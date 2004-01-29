Gubaidulinaske transformasjoner i Trondheim

For noen dager siden la den russiske komponisten Sofia Gubaidulina siste hånden på bestillingsverket til årets Kammermusikkfestival i Trondheim. Verket heter «Transformation» og skal urfremføres av trombonisten Christian Lindberg 22. september. Gubaidulina skal også være festivalkomponist, og kommer til å være tilstede under hele festivalen. – Vi har hatt en god dialog med Gubaidulina gjennom komposisjonsprosessen, og vi er veldig glade for å kunne presentere henne som årets festivalkomponist, forteller daglig leder i Trondheim Kammermusikkfestival, Vegar Snøfjell, til Ballade.

Av Kyrre Tromm Lindvig

— Vi dro ut og besøkte Gubaidulina på hennes landlige hus litt utenfor Hamburg sommeren 2003. Vi snakket både om hvordan vi ville legge opp programmet og hvordan hennes stykke skulle være. Hun ble veldig inspirert av musikerne som vi har valgt ut og måten vi legger opp hele festivalen på. Vi har samarbeidet bra, og nå er man veldig spent på å se partituret for stykket, sier Snøfjell.

Programmet til årets festival slippes ikke før i Mai, men Snøfjell kan fortelle at Gubaidulina skal fungere som en slags rød tråd gjennom hele festivalen.

— Mye kommer til å være sentrert rundt henne, men samtidig kan det være verdt å få med seg at vi på denne festivalen ser kammermusikkbegrepet noe videre enn det andre festivaler gjør. På Mozarts tid var kammermusikk lik strykekvartett, i dag er det ikke lenger slik. Vi er opptatte av å inkludere alt som kan kalles kammermusikk, rett og slett små ensembler. Dagens publikum er heller ikke så opptatt av genre, sier Snøfjell.

Festivalen omtaler seg selv ofte som «ung, og trøndersk». Snøfjell forklarer det siste ut ifra at de tar utgangspunkt i den musikkulturen som finnes i Trondheim, at de har et mer lokalt enn nasjonalt fokus.

— Det er både et levende jazzmiljø og et stort klassisk kammermusikkmiljø her i byen, og dette setter sitt preg på festivalen. Men i tillegg til det lokale trekker vi også inn store internasjonale størrelser, forteller Solfjell.

Når det gjelder det første så henspeiler det på at de i stor grad tilrettelegger hele festivalen for også å trekke yngre publikummere.

— Vi har blant annet studentrabatt, noe som er en meget bevisst satsning fra vår side. På fjorårets konsert trakk særlig stykkene til festivalkomponist Steve Reich mange studenter, helt opptil 70-80 prosent av publikum var studenter. Og dette er meget morsomt for oss, man må huske på at det er dette som er morgendagens publikum, sier Snøfjell.

I sammenheng med festivalen har det de siste årene også vært arrangert en konkurranse i kammermusikk. Dette kommer fra nå av til å kun bli arrangert annethvert år, men årene i mellom kommer de til å arrangere et kammermusikkakademi istedenfor.

— Det blir en tre-trinns rakett. I år er det akademi for strykekvartett, under ledelse av fiolinisten Levon Chilingirian. Andre lærere blir Arve Tellefsen på fiolin, Are Sandbakken på bratsj og Jan-Erik Gustavsson på cello. Neste år blir det så konkurranse for strykekvartetter. Vinneren derfra får så spille på festivalen året etter, med alt det medfører av oppmerksomhet. I 2006 blir det akademi for piano-trio, med konkurranse i 2007, og vinneren derfra spiller på festivalen 2008, avslutter Snøfjell.

Om bestillingsverket:

Gubaidulinas verk «Transformation» er skrevet for trombone, saksofonkvartett, cello, kontrabass og en slagverker. Hennes forlegger skrev til Trondheim Kammermusikkfestival at solist Christian Lindberg blant annet vil måtte skifte klær (!) i løpet av stykket. – I første halvdel av stykket skal han ha på seg fargerike klær og agere på en klovneaktig måte. I andre halvdel skal han komme på scenen som en tragisk figur i sorte klær. Derav også tittelen «Transformation», stod det i brevet til festivalen.

Om festivalen:

Trondheim Kammermusikk Festival har blitt arrangert sidfen 1996 og årets utgave finner sted mellom 21. og 26. september. Årets festivalkomponist er Sofia Gubaidulina. Tidligere festivalkomponister har vært James MacMillan (1999), Jon Balke (2001), Luciano Berio (2002) og Steve Reich (2003).