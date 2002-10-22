Fritt Fall med Poing, fe-mail og Jaap Blonk

Førstkommende søndag kan du få med deg både utstillinger og konsert på Henie Onsted Kunstsenter. Den tverrsjangerlige konsertserien FRITT FALL har inntatt Høvikodden, og presenterer kreativ improvisert musikk i grenseland mellom det meste. Denne formiddagen med trioen POING og duoen fe-mail i tre-spann med ekstremvokalist Jaap Blonk.

POING viser denne søndagen sine destruktive sider fra tenårene og gir et nostalgisk tilbakeblikk til en tid hvor ingen av musikerne hadde kjennskap til borgerlig kunst. Se fram til et verksted i origo mellom Guns’n’Roses og Nam June Paik hvor musikkinstrumentene langsomt tilintetgjøres, heter det i pressemeldingen Ballade har mottatt.

POING (Frode Haltli, akkordion, Rolf-Erik Nystrøm, saxofon og Håkon Thelin, kontrabass) spiller ellers hovedsaklig musikk av sin egen generasjons komponister, som lager musikk på tvers av sjangre. POING jobber også med improvisasjon, og kombinerer ofte sine akustiske instrumenter med elektronikk. Den orginale besetningen har uante muligheter, med en fremtredende kraftig og homogen klang. Trioen har gitt flere konserter i inn- og utland, og samarbeidet med bl. a. Bjørn Torske, Maja Ratkje og TRI-DIM. Våren 2003 reiser trioen på Japanturne med improvisasjonskollektivet No Spaghetti Edition. POING gir snart ut sin debut-CD.

Når den norske støyduoen fe-mail møter Jaap Blonk, dukes det for nye omganger med sampling, bearbeiding og sound poetry der alt kan skje. fe-mail er kjent for å bruke gamle og nye elektroniske lydkilder blandet med merkverdige akustiske lyder på sine konserter, og med Blonk har de allerede knyttet musikalske bånd. fe-mail er energibombene Maja Solveig Kjelstrup Ratkje og Hild Sofie Tafjord, kjent fra en rekke musikalske sammenhenger, både som komponister og som medlemmer av bl. a. Spunk og No Spaghetti Edition. Fe-mail slipper snart sin første CD «Syklubb fra Hælvete» ved den rykende ferske Fredrikstadbaserte lablenen TV5. Du kan også høre eksempler på musikken deres på denne lenken fra Ballongmagasinet.

Jaap Blonk – «voice performer» og lydpoet fra Nederland – reiser nordover nok en gang, og er endelig befestet som kjær Norgesvenn. Han har gitt uforglemmelige konserter på Blå, ved Ultimafestivalen og Kongsberg Jazzfestival, og har foruten samarbeidet med fe-mail gitt uante lyder sammen med bl. a. Mats Gustaffson, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Michael Zerang, Dylan Thomas og Braaxtaal. Hans forkjærlighet til dadaistisk og surrealistisk lydpoesi gir utslag i fantastiske tolkninger, noe et entusiastisk publikum fikk oppleve under årets Ultimafestival da han med full innlevelse framførte Kurt Schwitters «Ursonata» på Parkteateret i Oslo. Jaap Blonks referanser til kunstfeltet spenner vidt, og vi er derfor spesielt stolte av å kunne presentere han i tre-spann med fe-mail i fritt fall ved Henie Onstad Kunstsenter denne høstdagen, skriver Fritt Fall-arrangørene entusiastisk.

Begivenheten finner sted på Henie Onstad Kunstsenter, søndag 27. oktober, kl. 13. Du kan ellers lese mer om konsertserien Fritt Fall på disse sidene hos Sofa Records, eller titte på artikkellenkene under.