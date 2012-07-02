Kunstmusikk

Ratkje stoppet av FN

Publisert
02.07.2012
Skrevet av
- Red.

Norsk kor fikk ikke synge Ratkjes verk i FN-bygningen.

Det Norske Jentekor, bestående av 46 jenter i alderen 12-19, skulle lørdag opptre i generalforsamlingens hovedsal i FN-bygget i New York. Aftenposten melder at det ikke gikk helt etter planen. Korets fremføring av stykket Ro – Uro, skrevet av Maja Ratkje, ble nemlig ikke tillatt.

Dirigent Anne Karin Sundal-Ask forteller til avisen at arrangørene reagerte under prøvene. Under fremførelsen skulle jentene rope ut navnene til 30 maktmisbrukere, for eksempel Hitler, Mussolini og Quisling.

— Da skiftet stemningen brått, og de ville ha en liste med navnene, forteller Sundal Ask.

— «They won’t allow it», sa de. Det var ingen ting å diskutere.

Komponist Ratkje er i følge Aftenposten «sjokkert» over at stykket ble fjernet fra programmet.

— I etterklokskapens lys ser vi jo at FNs problem her er at de skal snakke med alle, og de derfor tar bort alt som kan være støtende for noen, sier Sundal-Ask til Aftenposten.

Radio med ballade logo

Jobbe i Ballade?

Vi trenger folk i høst.

Øystein Baadsvik

Klang er ingenting, musikk er alt

INNLEGG: Jeg er trøtt og lei av alt snakket om lydkvalitet i musikkonkurranser, skriver tubasolist Øystein Baadsvik.

Øystein Baadsvik

Tubakrisen

Den norske tubaspilleren Øystein Baadsvik skaper debatt blant verdens tubaister.

Stemmegaffel

Si aaaaa…

I Sverige er kammertonen på vandring igjen. Hva er det som er så galt med 440 hertz?

Tenåringer som liker samtidsmusikk

Det norske jentekor feirer 65 år med to urfremføringer.

Flere saker

Klovnefisken var en viktig del av Jessie Marino sitt stykke: Foto: Magdalena Pasternak

Darmstadt 2018 – en slags stemningsrapport

Som utøver på festival har man sjelden tid til å få med seg mer enn konsertene man selv spiller på....

Tolk Audun Nyhus og Helle Thomassen Singsaas, musikkpedagog Foto: Ringve Musikkmuseum

Ringve Musikkmuseum lanserer omvisning for tegnspråklige

Tilbudet vektlegger det historiske innholdet, og er i første omgang i utstillingen I grevinnens tid: Musikk og mennesker i Trondhjem...

Rhiannon Hovden Edwards

Rhiannon Hovden Edwards ny leder for Virkes arbeid med kultur og opplevelsesnæringen

Edwards forlater dermed stillingen som daglig leder i Musikkutstyrsordningen.