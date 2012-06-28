Klang er ingenting, musikk er alt

INNLEGG: Jeg er trøtt og lei av alt snakket om lydkvalitet i musikkonkurranser, skriver tubasolist Øystein Baadsvik.

Hva er egentlig «en vakker tuba-lyd»? For min del kan du like gjerne spille på en binders – om du bare spiller musikalsk, vinner du hjertet mitt. Spiller du umusikalsk, men med «verden beste tubalyd», rører det meg ikke.

Med et orkester trenger man en spesifikk lyd for å kunne passe til resten av orkesteret. Spiller man solo, er situasjonen motsatt. Da må man skille seg ut, ha en stemme som blir hørt. Du må hele tiden kunne endre lyden for å tjene musikken. Noen ganger vakkert og syngende, andre ganger stygt og krast. Noen ganger fjærlett og ømt, andre ganger steinhardt. Vi burde heller snakke om lydkontroll enn lydkvalitet.

Å si at en lyd er bedre enn en annen, er like ignorant som å si at grønn er en bedre farge enn rød. God musikk krever en uendelig palett av lydfarger.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Cirka 0,0001% av verdens befolkning spiller tuba og vet hva en god tubalyd er. Hvis det er disse du spiller for, kan du kanskje klare å imponere et par med den perfekte lyden din.

Hvis du har ambisjoner om å nå de resterende 99,9999%, så vit at de ikke aner hvordan en tuba bør høres ut, og at de heller ikke kunne brydd seg mindre. Det disse folkene bryr seg om, er å ikke kjede seg. Det skjer veldig, veldig raskt med «den perfekte tubalyden».

Gå nå avsted og gi den neste som snakker om “god lyd” et spark i baken.

Red. anm: Innlegget ble først postet av Baadsvik selv, på engelsk, på hans Facebookside, og er her oversatt og gjengitt med hans tillatelse.