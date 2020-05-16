God 17. mai – og syng med!

Gå ut på balkongen, stå i vinduet eller i hagen, og syng «Ja, vi elsker» sammen med hele Norge kl. 13.00. Ballade ønsker alle lesere en god 17. mai!

I morgen feirer vi 17. mai på en annen måte enn noen gang tidligere i grunnlovsdagens historie. Mange har sterke minner om ulike feiringer av nasjonaldagen gjennom årene, og dette årets feiring kommer til å gå inn i vår kollektive minnebok som et år vi alle feiret på en helt spesiell måte.

Det Norske Solistkor vil lede hele Norge i felles sang av nasjonalsangen, og du kan følge fellessangen i alle NRKs kanaler, tv og radio, 17. mai klokken 13.00. Gå ut på balkongen, stå i vinduet eller i hagen, og syng sammen med hele Norge, oppfordrer både kultur- og likestillingsminister Raja, NRK og arrangører.

NRK1 har også i år lagt opp til den tradisjonsrike, landsomfattende sendingen fra distriktskontorene fra tidlig morgen til sen ettermiddag. Fellessangen av «Ja, vi elsker» med Det Norske Solistkor i spissen blir overført direkte i sendingen. Her kan du se NRKs program for dagen.

Her kan du også se generalprøven fra Schous kulturbryggeri/Riksscenen forrige søndag, da Solistkoret, rundt tretti musikk- og sangorganisasjoner og kulturminister Abid Raja varmet opp til den store, nasjonale allsangen 17. mai:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhelenorgesynger%2Fvideos%2F242911760490669%2F&show_text=0&width=560

Oslo kommune sender årets festkonsert som vanlig, men dette året digitalt. – Vi vil presentere flere flotte elevtalenter fra Osloskolen, og i år har vi med gjesteartist Hkeem, hilser 17. mai-komiteen og kulturetaten i Oslo til Ballades lesere. Festkonserten begynner kl. 15:30, og kan følges på Oslo kommunes nettside, på arrangementets Facebook-side og på Youtube-kanalen til kulturetaten i Oslo. Sendingen vil være tilgjengelig på denne kanalen også etter konserten.

«Ja, vi elsker dette landet» har åtte vers, men i allsangen klokken 13.00 synges vers 1, 7 og 8 (tekst hentet fra regjeringen.no):

Ja, vi elsker dette landet

Vers 1:

Ja, vi elsker dette landet,

som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet,

med de tusen hjem.

Elsker, elsker det og tenker

på vår far og mor

og den saganatt som senker

drømme på vår jord.

Vers 7:

Norske mann i hus og hytte,

takk din store Gud!

Landet ville han beskytte,

skjønt det mørkt så ud.

Alt hvad fedrene har kjempet,

mødrene har grett,

har den Herre stille lempet,

så vi vant vår rett.

Vers 8:

Ja, vi elsker dette landet,

som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet,

med de tusen hjem.

Og som fedres kamp har hevet

det av nød til seir,

også vi, når det blir krevet,

for dets fred slår leir.

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson

Musikk: Rikard Nordraak