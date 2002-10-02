Ultima åpner i morgen

På festivalens åpningsdag, torsdag 3. oktober, er det duket for Oslopremiere i Black Box Teater på «The Electrification of the Soviet Union», en forestilling fylt av sang og kjærlighet. Men alt i kveld skjer det første Ultima-evenementet, i form av åpningen av installasjonen «Norge – Et Lydrike» på Oslo Sentralstasjon – et storslått samarbeid mellom samtidsmusikkfestivalen og NRKs distriktskontorer.

Kunstnerisk utforming av «Norge – Et Lydrike («Norway Remixed)» er ved Asbjørn Flø, Trond Lossius, Risto Holopainen og Trond Olav Reinholdtsen. Produsenter av installasjonen er Bjarne Kvinnsland fra NOTAM og Tilman Hartenstein i NRK. Du kan lese mer om dette store prosjektet i artikkelen i Ballade, samt på Ultimas egne hjemesider.

Men det er altså en slags tyvstart – og det er Opera Vest som har fått æren av å åpne konsertdelen av Ultima 2002. «The Electrification Of The Soviet Union» beskrives på forhånd som musikkdramatikk for vår egen tid – et energisk og kraftfullt eksistensielt verk, i en ny versjon for 7 sangsolister og 15 musikere. BIT20 Ensemble fremfører musikken, som er skrevet av Nigel Osborne. Hans nesten «filmatiske» musikk sies å ligge i tradisjonen fra Kurt Weill/Leonard Bernstein, mens Craig Raines libretto, som fremføres i engelsk språkdrakt, er basert på Boris Pasternaks arbeider. Og forfatteren bak Dr. Zhivago er selv til stede på scenen – som kommentator i tilbakeblikk – før han på et punkt lar seg rive med, og blir aktør i sin egen beretning. Regien er ved Michael McCarthy, kjent fra tidligere Opera Vest-produksjoner som «Nokon kjem til å komme» og «The Man who mistook his Wife for a Hat». Kristin Bredal står for scenografi og kostymedesign.

Operaens handling spenner fra årene 1914 – 1921. Første verdenskrig og en revolusjon i emning danner bakteppet for en fortelling hvor forandringens dramatikk gjør såkalt vanlige liv helt ekstraordinære.

— Dette var en historisk epoke der alt brått ble snudd på hodet, og hvor alle innarbeidete normer, bånd, autoriteter og faste forankringspunkter ble rokket ved, skriver Opera Vest i sin presentasjon. Og spørsmålene er de samme som vi tumler med i dag: Hvordan kan enkeltmennesket i en slik situasjon opprettholde troen og håpet, sine drømmer og visjoner? Poeten og huslæreren Serezha vil gjerne bli kunstner. Samtidig møter han kravet om sosialt ansvar og deltakelse i en verden i total forandring. Men når alt flyter, hvem er man – egentlig?

Opera Vest er produsent for oppsetningen, i samproduksjon med walisiske Music Theatre Wales og hollandske Stadsschouwburg Haarlem. I samarbeid med Ultima-festivalen blir det forestillinger i Black Box Teater 3. og 4. oktober kl. 19.30, samt 6. oktober kl. 15.00.

Oppsetningen skal videre til Haarlem (12. oktober), mens Storbritannia står på spilleplanen ut november, med forestillinger i bl.a. Cardiff (25.-26/10), Newcastle (30/10) og London (Royal Opera House 8.-9. november). Forestuillingen er støttet av EU Culture 2000-programmet og British Council Norway, samt Kulturdepartementet, Norsk kulturråd, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Fond for utøvende kunstnere og Det Norske Operafond.