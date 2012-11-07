Kunstmusikk

Tenåringer som liker samtidsmusikk

07.11.2012
Maren Ørstavik

Det norske jentekor feirer 65 år med to urfremføringer.

Søndag feirer Det norske jentekor 65 år med fire bestillingsverker skrevet spesielt for koret:

Maja Ratkje: Ro-Uro (2007)

Ola Gjeilo: Hildegard songs (2011)

Marcus Paus : And Now Abide (2012)

Martin Romberg : Streghe – (2012)

Paus og Rombergs stykker er begge urfremføringer, og koret regner Ro-Uro nærmest som et signaturverk. Det skulle blant annet fremføres av koret i FN-bygningen i sommer, men fordi arrangørene mente det ble for kontroversielt med sin navngiving av ulike diktatorer gjennom verdenshistorien.

Koret ble startet som NRKs pikekor i 1957, og har alltid hatt ny musikk som en sentral del av repertoaret.

— Dette ikke er en plikt, sier dirigent Anne Karin Sundal-Ask i en pressemelding. Dette er musikk som jentene liker godt å fremføre og brenner for, like mye som den andre musikken vi fremfører.

Konserten finner sted i Kulturkirken Jakob, søndag 11. november kl. 1600, og koster 180 kroner.

Maja Ratkje

Ratkje stoppet av FN

Norsk kor fikk ikke synge Ratkjes verk i FN-bygningen.

Christine Thomassen, nestleder i Creo

Musikkultur: Diskusjonen om redaksjonens uavhengighet ikke over

Musikkulturs nye redaktør skal rapportere til forbundslederen. Vil erklæringen om at Redaktørplakaten gjelder sikre uavhengighet til den av de 40...

BDK

Fay Wildhagen, Big Daddy Karsten og flere artister til ekstra Pridemarkering i Oslo

Norges første åpne homofile rapper, musikkskaper og homoinspirator Fay Wildhagen og duoen Nils Bech/OMVR – alle spiller på Kontraskjæret når...

Kultur og likestillingsminister Abid Q. Raja

Slik blir de nye stimulansmidlene for koronakneika

Nær en milliard kroner skal vri koronastøtte til kulturlivet fra avlysninger til aktivitet. Nå er retninga for stimulanspengene klare fra...