Tenåringer som liker samtidsmusikk

Det norske jentekor feirer 65 år med to urfremføringer.

Søndag feirer Det norske jentekor 65 år med fire bestillingsverker skrevet spesielt for koret:

Maja Ratkje: Ro-Uro (2007)

Ola Gjeilo: Hildegard songs (2011)

Marcus Paus : And Now Abide (2012)

Martin Romberg : Streghe – (2012)

Paus og Rombergs stykker er begge urfremføringer, og koret regner Ro-Uro nærmest som et signaturverk. Det skulle blant annet fremføres av koret i FN-bygningen i sommer, men fordi arrangørene mente det ble for kontroversielt med sin navngiving av ulike diktatorer gjennom verdenshistorien.

Koret ble startet som NRKs pikekor i 1957, og har alltid hatt ny musikk som en sentral del av repertoaret.

— Dette ikke er en plikt, sier dirigent Anne Karin Sundal-Ask i en pressemelding. Dette er musikk som jentene liker godt å fremføre og brenner for, like mye som den andre musikken vi fremfører.

Konserten finner sted i Kulturkirken Jakob, søndag 11. november kl. 1600, og koster 180 kroner.