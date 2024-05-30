Ny internasjonal toppjobb for norsk dirigenttalent: Tabita Berglund til Dresden

Tabita Berglund er utnevnt som første gjestedirigent for Dresden Filharmoniske Orkester.

Nyheten kommer bare noen måneder etter at det ble kjent at hun overtar som første gjestedirigent for Detroit Symphony Orchestra, noe som ble betegnet som en merkedag for norsk musikkliv.

Berglund er den eneste norske dirigenten som har oppnådd posisjon som første gjestedirigent i et av USAs topporkestre. Og nå følger tilsvarende posisjon for et av Europas ledende orkestre – for trønderen, bosatt på Røros.

Ønsket av musikerne

Berglund gjorde sin første gjesteopptreden med Dresden Filharmoniske Orkester i november 2023, da hun dirigerte Jean Sibelius’ Symfoni nr. 2. Det ble en suksess som resulterte i at musikerne å intensivere samarbeidet, og knytter nå den unge norske dirigenten tettere til seg som første gjestedirigent for sesongen 2025/26.

– Tabita Berglund står for kvalitet på høyeste nivå og en nær forbindelse med musikere og med publikum. Hun vil uten tvil bidra til å forankre Dresden Filharmoniske Orkester godt i kretsen av topporkestre, sier direktør for Dresden Filharmoniske Orkester, Frauke Roth.

Brenner for fremtidens publikum

– Mitt første møte med Dresden-filharmonien i november 2023 var utrolig inspirerende, sier Berglund, og fortsetter:

– Jeg opplevde høyeste kvalitet i orkesteret, åpenhet for intensivt samarbeid og en stemning på konsertene som jeg sjelden har opplevd. Publikum er ikke bare fysisk tett på orkesteret, men du føler en ekte forbindelse mellom musikken og publikum som er enormt motiverende. For meg ligger fremtiden til klassisk musikk i å nå et nytt publikum med musikken, samtidig som den skaper en ekte menneskelig forbindelse. Jeg er gleder meg, og er overbevist om at jeg kan bidra til dette i Dresden, sier hun.

Internasjonalt renommé

– Jeg ble først kjent med Tabita Berglund da hun deltok i det årlige dirigentakademiet for unge talenter på Gstaad-festivalen i 2018, sier Berglunds manager, Jason Parrott. Parrott er grunnlegger av det velrennomerte internasjonale managementet HarrisonParrott, management for blant andre Klaus Mäkelä, Eivind Gullberg Jensen og Truls Mørk. Han fortsetter:

– Jeg ble umiddelbart grepet av hennes utmerkede forberedelse av repertoaret hun ble satt til å dirigere og av hennes uvanlig klare og overbevisende kommunikasjon med musikerne. Siden den gang har vi sett henne etablere et internasjonalt renommé gjennom ledelse av et bredt spekter av utmerkede orkestre, ikke bare i de nordiske landene, men i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Sveits og Østerrike – og nå som gjestedirigent med de faste orkestrene i Detroit og Dresden, som gjestedirigent andre steder i USA og snart i Japan, sier Parrott.

Kometkarriere

Etter debuten med Kringkastingsorkesteret i 2019 har Tabita Berglund hatt en kometkarriere. Hun var første gjestedirigent for Kristiansand Symfoniorkester i 2021-2023, og ble utnevnt som første gjestedirigent ved Detroit Symphony Orchestra i februar i år.

I tillegg til engasjementet i Dresden og Detroit inkluderer nylige og kommende høydepunkt engasjementer hos Finlands Radios Symfoniorkester, Bergen Filharmoniske Orkester, Sveriges Radios Symfoniorkester, Kungliga Filharmonikerna, Berner Symphonieorchester, Orchestre National de Lyon, Dresdner Philharmonie, Düsseldorfer Symphoniker, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Philharmonia Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, BBC Scottish Symphony Orchestra og Garsington Opera (Mozart: Figaros bryllup).

Berglund returnerer til Dresden vinteren 2025 med verk av Tsjajkovskij og Sjostakovitsj, før hun leder flere prosjekter som første gjestedirigent de to neste sesongene. Debuten i rollen som første gjestedirigent blir i august 2025, fulgt av sesongåpningskonserten 2025/2026, og deretter en konsert under Dresdner Musikfestspiele i 2026.