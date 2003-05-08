Jazz

Jazzimprovisasjon med Norsk Jazzforum

Publisert
08.05.2003
Skrevet av
- Red.

Norsk jazzforums sommerkurs i jazzimprovisasjon har vært et fast tilbud siden 1979. Målet med kurset er å gi et femtitalls deltakere en varm sørlandsk sommeruke med musikalsk utfoldelse og musikkfaglig lærdom. Også i år byr Norsk Jazzforum på mange kjente instruktører, slik som Eldbjørg Raknes, Live Maria Roggen, Morten Halle, Arve Henriksen, Helge Lien og Knut Værnes.

Norsk jazzforum gjør klart for en givende jazzuke med spilling, nattelange jam’er, søvnmangel, båttur, bading og musikalsk samvær sammen med ca 60 spilleglade ungdommer i alderen 16 til 80 år.

Sommerkurset i jazzimprovisasjon har vært arrangert hvert år siden 1979, og de kunstneriske og pedagogiske suksessene gjennom disse åra er mange. Dette bekreftes ikke minst av at musikere som Sidsel Endresen, Audun Kleive, Frode Alnæs, Christian Wallumrød, Live Maria Roggen og mange flere har startet sin karriere nettopp her.

Kurset passer for musikanter i alle aldre fra 16 år og oppover. Man trenger ikke være en erfaren improvisatør for å delta, men man bør ha spilt noen år og beherske instrumentet forholdsvis godt.

Målet med kurset er å gi 50 – 60 deltakere en varm sørlandsk sommeruke med musikalsk utfoldelse og musikkfaglig lærdom til videre inspirasjon og glede, heter det i invitasjonen fra Norsk Jazzforum.

Enten man er ivrig amatør, eller en musikkstudent som sikter mot en profesjonell karriere, kan det gi fine opplevelser å sette av første uke i august til dette sommerkurset.

Instruktører på årets kurs er Eldbjørg Raknes – vokal, Live Maria Roggen – vokal, Morten Halle – saksofon, Arve Henriksen – trompet, Torgrim Sollid – trompet, Helge Lien – piano, Gunnar Andreas Berg – gitar, Knut Værnes – gitar, Frode Berg – bass, Ernst-Wiggo Sandbakk – trommer, mens Reino Ilkama vil undervise i jazzhistorie.

Undervisningen foregår i band med hovedfokus på samspill og improvisasjons-trening. I tillegg blir det foredrag i jazzhistorie med video-visning av gylne øyeblikk fra jazzen, lærerens time med ulike temaer, jam hver kveld, båttur i skjærgården, reke-pilling, bading, stor avslutningskonsert m.m.

— Det var på sommerkurset jeg første gang forsto at det ikke er farlig å improvisere, skal Bertine Zetlitz ha uttalt, etter at hun var sommerkursdeltaker i 1998.

Interesserte må melde seg på innen 31. mai. Ytterligere informasjon finner man på www.jazzforum.no

Det er også mulig å kontakte Norsk jazzforum ved Kari Grete Jacobsen på 23 35 81 90, eller via e-post på karigrete@jazzforum.no

