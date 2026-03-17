Tabita Berglund blir ny sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester 

Berglund blir Bergen Filharmoniske Orkesters første norske sjefdirigent siden 1985, og den første norske kvinnelige sjefdirigenten noensinne for et norsk orkester.

– Jeg er glad, stolt og ydmyk over å bli ny sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Det er en stor ære, og at jeg blir sjefdirigent fordi orkestermusikerne ønsker meg er ekstra stas. Etter å ha dirigert mye i utlandet de siste årene, føles det som å komme hjem. Det gjør meg ekstra stolt å være den første norske sjefdirigenten for Bergen Filharmoniske Orkester siden 1985, sier Tabita Berglund.

Tabita Berglund (født 1989) tar over etter Edward Gardner. Hun tiltrer stillingen i august 2027 for fire år, og vil fram til da ha tittelen påtroppende sjefdirigent, forteller Bergen-filharmonien.

Også kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery er begeistret for signeringen av Berglund i Bergen, og sender en egen hilsen: Gratulerer til Tabita Berglund som ny sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Bergen Filharmoniske Orkester har gjennom flere år levert på et skyhøyt kunstnerisk nivå, noe som ble ettertrykkelig stadfestet med å ha blitt kåret til «Orchestra of the Year» av Gramophone i fjor. Jeg gleder meg til å følge Bergen Filharmoniske Orkesters utvikling videre med Tabita Berglund som ny sjefdirigent, og må si at det er ekstra gledelig med den første norske sjefdirigenten på så mange år, for et av våre aller fremste filharmoniske orkester.

Berglund har i løpet av kort tid etablert seg som en internasjonalt anerkjent og etterspurt dirigent, og er første gjestedirigent for to anerkjente orkestre, Detroit Symphony Orchestra (2024–2028) i USA og for Dresdner Philharmonie (fra sesong 25/26) i Tyskland.

I tillegg til å bli Bergen Filharmoniske Orkesters første norske sjefdirigent siden Karsten Andersen gikk av i 1985, vil Tabita Berglund bli den første norske kvinnelige sjefdirigenten noensinne for et norsk orkester.

– Valget av Tabita Berglund markerer et nytt og viktig kapittel i Bergen Filharmoniske Orkesters historie. På få år har hun etablert seg som en unik norsk dirigentprofil, med en karriere som omfatter internasjonale topporkestre i Europa og USA. Berglund kombinerer presisjon, energi og integritet på podiet med strategisk teft for kunstnerisk profil og programmering. Den utviklingen vi har sett i hennes internasjonale posisjoner, muligheter og autoritet peker tydelig mot en dirigentkarriere i det øverste internasjonale sjiktet. Vi velger å gripe denne muligheten nå, sier Sigurd Sverdrup Sandmo, administrerende direktør for Bergen Filharmoniske Orkester.

Vil løfte norsk og nordisk musikk

En målsetning for samarbeidet mellom Berglund og Bergen Filharmoniske Orkester vil være å løfte frem den nordiske musikktradisjonen, melder orkesteret.

– Edvard Griegs musikk har alle hørt, men vi sitter på ei skattekiste av norsk og nordisk musikk som de fleste ikke har et forhold til. Akkurat nå komponeres det også ny musikk på svært høyt nivå. Jeg tar ofte med meg denne musikken når jeg dirigerer i utlandet og får utelukkende positive tilbakemeldinger. Jeg gleder meg til å fortsette å løfte fram den norske og nordiske musikken og sette den inn i sin internasjonale sammenheng sammen med Bergen Filharmoniske Orkester både hjemme og i utlandet, sier Berglund.

– Gjennom 261 år har Bergen Filharmoniske Orkester forent tradisjon og fornyelse. Vi skal fortsatt være forvaltere av den store symfoniske arven, men også et orkester som utvikler repertoar, publikum og samfunnsrolle. I Tabita Berglund får vi en sjefdirigent med et sterkt forhold til den nordiske musikktradisjonen og et naturlig internasjonalt perspektiv. Vi har store forventninger til det vi nå skal bygge sammen, sier Sigurd Sverdrup Sandmo.

Stortalent oppdaget i studietiden

Tabita Berglund ble uteksaminert fra masterstudiet i dirigering ved Norges musikkhøgskole i 2019. Hun har mastergrad som cellist med Truls Mørk som hovedlærer, og har jobbet som frilanser i flere år, blant annet som vikar i Bergen Filharmoniske Orkester. Allerede i studietiden (2019) ble hun oppdaget og tatt opp blant artistene til et av de største internasjonale management-firmaene innen klassisk musikk, HarrisonParrott. I perioden 2021 til 2024 var hun engasjert som første gjestedirigent for Kristiansand Symfoniorkester.

I 2018 ble Tabita utvalgt som den ene kandidaten til «Opptakt» som er øverste nivå i «Dirigentløftet», Talent Norges elitesatsing for dirigenttalenter. Berglund kommer fra Trøndelag og bor på Røros.