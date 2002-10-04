POING og SISU på Parkteatret

Parkteateret er Ultimafestivalens nye «late night»-scene, og beskrives som et treffsted for de som vil ha «enda mer konsert etter konsertene – presentert i en uformell klubbatmosfære». POING og SISU innvier i hvert fall Parkteateret med ny musikk på Ultimas åpningsdag fredag 4. oktober.

Åpningskvelden på Parkteatret, som er ment å bli det nye kulturstedet på Grünerløkka, er viet trioene POING og SISU, som slår sine programpjalter sammen. Her får man høre både det helt nye og det ganske gamle, i verk av Kagel og Cage satt opp mot verk av yngre komponoister.

POING (Rolf-Erik Nystrøm – saxofon, Frode Haltli – akkordeon og Håkon Thelin – kontrabass) duker med hele fire urframføringer fra like mange land denne kvelden, og presenterer stykker av de unge komponistene Áki Ásgeirsson (Island), Seung-Ah Oh (Korea), Jexper Holmen (Danmark) og Raymond Ingar Berge (Norge), i tillegg til et stykke av Bendik Hagerup. Verkene er skrevet spesielt for trioen og dens orginale besetning, bestående av saxofon, kontrabass og akkordeon – en energisk besetningen med uante muligheter og en fremtredende kraftig og homogen klang.

POING spiller hovedsaklig musikk av sin egen generasjons komponister. Dette er komponister som lager musikk på tvers av sjangre, gjerne med minst det ene benet plassert i en modernistisk tradisjon. POING jobber også med improvisasjon, ofte kombinert med akustiske instrumenter og elektronikk, og har bl. a. samarbeidet med DJ Bjørn Torske, fri-improvisasjonsgruppa Tri-Dim og sanger og komponist Maja Solveig Kjelstrup Ratkje. I november presenterer POING unge nordiske komponister under MAGMA festivalen i Berlin, og våren 2003 legger de ut på en lengre turne i Japan med improvisasjonskollektivet No Spaghetti Edition.

Slagverkrioen SISU (Tomas Nilsson , Bjørn Skansen og Marius Søbye) er også et ensemble som med stor selvfølge beveger seg mellom ulike musikalske sjangere. Åpningskvelden tar de med seg Cikada-pianist Kenneth Karlsson og presenterer «Imaginary Landscape No. 1» og «Inlets» av John Cage, samt klassikeren «Con Voce» av den tyske komponisten Mauricio Kagel.

SISU arbeider tett med dagens komponister, og gyver løs på vår egen tids kunstmusikk med full entusiasme. For dem er ikke uvante notebilder en pest og en plage, men tvert imot en utfordring, både teknisk og musikalsk.

POING og SISUs konsert på Parkteatret fredag starter klokken 22. 30. Lørdag til samme tid blir det «A Conspiracy Cantata» av den kypriotiske komponisten Yannis Kyriakides, vinneren av Gaudeamus’ komposisjonspris 2000.