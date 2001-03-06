Kunstmusikk

Nordheim-jubileet tar til

Publisert
06.03.2001
Skrevet av
Hilde Holbæk-Hanssen

I dag, tirsdag 6. mars, markeres den offisielle åpningen av feiringen i anledning Arne Nordheims 70-årsdag. Det vil bli en rekke arrangementer i den kommende tiden, som i hvert fall når en foreløpig topp med Oslo Filharmoniske Orkesters festforestilling på selve dagen – 20. juni. Men også en rekke steder i utlandet vil det bli satt fokus på vår store samtidskomponist. I dag lanseres også et eget nettsted for Arne Nordheim.

Norsk Komponistforening og Utenriksdepartementet inviterer i dag til det offisielle startskuddet på Nordheim-jublieet. Det blir i første rekke en sammenkomst ved Vestbanen i Oslo, der pressen er invitert. Her vil det bli orientert om en del av det som skal skje i løpet av året, der Utenriksdepartementet ønsker å sette fokus på Nordheims virke som komponist og betydning i internasjonalt musikkliv. Departementet har i samarbeid med Norsk Komponistforening og Grappa Musikkforlag også produsert en publikasjon som inneholder et portrett av Nordheim, en oversikt over hans verk, samt en CD-produksjon som bl.a. vil bli brukt i utlandet ved de ulike arrangementer og konserter som er støttet av Utenriksdepartementet i år.

Komponisten Arne Nordheim, som fikk sitt internasjonale gjennombrudd på begynnelsen av 60-tallet, er blitt fremført av verdens fremste orkestre og utøvere, og regnes for å være den av Norges nålevende komponister som har møtt størst anerkjennelse utover sitt lands grenser. Hans 70-års dag finner sted den 20. juni 2001, og vil bli markert både nasjonalt og internasjonalt. På selve dagen vil Oslo Filharmoniske Orkester og Arve Tellefsen gi til gode en festforestilling i Oslo Konserthus, der man bl.a. vil fremføre ”Violin Concerto” og ”Magma” for orkester.

Samtidig er det også laget egne nettsider for jublieet. Disse sidene ble åpnet i dag, og består foreløpig av en komplett oversikt over Nordheims verker, teksten til Harald Herresthal, pekere til Nordheim-ressurser, samt en begivenhetskalender for feiringen. Selve kalenderen vil fortløpende bli oppdatert, og sidene vil også bli tilført en rekke nye elementer i løpet av de kommende månedene. I samarbeid med den norske musikk-databasen Phonofile blir det lagt ut en rekke smakebiter på Nordheims musikk, samtidig som det også vil dukke opp egne seksjoner for artikler og sitater. Det vil også bli lagt ut en gratulasjonsbok, etter hvert som vi nærmer oss den store dagen.

Sidene er laget i samarbeid med Aslak Oppebøen fra Norsk Musikinformasjon, og har Arvid Skancke-Knutsen fra Ballade som redaktør. Du finner dem på denne lenken.

Tellefsen, Nordheim & Eggen

Aftenmusikk for fiolin

Arve Tellefsen er solist på en ny norsk CD med to verk for fiolin og orkster. Det er Arne Nordheim...

Arne Nordheim

CD-suksess for Nordheim – og turné til Tyskland

Stavanger Symfoniorkester drar på turné til Tyskland, der første stopp er Berlin 2. oktober. Med fiolinist Arve Tellefsen og dirigent...

Peter Herresthal

Pressekonferanse for Nordheim-jubileet

Den offisielle åpningen av feiringen av Arne Nordheims 70-årsdag skjedde på Norges Internasjonale Pressesenter i Oslo i går. Både kulturpolitikere,...

Arne Nordheim (foto: Lisbeth Risnes)

Nordheim-pris under Ultima

Under Arne Nordheims 70-årsdag delte Kulturdepartementet ved kulturminister Ellen Horn ut en spesiell gave: En egen komponistpris som bærer Nordheims...

Arne Nordheim og Maje Ratkje

Maja S. K. Ratkje vant Arne Nordheims Komponistpris 2001

Arne Nordheims Komponistpris på 100 000 kroner ble lørdag kveld delt ut av kulturminister Ellen Horn for første gang –...

Arne Nordheim (c)

Klangfulle dråper i et renseanlegg

– Jeg skjønte fort at her nytter det ikke med noen strykekvartett, sa Arne Nordheim og åpnet prosjektet «Dråpen» i...

