sanden. Du kan også lese et større intervju med Sylvaine i denne Ballade-artikkelen fra 2019.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 130 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤