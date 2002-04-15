Kunstmusikk

Oslo bys kulturpris til Arne Nordheim

Publisert
15.04.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Fredag 12. april klokken 13 kunne Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen avsløre at Oslo bys kulturpris for 2001 ble tildelt Arne Nordheim for sin innsats som komponist, musikkritiker og organisasjonsmenneske. Prisen er på 100 000 kroner, og deles ut til en person som har gjort en særlig fremragende innsats i Oslos kulturliv. Også Sidsel Endresen ble bokstavelig talt satt pris på – som mottager av en av i alt fem kunstnerpriser.

Oslo bys kulturpris skal tildeles en person som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv. Under lunsjen i Rådhusets bankettsal ble det gjort kjent at prisen for 2001 gikk til Arne Nordheim. Nordheim fikk prisen, som består av 100 000 kroner og en bronsemedalje, for «sin enestående innsats som komponist, men også musikkritiker og organisasjonsmenneske. Han er Norges mest kjente nålevende komponist, og har mye av æren for å ha gitt samtidsmusikken et ansikt i det brede lag av folket», het det i begrunnelsen.

Byens innbyggere ble invitert til å komme med forslag på prismottakere gjennom annonser i dagspressen i desember 2001. Kultur- og utdanningskomiteen fikk inn en rekke forslag til kunstnerprismottakere og mottaker av kulturprisen. Arne Nordheim fylte 70 år sist sommer, og har i den forbindelse blitt æret med både bokutgivelse, en rekke tilstelninger og ikke minst mange oppføringer av sin musikk.

Sidsel Endresen, som for tiden er aktuell med albumet «Out Here. In There» med Bugge Wesseltoft på Jazzland Recordings, ble mottager av en av Oslo bys kunstnerpriser for 2001. Hun fikk i følge juryen prisen for å ha satt preg på norsk samtidsjazz og improvisert musikk siden tidlig på 1980-tallet som sanger, musiker og komponist. Kunstnerprisen består av 40 000 kroner og et diplom, og ble ellers også tildelt danseren Benissa Ahssain, videokunstneren Marianne Heske, skuespilleren Tom Tellefsen og forfatteren Bjørg Vik.

Her er en komplett oversikt over musikk-relaterte vinnere av Oslo bys kulturpris. Siden prisen ble innstiftet i 1966, har sanger Aase Nordmo Løvberg (1968), pianist Kjell Bækkelund (1974), pianist Robert Riefling (1985), kapellmester Øivind Bergh (1986), dirigent Mariss Jansons (1993), fiolinist Arve Tellefsen (1994), komponist John Persen (1995), musikere og pedagoger Stephan Barrat Due og Soon Mi Chung (1998) alle kunnet glede seg over denne æren.

GenreKunstmusikkSamtidsmusikkPolitikkPriser

