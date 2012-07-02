Ratkje stoppet av FN

Norsk kor fikk ikke synge Ratkjes verk i FN-bygningen.

Det Norske Jentekor, bestående av 46 jenter i alderen 12-19, skulle lørdag opptre i generalforsamlingens hovedsal i FN-bygget i New York. Aftenposten melder at det ikke gikk helt etter planen. Korets fremføring av stykket Ro – Uro, skrevet av Maja Ratkje, ble nemlig ikke tillatt.

Dirigent Anne Karin Sundal-Ask forteller til avisen at arrangørene reagerte under prøvene. Under fremførelsen skulle jentene rope ut navnene til 30 maktmisbrukere, for eksempel Hitler, Mussolini og Quisling.

— Da skiftet stemningen brått, og de ville ha en liste med navnene, forteller Sundal Ask.

— «They won’t allow it», sa de. Det var ingen ting å diskutere.

Komponist Ratkje er i følge Aftenposten «sjokkert» over at stykket ble fjernet fra programmet.

— I etterklokskapens lys ser vi jo at FNs problem her er at de skal snakke med alle, og de derfor tar bort alt som kan være støtende for noen, sier Sundal-Ask til Aftenposten.