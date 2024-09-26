Dette er Atelier Nords nye direktør

Ruth Hege Halstensen gleder seg til å komme i gang med daglig drift og strategisk arbeid som Ateliér Nords nye direktør. Skulpturen til høyre er laget av Anna Daniell og heter Sekk og fjell (2013).(Foto: Anne-Marte Før)
Ledelsen forteller om en ansettelsesprosess med mange kvalifiserte søkere. Valget falt til slutt på kunsthistoriker, kurator, skribent, og tidligere direktør for Trafo Kunsthall, Ruth Hege Halstensen – som de tror vil tilføre institusjonen ny energi og kompetanse.
– Med Ruth Hege Halstensen får Atelier Nord en ambisiøs og trygg leder som har evne og interesse for å koble kunsten og kunstens arenaer til viktige samfunnsspørsmål i vår tid, sier Atelier Nords styreleder, Anne Marthe Dyvi.
Hun forteller videre at Halstensen i ansettelsesprosessen har vist ferdigheter som gjør dem sikre på at hun kan bygge gode relasjoner til publikum og kunstnere, og styrke Atelier Nords plass i lokalområdet.
Halstensen foreleser jevnlig ved høgskoler og universitet. I 2021-22 var hun emneansvarlig ved Kunst i samfunnet ved OsloMet, et masterpromgram hun fortsatt er tilknyttet.
Hun har lang erfaring som freelancekurator og har blant annet laget utstillinger for Kunstnernes Hus og Haugesund billedgalleri, i tillegg til en rekke kunstprosjekter i offentlige rom.
For tiden er Halstensen aktuell som kurator for gruppeutstillingen POST som åpner 7. juni på Nordens Hus i Reykjavik.
Utover dette, skriver hun om kunst og litteratur for Numer, Empirix, Periskop, og er styreleder for det nettbaserte tidsskriftet Barnebokkritikk. Halstensen takker styret for tilliten og den spennende muligheten de gir henne når de nå ansetter henne som direktør.
– Atelier Nords rike historie, sentrale beliggenhet på Grünerløkka i Oslo, og nærhet til verdifulle produksjons- og kompetansemiljøer gjør stedet unikt, sier Halstensen.
Ruth Hege Halstensen tiltrer i stillingen som Atelier Nords direktør 1. august 2024 i en åremålsstilling med en varighet på fire år.