Folkemusikk

Pris til Eilif Gundersen

Publisert
09.09.2014
Skrevet av
- Red.

Gundersen får Egil Storbekkens Musikkpris for sitt arbeid med gamle og utrydningstruede lur- og bukkehorntradisjonen i Hallingdal.

Egil Storbekkens Musikkpris er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken, og er ment til fremme av interessen for norsk folkemusikk.

Juryens begrunner sin tildeling slik:

Eilif Gundersen er en av våre fremste utøvere på bukkehorn og han var Landskappleik-vinner på dette instrumentet i 2004. Han kommer opprinnelig fra Klæbu i Sør-Trøndelag, og har vært bosatt på Ål i Hallingdal siden 1989.

Eilif Gundersen fattet tidlig interesse for folkemusikken og deretter de tradisjonelle seter- eller gjeterinstrumentene. Med sin bakgrunn som messingblåser, ble han spesielt opptatt av lur og bukkehorn, naturlig nok, men også seljefløyte kom snart på repertoaret. Gjennom å lete fram gamle lydopptak, noter og nedtegninger om musikken, har han blåst nytt liv i den gamle og utrydningstruede lur- og bukkehorntradisjonen i Hallingdal.

Som musiker har han hatt talløse oppdrag. Det har vært i forbindelse med kulturprogram og konserter som kåsør og foreleser, kombinert med kveding og spill. I flere år har han også undervist på Ole Bull Akademiet på Voss.

Ikke minst har han vært en kulturformidler for barn og unge med sine barnehage- og skolekonserter.

Han er også mye brukt som studiomusiker og har mange innspillinger på sin merittliste. Sitt eget soloalbum, ”Sådagen” kom i 2008. En sjelden begivenhet fra en utøver på så spesielle instrumenter, at den vakte en viss oppmerksomhet også utenfor landets grenser. Så det ga mening at teksten, foruten å være på norsk også var oversatt til engelsk, spansk og fransk.

Han står fjellstøtt i tradisjonsmusikken, men eksperimenterer også med instrumentene i andre stilarter. Under årets Ice Music Festival på Geilo spilte han på bukkehorn laget av is. Han har de siste årene også vært musiker i gruppa Wardruna, en musikkgruppe som bruker de eldste nordiske instrumentene og gammelnorske tekster.

Årets prisvinner har også vært opptatt av å spre informasjon om og spillekunnskap på de eldre folkemusikkinstrumentene. Mange fått sitt første møte med disse instrumentene gjennom Eilifs pedagogiske virksomhet.

I 1996 var Eilif Gundersen en av initiativtagerne til å stifte Norsk Lur- og Bukkehornlag i og han ble lagets første formann, et verv han hadde i ti år.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Det sies at han i 25 år har spilt lur på 17. mai fra Sundreberget i Ål, noe vi håper han vil fortsette med lenge, lenge.

