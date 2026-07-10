Egil Storbekkens musikkpris 2026 til Gunnlaug Lien Myhr

Den allsidige utøveren og pedagogen Gunnlaug Lien Myhr får prisen blant annet for sin innsats for folkemusikken og folkedansen i lokalmiljøet i Hallingdal, spesielt rettet mot barn og unge.

Den nasjonale hedersbevisningen blir i år delt ut for 21. gang, og årets prisvinner får 25 000 kroner og et kunstverk når Egil Storbekkens musikkpris blir overrakt på kulturhuset Vidarheim på Tolga 25. juli.

Prisvinner Gunnlaug Lien Myhr (f. 1961) er fra Gol i Hallingdal, og bor i dag på Torpo i Ål kommune. Hun har siden tidlig på 1990-tallet lagt ned stor innsats for å revitalisere langeleiktradisjonen i Hallingdal, som på dette tidspunktet lå nærmest helt nede, kommenterer prisarrangøren:

«På begynnelsen av 1990-tallet hentet Gunnlaug inn Aud Søyland som instruktør på langeleik for å prøve å revitalisere langeleiktradisjonen i Hallingdal, og på 2000-tallet startet hun opp instruksjon i langeleikspill for barn og unge på ungdomshuset Hugnadheim på Torpo. Det er liten tvil om at revitaliseringsprosjektet i Hallingdal virkelig har båret frukter, slik at langeleiken igjen har blitt et flittig benyttet instrument som føres videre til kommende generasjoner i dalføret.»

I november 2024 ble langeleikens 500-årsjubileum markert med en storslått feiring og fullt hus på Riksscenen i Oslo, med musikk, faglige innslag, plateslipp, fest og dans. – Å spille på langeleik føles som en bro til en annen tid, sa musiker Ingrid Lingaas Fossum til Ballade. Les reportasjen fra langeleik-jubileet her.

Gunnlaug Lien Myhr er også en fremragende kveder og folkedanser, melder prisarrangøren, og forteller at hun har særlig lagt ned en stor innsats for folkemusikken og folkedansen i lokalmiljøet i Hallingdal, spesielt rettet mot barn og unge.

Som folkedanser har hun vunnet landskappleiken hele fire ganger. I 2022 ble Lien Myhr utnevnt som hedersmedlem i FolkOrg, og i 2025 mottok hun prisen for folkemusikk og folkedans fra Stiftelsen for folkemusikk og folkedans.

I 2015 ga Gunnlaug Lien Myhr ut boken Folkesong i Hallingdal, med mer enn 600 sanger hentet fra 110 sangkilder fra hele Hallingdal. Siden 2025 har hun arbeidet med innsamling av tradisjonsstoff og registrering av lausdansere, det vil si hallingdansere, i Hallingdal.

LES OGSÅ artikkelen Beats från utanmyra i vår spalte Ballade elektronisk, der Gunnlaug Lien Myhr og trioen Tiriltungas versjon av folkevisa «Bufarsveinen» er satt i ny tonesammensetning.

Juryen for Egil Storbekkens Musikkpris 2026 er satt sammen av representanter for Norsk Lur- og Bukkehornlag (NLB), NOPA og familien Storbekken. Årets jury har bestått av leder Bjørn Aksdal (NLB), Eilif Gundersen (NLB), Unni Boksasp (NOPA), Anders Røine (NOPA) og Eli Storbekken, fra familien.

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