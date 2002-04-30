Storslagen klubbfest for Slow Supreme på Chateau Neuf

Natt til 1. mai er tradisjonelt en av årets store festdager for ungdom og unge voksne. I år er det i tillegg liv laga for en stor kulturell opplevelse for de som er så heldige å bo i Oslo. Aller mest fristende er kanskje klubbmusikk ekstravagansaen som Jazid steller i stand på Chateau Neuf – med fremtredende utenlandske DJer som jazzhousepioneeren Carl Craig og Chicagohousevokalist-fantomet Robert Owens, i tillegg til et stort oppbud av norske DJer og musikere.

Det oppsiktsvekkende sterke programmet byr ellers på en av verdens beste drum`n`bass-Djer i form av bergenseren Torgeir Byrknes, bedre kjent som Tee Bee (Certificate 18), Gratisavisen Natt og Dags neosoul-ambassadører Audun Vinger & Gaute Drevdal, Atomic Soul og nå Atomic Agencys DJ Peer (Osmundsvaag) – også kjent for sin involvering i Quart-festivalen og en påstått Dj-opptreden for Madonna, Blåmann Martin Revheim , Jazids egne Slow (Slow Supreme) & Local , houseveteran Pål Nyhus, bedre kjent som Strangefruit, i samspill med oppkomlingen Prins Thomas , Skansens Geir Helge Apenes alias G-Ha .

I tillegg stiller Morten Moxnes fra Head On, Truls fra Sinsen & Phardin, Mada (Oxygen), Sondre & Eivind (Hotell Buenissimo), Muriazz & Espen Haa (Zircuz) og Kent E Horne & Pål Egg (rpo) med flere. Ikke bare finner man mange av hovedstadens beste Djer, med hele det musikalske spekteret for klubbmusikk representert. Jazzmusikerne Paolo Vinaccia, Haavard Wiik og Petter Wettre Kvartett og Ketil Gutvik Trio får sitt eget rom. Med andre ord byr Jazid også på noen av de viktigste navnene i norsk jazzmusikk. Alt er lagt opp for en variert og allsidig opplevelse for musikkvenner med sansen for det rytmiske og dansbare. Carl Craig har gjort seg bemerket med genreoverskridende og lekne houseplatene det siste deceniumet med plater under navn som Innerzone Orchestra, 69 og Paperclip People. Robert Owens har bidratt med vokal på låter til blant andre Fingers Inc, Photek, Frankie Knuckles, David Morales.

Egentlig, er dette kun et forvokst release-party, for den nye skiva til Slow Supreme (Jazid/Universal). Skiva «Music Under Pressure» har akkurat kommet ut via Sonet distribusjon på Jazid/Universal. Den utflyttede siddisen, Hans Petter Lindstrøm, har bakgrunn med kassegitar innenfor singer/songwriter og countrytradisjonen, men fikk en kjapp karrierestart for tre år siden med sin første utgivelse via Jazid. Etterhvert har han fått drahjelp fra anerkjente plateselskaper som Ninja Tune og K7 som har bidratt til å spre musikken hans verden over. Slow Supreme har gitt ut tre singler, «Green Tea» og «Granada» har satt mest spor. Han har bidratt på 23 internasjonale samleplater med klubbmusikk, som «Future Sound Of Jazz» på tyske Compost, Rainer Trübys «DJ Kicks» på !K7 og Stéphane Pompougnacs «Hotel Costes 4». Skiver med høye opplagstall og godt salg. «Granada», en delikat amalgamation mellom brasiliansk bossanovajazz og house, som også tar inn over seg elementer av moderne funk, soul, house, disco, og latin gir et godt bilde av musikken til 29-åringen.

— Jeg er veldig produktiv, og albumet inneholder det beste jeg har laget de siste årene. Jeg henter ikke så mye inspirasjon fra house, men går heller tilbake til housens kilder: Svart musikk fra 70- og 80-tallet, forklarer Lindstrøm til Aftenposten.

Slow Supreme er et av de spennende nye navnene på den norske house-scenen. Likevel har festen hentet inn ytterligere kraft og tyngde i form av utenforstående dj- og livekrefter. Det handler om navn av både nasjonal og internasjonal karakter. Vi lar Jazid-grunder Andre Utvik fortelle om bakgrunnen for denne gedigne feiringen og gjenfødelsen av Jazid.

— Det hele begynte med at Pål Henriksen (booking- og arrangementsansvarlig på Betong), i en bisetning i fjor, sa at vi skulle lage fest på Betong. Hvorfor det?, spurte jeg. Han påpekte at de har lagt om profilen der oppe, og fått i stand festivas som har vært mer positivt rettet de siste årene. Samtidig, mente han det var uheldig at de ikke riktig hadde fått den fremdrift han ønsket. Han ville ha oss med til å gjøre noe med det.

Med det var roten til et fruktbart samarbeid lagt. Som så mange ganger før kommer ideer og grunnlaget til et samarbeid i stand over en øl i en sosial kontekst.

— Senere hadde vi et møte med «studenterforeningen» der oppe, og fant ut at vi hadde mye bra å hente der fra. Vi har alltid hatt stor støtte fra studentene på Blindern med Jazid. Derfor føltes det nå riktig å gå inn på Chateau Neuf og lage fest. Studentene var hypp på å få inn party med mer tyngde og innhold enn det som har vært der tidligere, og vl gikk inn i et samarbeid med studentene.

Opprinnelig var dette tenkt som et ganske lite arrangement.

— Vi skulle egentlig bare ha et rom og et release-party for den nye skiva til Slow Supreme, men så fant vi ut at det fantes flere rom på Betong, og flere ville være med. Gradvis vokste det hele til det allsidige programmet vi nå har, forteller Utvik glødende engasjert og stolt av det flotte programmet de har klart å skaffe til veie.

Valget av natt til 1.mai som arrangementsdato har Utvik ikke noe i mot. Kvelden som er kjent som pøbelnatta og som en kveld der ungdom markerte raseri mot øvrigheten, har de siste årene blitt en stor festdag uten altfor tunge politiske undertoner eller -markeringer i gatene.

— Jazid var vel alltid et uroelement og litt pøbler i hovedstadens uteliv, så det passer i grunnen greit å tre frem under en slik kontekst. Samtidig vil jeg understreker at pøbelnatta er ditt sitat og ikke mitt.

Arrangementsdatoen har også en mer prosaisk forklaring.

— Natt til 1.mai er en helt vanlig dag i resten av verden. Når man henter inn en DJ som Carl Craig som normalt tar 50 -100 000 kroner for å spille, kan det være greit å bruke det at dette er en vanlig tirsdag til å presse honoraret ned noe. Det gir oss større sjanse til å komme økonomisk bra fra dette, avslutter Utvik.