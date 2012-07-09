Jobbe i Ballade?

09.07.2012
- Red.

Vi trenger folk i høst.

Ballade.no leverer daglig nyheter og debattstoff fra norsk musikkbransje. Vi siteres jevnlig av andre medier, og er arena for viktige debatter om og med bransjen. Nå trenger vi fulltidsvikarer til høsten.

Vi ser etter noen som har erfaring med nyhetsjournalistikk, helst også nettpublisering. Du har kontakter i musikkbransjen, og vet at et bandintervju ikke er det samme som en bransjesak. Du er god til å tenke vinklinger og oppfølgingssaker, sier du? Det liker vi å høre.

Vi trenger i første omgang vikarer fra sensommeren til jul, sånn cirka – vi kan være fleksible i begge retninger om du er den rette for oss.

Ballade er i dag en del av MIC Norsk Musikkinformasjon. MIC skal nå slås sammen med Music Export Norway til det nye selskapet Music Norway. Kulturdepartementet har bestemt at Ballade skal skilles ut fra det nye selskapet. Akkurat hvordan dette skal skje, skal avgjøres av det nye styret i løpet av høsten/vinteren. Hvis du har ideer og tanker om hvordan Ballade best kan ivaretas i en slik prosess, er det også en fordel.

Send en mail til redaktør Espen A. Eik på espen@ballade.no innen 10. juli, og fortell litt om deg selv, hva du er interessert i og hvor du vil finne de gode bransjesakene. Det er selvsagt også lov å ta kontakt om du har spørsmål om vikariatene og/eller Ballade.

Maja Ratkje

Ratkje stoppet av FN

Norsk kor fikk ikke synge Ratkjes verk i FN-bygningen.

Hanne Kolstø

Slåssing

Vibeke Heide har regissert den seneste musikkvideoen til Hanne Kolstø. Det er ikke noe behagelig syn: Til tonene av “La-La-La...

Tuulikki Bartosik

Det folkeligste av alle instrumenter feirer 200 år

Med trekkspillet ble populærmusikken født. Og 200-åringen med de mange uttrykkene lever i beste velgående. 3. november feires jubileet med...

Spotify logo

Hvorfor går ikke pengene jeg betaler til Spotify til artistene jeg hører på?

Bare 65 av de 1248 kronene Ole Henrik Antonsen har betalt til Spotify det siste året går til musikken han...

Høgskulen på Vestlandet, avdeling/campus Stord. Hovedinngang og hovedbygg på Rommetveit

Community music – et felt med vekstpotensial?

Mange driver kanskje med ”community music” uten å tenke over at aktiviteten faller inn under dette begrepet. Enda færre vet...