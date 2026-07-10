Gunnlaug Lien Myhr

Gunnlaug Lien Myhr har bidratt til å revitalisere langeleiktradisjonen og lagt ned stor innsats for folkemusikken og folkedansen i lokalmiljøet i Hallingdal, spesielt rettet mot barn og unge. (Foto: Torunn Akersveen Lied)

AktueltPriser og tildelinger

Egil Storbekkens musikkpris 2026 til Gunnlaug Lien Myhr

Guro Kleveland
Publisert
10.07.2026 14:31
Skrevet av
Guro Kleveland

Den allsidige utøveren og pedagogen Gunnlaug Lien Myhr får prisen blant annet for sin innsats for folkemusikken og folkedansen i lokalmiljøet i Hallingdal, spesielt rettet mot barn og unge.

Den nasjonale hedersbevisningen blir i år delt ut for 21. gang, og årets prisvinner får 25 000 kroner og et kunstverk når Egil Storbekkens musikkpris blir overrakt på kulturhuset Vidarheim på Tolga 25. juli.

Prisvinner Gunnlaug Lien Myhr (f. 1961) er fra Gol i Hallingdal, og bor i dag på Torpo i Ål kommune. Hun har siden tidlig på 1990-tallet lagt ned stor innsats for å revitalisere langeleiktradisjonen i Hallingdal, som på dette tidspunktet lå nærmest helt nede, kommenterer prisarrangøren:

«På begynnelsen av 1990-tallet hentet Gunnlaug inn Aud Søyland som instruktør på langeleik for å prøve å revitalisere langeleiktradisjonen i Hallingdal, og på 2000-tallet startet hun opp instruksjon i langeleikspill for barn og unge på ungdomshuset Hugnadheim på Torpo. Det er liten tvil om at revitaliseringsprosjektet i Hallingdal virkelig har båret frukter, slik at langeleiken igjen har blitt et flittig benyttet instrument som føres videre til kommende generasjoner i dalføret.»

I november 2024 ble langeleikens 500-årsjubileum markert med en storslått feiring og fullt hus på Riksscenen i Oslo, med musikk, faglige innslag, plateslipp, fest og dans. – Å spille på langeleik føles som en bro til en annen tid, sa musiker Ingrid Lingaas Fossum til Ballade. Les reportasjen fra langeleik-jubileet her.

Gunnlaug Lien Myhr er også en fremragende kveder og folkedanser, melder prisarrangøren, og forteller at hun har særlig lagt ned en stor innsats for folkemusikken og folkedansen i lokalmiljøet i Hallingdal, spesielt rettet mot barn og unge.

Som folkedanser har hun vunnet landskappleiken hele fire ganger. I 2022 ble Lien Myhr utnevnt som hedersmedlem i FolkOrg, og i 2025 mottok hun prisen for folkemusikk og folkedans fra Stiftelsen for folkemusikk og folkedans.

I 2015 ga Gunnlaug Lien Myhr ut boken Folkesong i Hallingdal, med mer enn 600 sanger hentet fra 110 sangkilder fra hele Hallingdal. Siden 2025 har hun arbeidet med innsamling av tradisjonsstoff og registrering av lausdansere, det vil si hallingdansere, i Hallingdal.

LES OGSÅ artikkelen Beats från utanmyra i vår spalte Ballade elektronisk, der Gunnlaug Lien Myhr og trioen Tiriltungas versjon av folkevisa «Bufarsveinen» er satt i ny tonesammensetning.   

Juryen for Egil Storbekkens Musikkpris 2026 er satt sammen av representanter for Norsk Lur- og Bukkehornlag (NLB), NOPA og familien Storbekken. Årets jury har bestått av leder Bjørn Aksdal (NLB), Eilif Gundersen (NLB), Unni Boksasp (NOPA), Anders Røine (NOPA) og Eli Storbekken, fra familien.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne  er medlemmer i Foreningen Ballade. 

Ledige stillinger

Kvinnherad kulturskule

Pianopedagog – fast stilling

Vestland | 16/08/2026
Asker kommune

Kulturhusleder

Akershus | 10/08/2026
Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

Vestland | 01/09/2026
Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

Oslo | 01/09/2026
Troms musikkråd

Daglig leder

Troms | 09/08/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Festivalsjef

Buskerud | 16/08/2026
Stavanger konserthus IKS

Leder for program og produksjon

Rogaland | 05/08/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Ole Bull Scene AS og Forum Scene AS

Bookingansvarlig

Vestland | 08/08/2026
Festspillene i Nord-Norge

Produksjonsleder

Troms | 15/08/2026
Norsk musikkråd

Rådgiver akustikk og musikklokaler

Oslo | 07/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i sang

Oslo | 31/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i fele

Oslo | 01/09/2026
Se alle stillinger
Egil Storbekkens musikkprisFolkedansFolkemusikkGunnlaug Lien MyhrlangeleiklangeleiktradisjonenTiriltunga

Ledige stillinger

Kvinnherad kulturskule

Pianopedagog – fast stilling

Vestland | 16/08/2026
Asker kommune

Kulturhusleder

Akershus | 10/08/2026
Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

Vestland | 01/09/2026
Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

Oslo | 01/09/2026
Troms musikkråd

Daglig leder

Troms | 09/08/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Festivalsjef

Buskerud | 16/08/2026
Stavanger konserthus IKS

Leder for program og produksjon

Rogaland | 05/08/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Ole Bull Scene AS og Forum Scene AS

Bookingansvarlig

Vestland | 08/08/2026
Festspillene i Nord-Norge

Produksjonsleder

Troms | 15/08/2026
Norsk musikkråd

Rådgiver akustikk og musikklokaler

Oslo | 07/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i sang

Oslo | 31/08/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i fele

Oslo | 01/09/2026
Se alle stillinger

Relaterte saker

Festkonsert for langeleiken 500 år, Riksscenen nov

Langeleiken 500 år: – En bro til en annen tid

Sist helg ble langeleikens 500-årsjubileum markert med en storslått feiring på Riksscenen i Oslo, med musikk, faglige innslag, plateslipp, fest...

Langeleik Hasvoldseter leiken 500 år

Langeleiken i Norge fyller 500 år

Hasvoldseter-leiken fra Vardal er et symbol på en lang og levende langeleiktradisjon. Året 1524 er skåret inn i det, dermed...

Oddrun Hegge

Egil Storbekkens musikkpris til musiker, instrumentmaker og pedagog Oddrun Hegge

– Hun arbeider som instrumentmaker, spiller langeleik, underviser og er på ulike vis en komplett utøver som har satt spor...

BARAL på Riksscenen 9 april

– Du vet at verden er ille når folkemusikken er god igjen

BARAL kaller de seg, stjernelaget av musikere som har latt seg inspirere av en indisk guru og en bok proppfull...

Portrett

Egil Storbekkens Musikkpris til Bjørn Aksdal

Aksdal vil motta prisen i hjembygda Tolga 9. september

Unni Boksasp

Hardcore folkemusikk

SOMMERLYD: For Unni Boksasp kommer lyden av sommeren fra kappleiker og slåttespel.

Flere saker

Kristoffer Eikrem (31) fra Molde er jazzmusiker, komponist og fotograf. Nå gir han ut plate sammen med sør koranske Beautiful Disco, som han bare har møtt digitalt.

– «Music is the best passport»

Jazztrompetisten Kristoffer Eikrem er aktuell med et tidsriktig norsk-koreansk samarbeid.

Maria Angelica Carlsen

Intimitet og engasjement

Hovedstadens tilbud av kammerkonserter denne vinteren er overveldende. Emil Bernhardt har studert programmene, og vil kommentere et utvalg av konsertene...

Høytaler

Lar vi oss lure?

I mangel av virkelig nyskapning kjøper strømmetjenesten Tidal retten til å bruke et knippe megakjendistryner i markedsføringen. Ville et kraftig...