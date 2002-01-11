Siste natt med gjengen

Oslos musikkliv lider et betydelig tap denne helgen, når Jazid Club åpner og stenger dørene for siste gang. Etter syv år er det gravøl som skal tappes på kranene, mens Jazid-sjef André Utvik og hans makker Hans-Peter Lindstrøm i Slow & Local står for begravelsesmusikken. «La oss feire og være sammen de to siste dagene», lyder oppfordringen fra den dødsdømte klubben.

André Utvik – alias Local Patron – har drevet Jazid Club siden 1995, og har ellers vært en sentral aktør i klubbscenen i Oslo siden slutten av åttitallet. De senere årene har han markert seg både som DJ og radioprater, musiker og talsmann for klubbkulturen, og dessuten funnet tid til å starte opp det egne plateselskapet Jazid Collective. Men nå fører kombinasjonen av stort arbeidspress, kommunale avgifter, byråkrati og manglende offentlig støtte til at det er «kråken på døren», slik Utvik galgenhumoristisk uttrykker det.

I et brev til venner og samarbeidspartnere skrev Utvik den 8. januar følgende linjer om den prekære situasjonen for en av Oslos viktigste live- scener, uansett sjanger:

«Respekt! Til deg og til alle som har vært med på å gjøre Jazid til hva det er i dag og har vært gjennom 7 år. Det er med tungt hjerte og rak rygg vi forteller deg at Jazid sine dager er talte – vi fikk i dag den endelige dødsdom, og Jazid stenger 12. Januar 2002.

Den siste tiden har «klubbkulturen» vært omtalt som den gode «vibben» som forsvant. Vi har lagt om driften de siste to årene, og arrangerte i fjor ca. 140 konserter innen sjangerene jazz, house, drum & bass og rock.

Jazid har mange avleggere som Jazid Collective (eget platesepskap med 5 utgivelser), Blue Cross studio (eget studio som produserer musikk), Jazid FM-ly (eget radioprogram), Jazid Jazzklubb (egen jazzstiftelse), og sist men ikke minst klubben, som får «kråken på døren» for å bruke samme utrykk som CLUB 7 brukte da fogden stengte stedet.

Vi har spurt oss om vi kunne gjort noe annerledes? Vi fikk generalsekretær i Bedriftsforbundet, Gyrd Steen, til å vurdere våre tall og regnskap. Meldingen var klar: » – Alt her er eksemplararisk UTENOM alt dere bruker på konserter, djs , kunstarrangementer, plateutgivelser, og opplysningstjeneste…»

Hei hei, det er jo det som er Jazid!

«- Da er det dessverre ikke mulig å drive et sted som Jazid», avslutter Steen.

Vi kunne aldri gått inn og drevet Jazid etter «pub-prinsippet» med musikk og et uttrykk som passer som fellesnevner for alle som kommer innom – og derfor må vi gå planken og bli spist av haiene…

Vi gir oss; om 100 år er alt glemt. Takk og lykke til med å finne et nytt sted der du kan danse side om side med Jørgen Hattemaker og Kong Salomon.

Vi elsker deg og alt vi har opplevd sammen.

Hilsen The Jazid Family

Line og André Utvik»

Kvelden i kveld, fredag 11. januar, tilhører Voks, mens Slow & Vocal spiller Jazid inn i evigheten lørdag 12.Januar. Gravølet finner sted i Pilestredet 17, som har huset klubben siden 1997, og som gjennom årene har fått besøk av internasjonale størrelser som Jimi Tenor, Snowboy, Laurent Garnier, Goldie og Grooverider – i tilegg til noe av det aller ypperste Norge har kunnet fremvise av frihetlig musikk.

Noe av denne musikken kan du finne på platene til nettopp Jazid Collective, som høsten 2000 ble etablert som en videreføring av Jazid Club. Forhåpentlig vil i det minste dette selskapet få økonomiske betingelser til å leve videre – såvidt Ballade kjenner til, mottok en av Oslos viktigste konsertscener i fjor bare rundt 135.00,- i offentlig støtte.

Ballade beklager uansett Jazids bortgang på det sterkeste, og ønsker André Utvik og resten av jazid-gjengen all mulig lykke til fremtiden. Vi kunne også brukt langt kraftigere ord, men ville likevel ikke kunne overtreffe André Utviks venn Boyega, som sa følgende da han nylig skulle oppsummere klubbens historie:

— Every dance at Jazid was a victory.