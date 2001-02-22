Jazid Jazzklubb er en helt ny klubb i Oslo som tar opp tråden fra Jazids Drazztic Acoustic fra 1997-99. Første arrangement er førstkommende søndag, 25. februar. På scenen finner vi bl.a. Håvard Wiik Trio, Ketil Gutvik, Paolo Vinaccia, Bugge Wesseltoft og slowSupreme med venner.

Mange har gitt uttrykk for at de har savnet en jazzscene på Jazid Club. Dette har vi nå endelig gjort noe med. Søndag 25 februar presenterer vi «Tedans…men er det jazz?», et arrangement som presenterer norsk og internasjonal kvalitetsjazz på en av Oslos aller beste jazzscener. Førstkommende søndag og 19 søndager fremover, tar vi i Jazid Jazzklubb sikte på å igjen etablere Jazid som et sosialt samlingspunkt for jazz-musikere og et jazz-interessert publikum.

Åpningstiden vil bli lagt fra tidlig ettermiddag (14.00-22.00). Tanken bak dette er å la publikum bl.a. få oppleve musikerenes forberedelser til en jazz-konsert i form av rigging, oppvarming og lydprøve. Vi ønsker også å legge forholdene til rette for barnefamilier. Med «Tedans…men er det jazz?» ønsker vi å skape en upretensiøs og avslappet atmosfære både for musikere og publikum.

Vi markerer åpningen av konsertserien med en fellesmønstring, hvor alle i Jazzklubbens styre bidrar med musikalske bidrag:

Håvard Wiik Trio

slowSupreme m/ venner

Ketil Gutvik

Paolo Vinaccia og Bugge Wesseltoft

For hvert arrangement vil Paolo Vinaccia anbefale søndagens vin.

Medlemmer i Jazid Jazzklubb betaler 50 kroner for hver konsert, ikke-medlemmer betaler kr 90.

Medlemsskap koster 100 kroner, og kan tegnes i døra.