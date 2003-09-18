Trondheim Jazzorkester på Norgesturné med gitarlegenden Pat Metheny

Trondheim Jazzorkester og dirigent Erlend Skomsvoll har fått med seg Pat Metheny og norske toppnavn som Live Maria Roggen og Ola Kvernberg på turné til sju norske byer. – Det ligger mye prestisje i at et av de fem regionale jazzsentrene i Norge kan opptre som produsent for et prosjekt som dette, forteller produsent for prosjektet og daglig leder i Midtnorsk Jazzsenter, Bjørn Willadsen.

Av Hild Borchgrevink

Samarbeidet mellom Metheny og TJO er en videreføring av en tilsvarende turne med Chick Corea og TJO i 2001. Pat Metheny har selv uttalt at han blir med på denne turneen av kunstneriske årsaker. Det betyr at legenden finner samarbeidet med Trondheim Jazzorkester svært interessant på det kunstneriske planet.

Trondheim Jazzorkester har foretatt noen små justeringer i besetningen siden forrige gang. Inn i strykeseksjonen kommer blant annet fiolinvirtous Ola Kvernberg. Erlend Skomsvoll har revidert strykearrangementene.

Inn i kompet kommer Steinar Sønck Nickelsen på både Hammond B3 og flygel. Han er også en flere spennende unge norske jazzmusikere, blant annet kjent fra trioen ”Solid” som ble Årets unge utøvere i 2002 og vant en internasjonal konkurranse i Barcelona i sommer. Orgelspillet til Nickelsen er orginalt og swingende på en måte som både viderefører tradisjonen etter folk som Jimmy Smith men samtidig bringer den videre mot mer moderne uttrykk. Her skal Pat Metheny virkelig få seg en overraskelse, tror Bjørn Willadsen.

Trondheim Jazzorkester starter sine egne øvinger mandag 22.sept i Trondheim. Onsdag 24. reiser gjengen til Bodø hvor de møter Pat Metheny for en dags øving i Bodø Kulturhus. Dagen etter er det premiere. – Musikerne i TJO er forberedt på en lang øving, forteller Willadsen. – Ved vårt forrige møte med Pat i Molde holdt han det gående i 10 sammenhengende timer og så ikke ut til å være sliten i det hele tatt. Mannen er 49 år og har kondisjon som en topptrent 20-åring!

Fra Tromsø Jazzklubb melder musiker Øistein Blix at man har solgt 900 billetter allerede. Mange har faktisk kjøpt billetter til begge de to forestillingen som settes opp i Tromsø Kulturhus.

Midtnorsk Jazzsenter har arbeidet med dette prosjektet i nærmere et år. – Det ligger mye prestisje i at et av de fem regionale jazzsentrene i Norge kan opptre som produsent for et prosjekt som dette, forteller Willadsen. Produksjonen avhenger av et godt samarbeid med lokale arrangører og Midtnorsk Jazzsenter er svært fornøyd med å ha møtt stor velvilje fra viktige arrangører i hele landet. Norgesturneen er i likhet med tilsvarende turne med Chick Corea og TJO i 2001 å regne for et lite stykke norsk jazzhistorie. Aldri før har landet hatt så mange dyktige jazzutøvere på høyt internasjonalt nivå, og det at man nå kan få til spennende prosjekter med internasjonale guruer beror blant annet på den kvaliteten norske utøvere står for.

Besetningen på Norgesturneen er Pat Metheny, gitar, Live Maria Roggen, vokal, Eirik Hegdal/Atle Nymo/Ketil Møster/John Pål Inderberg, saksofoner, Ola Kvernberg/Hilde Gimse/Stig Ove Ose/Fredrik Schøyen Sjølin, strykere, Steinar Sønck Nickelsen, piano og hammondorgel, Sondre Meisfjord, bass, Tor Haugerud og Magnus Forsberg, trommer, samt dirigent Erlend Skomsvoll, som også står for arrangementene. Morten Buvik kjører lyd, Metheny har med seg sin egen gitartekniker og Willadsen selv skal reise rundt med prosjektet.

Willadsen roser Norsk Kulturråds ensemblestøtteordning, som har gjort det mulig å realisere prosjekter av denne typen.

Prosjektet skal til disse norske byene:

Torsdag 25.sept Bodø Kulturhus

Fredag 26.sept: Olavshallen Trondheim/Trondheim Kammermusikkfestival

Lørdag 27.sept: Bergen/Røkeriet

Søndag 28.sept: Stavanger Konserthuset

Mandag 29.sept: Ibsenhuset i Skien

Onsdag 1.okt: Tromsø Kulturhus

Torsdag 2.okt: Oslo Konserthus